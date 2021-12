Me llamo Juan Corral y quiero contar lo mal que se portaron en Urgencias del Hospital de Poniente en El Ejido el sábado día 4 de diciembre 2021. Ocurrió que a mi padre le da un infarto y rápido lo llevo a Urgencias de Roquetas de Mar, donde lo atendieron al momento un trato muy bueno.

Vino la ambulancia del 061 y lo trasladaron para Urgencias del Hospital de Poniente, yo y mi madre y esposa llegamos sobre las 14:00 horas y nos dirigimos al mostrador para preguntar por mí padre, y un celador sólo nos dijo que estaba dentro, sin más información. Pasó como una hora, y, sobre las 3 y algo, mi madre vuelve a preguntar por mi padre pero el celador solo le decía que estaba dentro. Tan preocupada estaba que pidió poder verlo sólo unos minutos, ya que la preocupación era muy grande y sin noticias de él.

Éste celador le dijo que había un reglamento donde decía que no se podía entrar; yo, que estaba justo detrás de mi madre, le pedí amablemente que me mostrara dicho reglamento pero este celador empezó a ponerse en plan chulesco y yo muy amablemente insistí que por favor me mostraste dicho reglamento, pero este señor se negó a ello, por lo que yo le dije que cuando no quería mostrar el reglamento es porque no existía y que estaba prevaricando, cometiendo un delito ya que la prevaricación, según el artículo 404 del Código Penal, está considerada como delito, y más siendo un funcionario público; pero el celador en plan muy vacilón me dijo que le pusiera una denuncia. Yo cojo y llamé a la Policía Nacional, y les conté lo que estaba sucediendo, por lo que me aconsejaron que le pidiera la Hoja de Reclamaciones, y así lo hice.

A las 16:30 me llamó la doctora y me comentó en el estado en que se encontraba mi padre, yo amablemente le pedí que mi madre quería verlo, negando la visita y poniéndome por excusa que hay un reglamento que prohíbe la visita; yo le pedí que si existía tal reglamento ¿por qué no me lo mostraban?. La doctora empezó a preguntar a las enfermeras si lo tenían en papel pero ninguna tenía conocimiento de ello, por lo que yo le pedí que si lo tenía se me lo entregara firmado y sellado, negándose a ello. Pasó una hora y media, y, sobre las 17:30, viendo que la cosa seguía igual, volvimos a reclamar la entrada sin éxito. Ya casi las 18:30 horas de ese día volvió a llamarme la doctora, dándome explicaciones de la salud de mi padre, y diciéndome que ella era una trabajadora y que cumplía órdenes de sus jefes, reconociendo que no existía dicho reglamento, sólo un protocolo.

Gracias a la Hoja de Reclamaciones ya nos mantenían informados a cada momento de cómo estaba la situación, y que nos fuésemos a casa. Así lo hicimos; al día siguiente, domingo día 5, volvimos a ir ya que, la última noticia la recibimos a las 18:30 horas del sábado, la cosa estaba más tranquila, y nos atendieron rápido, pero como esto iba ya en un plan que no nos gustaba decidimos que por la tarde, si seguían así, de llevarnos a casa a mi padre.

Fuimos, y estaba este celador pero fue vernos y de momento llamó al médico que había el domingo, saliendo y hablando con nosotros, y nos dijo que se quedaba ingresado y pasaría a planta esa tarde. Desde entonces el trato ha sido muy favorable, pero Urgencias no retratan con educación, retienen horas y horas sin darte información del paciente, y si les preguntas te responden con muy mala educación, no tienen ningún reglamento, te mienten porque si lo tuviesen lo tendrían puesto en los cristales del mostrador.

Siento vergüenza por cómo está la Sanidad, y el trato que se nos da es como si fuésemos leprosos, cuando su sueldo lo estamos pagando con nuestros impuestos. La Junta de Andalucía en sanidad debería tomar medidas por ésto.

Juan Corral