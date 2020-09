Podría ser incondicional o con condiciones leoninas

Toda moneda tiene dos caras y todo proyecto tiene dos versiones. La renta básica universal también es un arma de doble filo. Por eso el reinicio financiero del Foro de Davos es el lado oscuro del reinicio de la Alianza para la Tierra, aunque ambos proyectos comparten elementos comunes.

El proyecto de renta básica universal de la Alianza es lo opuesto del proyecto del cabal. Ambos parten de un hecho indiscutible, que todo ser humano tiene derecho a cubrir sus necesidades básicas cuando no encuentra trabajo por causas ajenas a su voluntad, pero en el primer caso la ayuda es incondicional y en el segundo caso tiene muchas condiciones que llegan a la esclavitud y a la tiranía.

DEFINICIÓN

La renta básica se define como el derecho de todo ciudadano y residente acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. La renta básica universal, ingreso básico universal, renta básica incondicional o ingreso ciudadano, es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones.

Se recibiría desde el gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién viva.

El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el estado. En el contexto de la crisis sanitaria, distintos países alrededor del mundo, el Foro Económico Mundial de Davos e incluso el papa se han pronunciado a favor de la aplicación de un ingreso básico universal.

INGRESO BÁSICO

Escuché por ejemplo que con el ingreso básico incondicional se vuelve a depender del Estado, y que este Estado tendrá de nuevo a su gente en sus manos con el dinero. Puede simplemente quitárselo de nuevo cuando le convenga. ¿Qué versión de Gesara ha leído esta persona? No puedo encontrar en ninguna parte donde diga que el ingreso básico procede del Estado.

Esto es lo que sucede si no te informas adecuadamente o no haces tu propia investigación, si sólo miras a la superficie, pero vuelves a tu caparazón de caracol ante la más mínima duda. Según el lema: “Esto es demasiado bueno para ser verdad”. No creo, la próxima trampa. Mucha gente ha olvidado cómo informarse de una gran variedad de maneras, de entrar en la visión del águila y obtener una imagen general.

Sólo se puede aplicar el gran plan en conexión con nuevas monedas respaldadas por oro en lugar de dinero fiduciario sin valor, en conexión con un nuevo sistema financiero QFS, con una red de Internet absolutamente segura, y sólo con estados patriotas y ciudadanos soberanos que pongan en primer lugar el interés de su propio pueblo, y no de las élites globalistas.

LIBERTAD

En el QFS recibiremos nuestros ingresos de un fondo supranacional directamente a cada cuenta. Sólo cada persona tendrá acceso a su cuenta. Ningún banco, ningún estado y ninguna agencia gubernamental tendrá acceso a mi cuenta personal. Los únicos impuestos que pagaré a mi Estado son cuando compre bienes que no son parte de mi sustento, y sólo en bienes nuevos.

Gracias a los ingresos básicos del pueblo y a la eliminación de los impuestos y las tasas, los empresarios tendrán menos costes en el futuro. Podrán producir más barato, u ofrecer servicios más baratos. Esto significa que mis costos disminuirán también. Además, las nuevas tecnologías, como la energía gratuita o las camas médicas holográficas, también reducirán mis costos.

Habrá problemas de transición, de eso estoy seguro. El trabajo más duro será convencer a los que dudan y a los miedosos. Pero ellos aprenderán, más o menos rápidamente. Y si no quieren tenerlo, que así sea, nadie se verá obligado a conseguir un ingreso básico, porque no he leído nada de eso en ninguna parte. Los hechos lo demostrarán. ¡El conocimiento es una deuda que hay que cobrar!

PROPUESTA DE LA FED

En una reforma monetaria sin precedentes, la Fed se está preparando para depositar dólares digitales directamente a cada estadounidense. La legislación ha propuesto que cada estadounidense tenga una cuenta en la Fed en la que se puedan depositar dólares digitales, como pasivos de los Bancos de la Reserva Federal, que podrían utilizarse para pagos de emergencia.

En una entrevista de ‘Bloomberg’ dos exfuncionarios de la Fed: Simon Potter y Julia Coronado hablan de hacer llegar dinero rápidamente a las personas que más lo necesitan en una crisis. El problema más crucial y difícil que enfrenta la Fed es hacer llegar dinero rápidamente a las personas que más lo necesitan. La respuesta fue sorprendente: los dos proponen crear una herramienta monetaria que llaman bonos de seguro de recesión, que se basan en algunos de los avances en pagos digitales, que se transferirán instantáneamente a los estadounidenses.

Como explicó Coronado, el Congreso otorgaría a la Reserva Federal una herramienta adicional para brindar apoyo, digamos, un porcentaje del PIB en una suma global que se dividiría equitativamente y se distribuiría a los hogares en recesión. Los bonos de seguros de recesión serían valores de cupón cero, un activo contingente de los hogares que básicamente estarían al acecho.

El desencadenante podría ser alcanzar el límite inferior de cero en las tasas de interés o, como ha propuesto la economista Claudia Sahm, un aumento de medio punto porcentual en la tasa de desempleo. Luego, la Fed activaría los valores y depositaría los fondos digitalmente en las aplicaciones de los hogares.

MONEDA HÍBRIDA

Como agregó Potter, el Congreso tardó demasiado en hacer llegar el dinero a la gente, y es demasiado complicado. Necesitamos una infraestructura separada. La Fed podría comprar los bonos rápidamente sin ir al mercado privado.

Esencialmente, la Fed propone crear una moneda de curso legal digital híbrida a diferencia de las reservas que están atrapadas dentro del sistema financiero, y que se podría depositar directamente en cuentas de consumidores. En resumen, la Fed planea enviar dinero directamente a los estadounidenses en la próxima crisis.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, pronunció un discurso en el Simposio de Pagos de Chicago en el que, después de revisar el modelo general, Mester va directamente a el asunto que nos ocupa:

En la sección titulada “Monedas digitales del banco central”, la presidenta de la Fed de Cleveland escribe que “la experiencia con los pagos de emergencia ha presentado una idea que ya estaba ganando mayor atención en los bancos centrales de todo el mundo, es decir, la moneda digital del banco central”.

Y en el impactante remate, luego continúa revelando que “la legislación ha propuesto que cada estadounidense tenga una cuenta en la Fed en la que se puedan depositar dólares digitales, como pasivos de los Bancos de la Reserva Federal, que podrían utilizarse para pagos de emergencia.”

REVELACIONES DE CHARLES WARD

Cuando el presidente Trump dijo, “primero, le cortaron la cabeza a la serpiente” se refería a las familias de trece demonios que habían estado dirigiendo el mundo global del estado profundo” dijo Charles Ward. Como resultado de ello, se han cerrado más de seis mil cuentas bancarias del Vaticano usadas para chantajear a los líderes mundiales ya que el Banco del Vaticano perdió su estatus como centro de lavado de dinero para las redes globales de tráfico del Culto del Noveno Círculo.

El escándalo financiero que derribó al cardenal Angelo Becciu, uno de los funcionarios más poderosos del Vaticano, aumentó el viernes con pruebas de que envió cientos de miles de euros de fondos del Vaticano y de la Iglesia italiana a una organización benéfica controlada por su hermano, pero Becciu negó haber hecho algo malo, y mucho menos de carácter penal.

Desde 1913, el sistema financiero global de la Reserva Federal, propiedad de la camarilla, ha canalizado los dólares de los contribuyentes al Banco de la Reina de Londres, al Banco del Vaticano y a los bancos centrales de todo el mundo.

La supuesta crisis sanitaria golpea también las arcas de la corona británica, que puede sufrir un déficit de 35 millones de libras, según un informe sobre las finanzas de la familia real.

Ese sistema ha desaparecido con la puesta en marcha en septiembre de 2020 de un sistema financiero global transparente de computación cuántica de la Alianza para la Tierra y el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

“Cuando una persona se convierte en primer ministro, presidente, gobernador de banco central, etc., es visitado por las autoridades del Banco del Vaticano”, según los masones de la logia P-2, “El nuevo líder mundial recibe desde cien millones de dólares hasta más de mil millones de dólares como bienvenida en un club exclusivo, bajo la advertencia de que si se niega a cooperar sería eliminado.”

El Banco del Vaticano y sus operaciones de lavado de dinero del Noveno Círculo ya han terminado, ya que se han cortado los servicios de varias mafias en sus redes internacionales de tráfico. “Al cerrar las seis cuentas de líderes mundiales -dijo Charles Ward- hemos paralizado todo el Vaticano y forzado a la Iglesia Católica a un programa por fases de sólo aceptar donaciones electrónicas (o colectas de la iglesia) para cumplir con la legislación internacional de lavado de dinero. Esto separa al Vaticano de la mafia italiana.”

NOTICIAS BREVES

James Bond existió de verdad.- Fue un espía británico infiltrado en Polonia en los años 60. Los polacos debieron quedar pasmados con la noticia de que un presunto agente británico llamado James Bond estuvo en el país bajo el servicio secreto de Su Majestad en la década de 1960, después de que el Instituto de la Memoria Nacional publicara sobre él en las redes sociales. Según el archivo del instituto, James Bond llegó a Polonia el 18 de febrero de 1964, fue oficialmente empleado como archivista del Agregado Militar de la Embajada Británica y pronto llamó la atención de los oficiales del servicio de contrainteligencia polacos.

YouTube mostrará información verificada de los vídeos sobre el voto por correo en EEUU.- A menos de mes y medio de las elecciones presidenciales de EEUU, YouTube ha decidido agregar paneles informativos a los vídeos sobre el voto por correo en esos comicios. La plataforma pretende así reducir el impacto de la desinformación a este respecto sobre los usuarios.

Militares mejicanos podrían ser detenidos por la desaparición de 43 estudiantes.- Autoridades mejicanas se preparan para ejecutar nuevas órdenes de aprehensión como parte de las pesquisas del sonado caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, que por primera vez podrían incluir a militares, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto.

Premian a una rata.- Magawa, una rata gigante africana que detecta minas antipersona en Camboya, fue galardonada el viernes con una medalla de oro por la Asociación Veterinaria Británica, que cada año recompensa a un animal por su valor, aunque en general suelen ser perros y gatos.

