La socialista Amparo Ramírez reclama al PP “que no se contagie de la postura de Vox, su socio, y no demos un paso atrás en violencia de género”

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha reclamado en pleno al alcalde y al Partido Popular “que no se contagie de la postura de su socio en muchos aspectos -la ultraderecha de Vox- y que no demos un paso atrás” en la lucha contra la violencia machista y en la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la defensa de una moción, con motivo de la reciente conmemoración del 25N, que ha sido respaldada por todos los grupos políticos a excepción de Vox, la edil ha defendido que los socialistas no podemos “perder de vista lo que pasa” en relación a esta lacra ya que “Vox nos dice que no existe la violencia de género y ustedes -el Partido Popular en Almería y PP junto a Ciudadanos en Andalucía- gobiernan con ellos, los necesitan, y eso nos parece preocupante y frustante”.

Por esa razón, ha querido dejar claro que no se puede permitir que empiece a darse “un uso del lenguaje partidista” y se esté hablando “de violencia intrafamiliar, que no es lo mismo que violencia de género”. “Vuelvan a primero de primaria para igualdad”, ha espetado Ramírez antes de incidir en que los argumentos falsos utilizados por la ultraderecha son tan fácilmente desmontables como saber que “la Ley de Medidas contra la Violencia de Género está avalada por el Tribunal Constitucional, porque resulta que hay un valor fundamental a proteger: que es el derecho a la vida de la mujer, y porque mujeres y hombres no partimos de la misma situación”.

35 mujeres asesinadas en Almería

Desde 2003, hasta 35 mujeres han sido asesinadas en la provincia por sus parejas o ex parejas, además de 3 menores, una cifra que se eleva a más de 1.000 mujeres a nivel nacional. “El machismo está matando”, ha continuado, y frente a esa realidad no se puede aceptar “un cuestionamiento constante de las políticas públicas contra esta lacra”, como ocurre con el actual gobierno andaluz, o una falta de ejecución de medidas que tendrían que estar en marcha, como sucede dentro del Ayuntamiento de Almería, y del III Plan de Igualdad de Oportunidades con el que cuenta.

Por ese motivo, desde el PSOE han instado al alcalde y su equipo de gobierno del PP, dentro de los acuerdos de la iniciativa aprobada, a implementar todas las medidas contempladas en 8 mociones anteriores pendientes, y entre las que destacan una red de atención social a las mujeres que les permita rehacer su vida dentro de la declaración de Almería, Libre de Violencia de Género; que se ejecuten planes de prevención y sensibilización entre adolescentes; que se adopte la perspectiva de género en los planes de empleo municipales o la elaboración de una ordenanza municipal que prohíba la publicidad sexista en la capital.

Acciones a desarrollar

A esas acciones pendientes se añaden ahora a la lista de tareas del alcalde y del PP, con la ratificación de la moción del PSOE, la ejecución de las medidas incorporadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se publiquen en el Portal de Transparencia municipal; velar por destinar los recursos económicos adecuados para las actuaciones con el objetivo de hacer desaparecer la violencia de género; la declaración de Almería como municipio Tolerancia Cero Contra los Maltratadores.

Con respecto al trabajo a realizar junto a otras administraciones, se tendrá que instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género y el Plan Integral Personal de Carácter Social, previstos en la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, en coordinación con todos los poderes públicos.

Por último, ante la necesidad de que combatir la violencia machista siga siendo una “prioridad política” y “que se aisle a los violentos y a quienes les dan cobertura política”, los acuerdos recogen “el rechazo a cualquier posicionamiento político que niegue la violencia de género o las políticas públicas para su erradicación” junto con “respaldo a organizaciones y defensores que han propiciado los avances legislativos en esta materia en este país”.

Respaldo a agricultores almerienses

Por otro lado, la moción de apoyo a agricultores y comercializadores registrada por el PSOE para su debate a pleno, se ha terminado sumando a las presentadas por el resto de partidos y, de manera consensuada, se ha asumido una declaración institucional de apoyo a estos dos colectivos ante la crisis estructural del sector hortofrutícola y su modelo.

El primero de los acuerdos reflejados manifiesta por parte de la Corporación la adhesión y apoyo a las reivindicaciones planteadas, mientras que el segundo insta al Gobierno central y a la Junta de Andalucía “para que respondan a esta situación de crisis que afecta al sector hortofrutícola almeriense adoptando las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias y responsabilidades, que permitan atajar los problemas que provocan la crisis actual”.