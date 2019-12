La Subida del Oro Sorprende a los Mercados

El precio de oro ha crecido hasta superar la barrera psicológica de 1.500 dólares la onza. Este año, el valor del metal precioso aumentó más del 17%, incluido el aumento registrado el 26 de noviembre. Es posible que a finales de 2019 el oro establezca su mejor tendencia anual desde 2010 según la agencia Sputnik.

Las anteriores subidas han estado vinculadas con la incertidumbre económica y con una serie de reducciones de las tasas de interés, así como con la intención de los inversores de proteger sus recursos financieros contra los efectos de una posible recesión.

Sin embargo, es poco probable que la Reserva Federal continúe bajando las tasas de interés después de las tres reducciones realizadas en 2019. Además, el 24 de diciembre, el presidente Trump, anunció que China y EEUU firmarán un documento que ayudará a bajar las tensiones entre ambos países, causadas por la guerra comercial.

En septiembre, varios economistas consideraban que una nueva reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal sería capaz de hacer disparar el precio de oro hasta 1.600 dólares por onza. Otros vaticinaban que el valor de metal precioso podría superar los 2.000 dólares en caso de que continuaran los riesgos de una recesión mundial. Ahora, los bancos de inversión Goldman Sachs y UBS pronostican que el precio de oro continuará creciendo en 2020 hasta alcanzar 1.600 dólares por onza.

BURBUJA

Se está formando una burbuja en la bolsa y es inevitable una caída del 50%, dice un estratega. Es difícil no pensar que la recuperación de todo que envuelve a Wall Street en este momento es una clásica burbuja de activos lista para explotar en algún momento de 2020.

Tomemos el oro como ejemplo. El precio del oro se negoció en gran parte en el mismo rango desde principios de septiembre hasta principios de diciembre, dado que los inversores dejaron de lado el metal dorado en favor de activos con mayor liquidez, pero a pesar de que se están desplomando los principales mercados de renta variable en este final de año, hasta los aburridos precios del oro han pujado en diciembre.

El precio del oro se ha disparado a su nivel máximo en siete semanas. Por otra parte, el precio de la plata ha subido en torno a un 6% el mes pasado. El cobre se ha fortalecido hasta alcanzar el 7% este mes. El oro y la plata están en condiciones de superar sus máximos desde septiembre.

CHINA

En los últimos meses, China ha experimentado una serie de problemas económicos que han empujado a varios medios de comunicación a hablar de una fuerte crisis. Parece que sus oscuros presagios no se van a cumplir, porque la economía china ha mejorado en diciembre por primera vez en ocho meses, según Bloomberg.

La producción en la segunda economía del mundo se ha acelerado, lo que ha contribuido al aumento de beneficios industriales, al tiempo que la demanda doméstica se ha estabilizado, y han subido los ánimos en el mercado chino, a la espera de que Pekín y Washington firmen finalmente la primera fase de su acuerdo comercial.

Estas mejoras se deben a que los políticos chinos tomaron una amplia gama de medidas en beneficio del consumo, la movilidad laboral y el sector privado. Como resultado de ello, los economistas predicen crecimiento de la economía china para el 2020 hasta situarlo por debajo del 6% en términos anuales.

INDIA

¿Por qué es China un chaleco salvavidas para la economía de la India?.- La cooperación de la India con China y Rusia, así como con otros países de los BRICS, puede dar un fuerte empujón al crecimiento de su economía, que se ha desacelerado considerablemente en los últimos meses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó recientemente a las autoridades de la India a que tomasen medidas urgentes mientras que su economía siga sufriendo desaceleración. Desde julio hasta septiembre se registró el crecimiento económico más lento de los últimos seis años, que cayó hasta situarse en un 4,5%.

Para poder reavivar su economía, el Banco Central de la India ha bajado cinco veces la tasa de interés de los créditos, hasta el mínimo registrado en los últimos nueve años. Sin embargo, esta táctica no ha causado un efecto balsámico sobre la economía. Por esta razón, a comienzos de diciembre, el Banco de la Reserva de la India decidió no seguir aplicándola y dejó los tipos de interés tal y como estaban, defraudando al FMI.

REDUCCIÓN DE PERSONAL

Los grandes bancos están reduciendo su personal a nivel inédito. Los mayores recortes se registran en Europa, impulsados por la baja rentabilidad y las tasas de interés negativas.

En 2019, más de cincuenta organizaciones crediticias han anunciado planes para reducir más de 77.000 puestos de trabajo, informa Bloomberg. Esto supone la cifra más alta desde 2015, cuando el recorte afectó a 91.448 empleos.

Dadas las cifras de este año, el número total de los puestos de trabajo eliminados por los bancos en los últimos seis años supera los 425.000. El número real es probablemente aún mayor, ya que muchos bancos no revelan sus planes para reducir el personal. Casi el 82% de los recortes procede de bancos en Europa que en los próximos años enfrentarán una carga adicional con tasas de interés negativas.

TRUMP APOYA A QAnon

Trump retuitea una etiqueta de QAnon, una teoría conspirativa que el FBI ve como una amenaza de terrorismo interno.- El presidente Trump retuiteó el viernes un mensaje que hace alusión a QAnon, la teoría conspirativa que fue calificada por el FBI como una posible amenaza de “terrorismo interno”.

Con la frase “Pray for our President” (Reza por nuestro Presidente), la publicación incluye un vídeo en el que aparece una mujer afroamericana elogiando la gestión de Trump contra la pobreza en los barrios.

Ésta no es la primera vez que el presidente comparte mensajes de cuentas conspirativas y seguidores de QAnon. Según una investigación del diario “The New York Times” publicada en noviembre, Trump ha retuiteado al menos 145 cuentas no verificadas que promueven estas ideas.

ORIGEN

QAnon surgió en octubre de 2017, cuando un usuario del foro online ‘4chan’ identificado como “Q” dijo ser un alto funcionario del Gobierno de los Estados Unidos, con gran acceso a temas de seguridad nacional.

En ‘4chan’, donde cualquier usuario puede publicar imágenes y comentarios de manera anónima, “Q” afirmó que tenía información sobre un complot para derrocar al presidente Trump. De ahí surge el nombre, de la letra “Q” y las primeras letras de la palabra ‘anónimo’.

Los seguidores de esta teoría conspirativa creen que el mundo está dirigido por una camarilla satánica de élites y pedófilos, al mando de Hillary Clinton y del llamado Estado Profundo, una red de funcionarios públicos que opera secretamente para impedir que Trump lleve adelante sus políticas. Algunas celebridades incluida la actriz Roseanne Barr y el exjugador profesional de béisbol Curt Schilling, han expresado su apoyo a esta denuncia de conspiración.

¿ AMENAZA ?

A principios de este año, el FBI designó a QAnon como una posible “amenaza de terrorismo interno”. Documentos federales incluyeron varias conspiraciones que pudieron haber conducido a la violencia. Dentro de esta lista se encontraban, entre otros sucesos, el tiroteo de octubre de 2018 en la sinagoga “El Árbol de la Vida” de Pittsburgh y las teorías de QAnon y el Pizzagate.

Esta última, de 2016, planteaba que Clinton dirigía una red de tráfico sexual de niños en una pizzería de Washington. Edgar Maddison Welch, de 28 años, creyente en esta última teoría, disparó tres tiros dentro del restaurante de pizza “Comet Ping Pong” el 4 de diciembre de 2016. Afortunadamente, nadie resultó herido.

Los promotores de QAnon se abren paso con frecuencia en el canal de noticias del presidente a través de su hijo, Donald Trump Jr., la presentadora de “Fox News” Maria Bartiromo y el experto Eric Bolling. Más de veinte mil usuarios que siguen a Trump en Twitter tienen lemas o referencias de QAnon en sus perfiles.

EN CAÍDA LIBRE

El imperio del Estado Profundo se está derrumbando. La luz viene hacia nosotros. La economía de los bancos centrales está en proceso de quiebra, y ya está visiblemente en una espiral descendente, con monedas fiduciarias devaluadas. El colapso es inminente, ya que los bancos están perdiendo billones cada noche. Incluso los excesivos ‘repos’ no pueden mantenerlos en posición vertical. El colapso será corto e intenso antes de que sea operativo el sistema financiero cuántico QFS.

Hay nueve áreas importantes en las que se infiltraron las fuerzas oscuras ocultas. Estas son las Fuerzas Armadas, el Gobierno, la religión, la educación, la Administración, las finanzas, los medios de comunicación, la salud y la ciencia. En esencia, están en todas partes de la vida pública.

Ahora que Brexit es un hecho, la UE está finalmente en su camino de salida. Cada país va a volver a su moneda original. Está comenzando una nueva era basada en la economía de la gente, destruyendo completamente la economía del banco central.

Se esperan grandes cambios en 2020, como la transición mundial desde el dólar estadounidense fiduciario, como pilar del comercio internacional, a un nuevo sistema financiero respaldado por oro y activos mediante la revaluación de las divisas en todo el mundo, la divulgación de tecnologías avanzadas, la erradicación del Estado Profundo y el regreso estadounidense a su Constitución original mediante la restauración de la República de los Estados Unidos de América.

LA VERDAD NOS ESPERA

Cada día la humanidad está progresando con el despertar, debido a su actualización a frecuencias más altas, que está trayendo la quinta dimensión a la Tierra, cambiando las fuerzas negativas en positivas. Acabando con la ilusión tridimensional de la camarilla oscura, que ha operado en la Tierra durante milenios. El Estado Profundo está ahora con miedo y luchando por todos lados para sobrevivir como una bestia herida de muerte. La verdad está fuera, y también dentro, acabando con los poderes ocultos de los iluminati, los Jesuitas y todas las demás sociedades secretas.

Los patriotas han estado luchando por un futuro asombroso, que es real y está sucediendo. Nombremos algunas cosas que están por venir: energía libre, viajes interestelares, viajes en el tiempo, un sistema monetario respaldado por activos, curas naturales para la sanación, el final del negocio de las enfermedades crónicas como el cáncer, métodos para limpiar la atmósfera de los efectos venenosos de la geo-ingeniería, y la exposición de los peligros de los alimentos manipulados genéticamente OGM, con un regreso a los alimentos orgánicos, trayendo una nutrición sin venenos, la terminación de la telefonía 5G, así como la detención de los programas de vacunación tóxica; en otras palabras, una verdadera Era Dorada está sobre nosotros. Se revelarán muchos fenómenos que estaban ocultos, y se descubrirá mucha de la historia que se ha perdido.

EL GRAN DESPERTAR

A menudo escuchamos que la Alianza para la Tierra está trabajando con el presidente Trump y los patriotas para derribar la falsa realidad de la ‘matrix’, siendo el QFS la clave para un nuevo futuro libre de deudas, en prosperidad, conciencia y crecimiento espiritual.

La riqueza que vamos a administrar sacará a la humanidad de la pobreza, porque se nos ha enseñado un sistema monetario tramposo durante más de cinco mil años. El QFS romperá este poder y devolverá a la población mundial su derecho a existir como seres humanos dignos.

El resultado será un crecimiento colectivo de la conciencia y la tolerancia, de modo que los conflictos mundiales ya no podrán tener lugar mediante guerras, debido a la codicia y al deseo de poder de la camarilla oscura.

Como toda la población mundial, vamos a aprender que ya no necesitamos el dinero en absoluto con el paso de los años, porque vamos a ver un objetivo común en esto de vivir juntos en felicidad y prosperidad.

El compartir nos traerá alegría a todos desde una intención sincera y el respeto por el otro. Dejemos que sanen las heridas de la injusticia que se nos ha hecho. El dinero sano del QFS es la herramienta, pero nunca es la meta. La meta es mucho más ambiciosa.

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.