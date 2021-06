El Gobierno andaluz ha aprobado una Declaración Institucional con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Manuel Clavero Arévalo, Padre de la Andalucía moderna, en la que acuerda denominar a la sala donde se reúne el Consejo de Gobierno como Sala Manuel Clavero Arévalo.

El Gobierno andaluz rinde tributo así al trabajo diario de Manuel Clavero Arévalo para alcanzar una democracia real y las más altas cotas de autonomía para Andalucía.

Además, el Gobierno andaluz, en representación de cada andaluz y andaluza, muestra su más profundo y sincero respeto por el fallecimiento de Manuel Clavero Arévalo, una pérdida por la que, mediante Decreto del presidente, se ha decretado el día 15 de junio de 2021 como día de luto oficial.

El presidente andaluz saluda a Manuel Clavero Arévalo en una foto tomada hace dos años.

Texto íntegro de la Declaración Institucional

La senda de la democracia y el desarrollo autonómico por la que hoy caminan España y Andalucía no podría entenderse sin el trabajo constante y el compromiso que personas como Manuel Clavero Arévalo han demostrado durante toda su trayectoria vital.

Manuel Clavero, hombre de Derecho nacido en Sevilla, fue la luz que guió a Andalucía en las procelosas aguas de la Transición y de los difíciles años posteriores.

Cuando desde algunas instancias se postulaba un modelo de España de diferentes velocidades, Manuel Clavero apostó por la igualdad de los territorios y la España de las Autonomías, un modelo en el que Andalucía debía representar el papel fundamental que le correspondía por justicia y por historia.

Si hoy consideramos a Blas Infante como el Padre de la Patria Andaluza, a Manuel Clavero se le reconoce como el Padre de la Andalucía moderna por su lealtad y compromiso con nuestra tierra, una lealtad que demostró cada día como ejemplar servidor público, un compromiso que iba mucho más allá de lo personal y que lo hizo incluso dimitir del cargo de ministro que ostentaba como protesta para defender la dignidad de los andaluces.

Este Gobierno andaluz siempre ha sido consciente del papel crucial que Manuel Clavero ha jugado en la consecución y desarrollo de la autonomía de Andalucía. Su ‘café para todos’ resume gráficamente la necesidad de que el autogobierno llegara por igual a todos los territorios de España y no solo a las denominadas nacionalidades históricas. No más que los demás, pero no menos que nadie.

Por ello, en reconocimiento a esta lucha incansable por la igualdad de los territorios y su sacrificio personal por Andalucía, este Gobierno instauró, como homenaje a su figura y ejemplo vital, la Medalla de Andalucía Clavero Arévalo, que desde el año 2020 se concede en reconocimiento a la especial trayectoria de una persona física o jurídica, grupo o entidad, en la defensa y fomento del interés general de Andalucía.

Se apaga por tanto una luz fundamental bajo la que interpretar los logros y avances de nuestra tierra durante el último medio siglo largo de historia.

Una pérdida por la que, mediante decreto del presidente, se ha decretado el día de hoy, 15 de junio de 2021, como día de luto oficial. Con este gesto, el Gobierno andaluz, en representación de cada andaluz y andaluza, quiere mostrar su más profundo y sincero respeto por el fallecimiento de Manuel Clavero Arévalo.

Manuel Clavero fue un demócrata convencido y apasionado que soñaba con una España igual, en la que todas las personas, independientemente de donde vivieran, disfrutaran de los mismos derechos y de la misma libertad para decidir su futuro dentro de una nación solidaria y unida.

Por esta razón, y como tributo a su trabajo diario para alcanzar una democracia real, así como las más altas cotas de autonomía para Andalucía, el Consejo de Gobierno andaluz ha decidido denominar a la sala donde se reúne para desarrollar las competencias que el Estatuto de Autonomía reserva al poder ejecutivo andaluz como Sala Manuel Clavero Arévalo. Y todas estas expresiones, así como cualesquiera otras que se realicen en honor del hombre que ayer se nos fue, siempre se quedaran cortas ante la talla de su figura y su legado.

Un hombre sabio, un hombre bueno, un hombre libre, un hombre que, desde sus firmes convicciones democráticas y su amor a Andalucía y a España, nos enseñó que sentirse plenamente andaluz es la mejor manera de sentirse plenamente español, y que ambas condiciones, lejos de ser incompatibles, forman parte de una misma e indisoluble naturaleza».