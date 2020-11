Un streaming en directo a través del canal de YouTube de la Universidad de Almería a cargo de la escritora, guionista y directora almeriense Rocío Juárez se incluye en la formación multidisciplinar en materia de violencia de género que la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL desarrolla durante noviembre

“Quiero que sea un coloquio, que los que estáis ahí vayáis preguntando, vayáis hablando, y que tengamos un coloquio de este mundo del cine del que todos sabemos un poquito y del que todos somos partícipes”. Así ha iniciado Rocío Juárez su participación en las actividades programadas desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería destinadas a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La pandemia, una vez más, ha hecho que el formato on-line haya sido el elegido para la conferencia de esta escritora, guionista y directora almeriense, con el título ‘La rebelión de géneros en el mundo del cine’. En concreto, se ha realizado ‘vía streaming’ a través del canal de YouTube de la UAL, promovido desde la Unidad de Igualdad de Género del propio Vicerrectorado y facilitado por el Gabinete de Comunicación. Una actividad que ha sido posible a cargo de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad, gestionados por la Consejería de Igualdad, políticas sociales y conciliación de la Junta de Andalucía.

Diplomada en Relaciones Laborales y máster en Recursos Humanos y además especialista en Cine, “todos estos títulos, otorgados por la UAL, por lo que es fácil de entender el cariño que le tengo a esta universidad”, ha reconocido textualmente. Hace un año se publicó su primera novela, ‘Septem’, y ha participado en “antologías literarias, la última de relatos sobre el confinamiento y antes en poéticas, pero sobre todo tres son importantes tres colaboraciones que tienen mucho que ver con este día: ‘8 de marzo’, ‘Mujer tenías que ser’ y ‘Versos que abrazan’, por la igualdad y contra la violencia de género”. Activista, ha tomado partido usando para ello sus creaciones audiovisuales, “cortometrajes con los que me involucro en temas tan importantes como la violencia de género, la explotación sexual y la trata de personas, la discriminación LGTBI, el acoso escolar, el ciberacoso y el abuso de la droga”, ha puntualizado. Algunos de ellos serán difundidos por la Universidad de Almería en próximas fechas.

Los tres pilares fundamentales de su charla-coloquio han sido la violencia de género en el cine, el cine para mujeres y, por último, un acercamiento a mujeres cineastas referentes en este género. Con tono eminentemente práctico, con la proyección de fotogramas de películas como hilo conductor, la primera aportación audiovisual ha correspondido a un corto propio, ‘guionizado’ y dirigido por ella misma, con mensajes de impacto como ‘la violencia no es la respuesta’ o ‘las heridas no solo son físicas’, para finalizarse con ‘haz que tus gestos cuenten y cambia la historia’, a su vez el título de esta obra cinematográfica. Rocío Juárez ha subrayado el fondo del contenido: “Ante cualquier tipo de violencia hacia la mujer, ya sea física y psíquica, no debemos dar la espalda, actuar todos, hombres y mujeres, para erradicarla en el momento en el que se está produciendo”. Que su protagonista sea un chico joven no es fruto de la casualidad: “Es muy importante que la lucha contra la violencia de género empiece desde los más pequeños para crear una sociedad educada en el respeto y en la igualdad”.

Otro de los mensajes difundidos a través de la obra de Juárez es que “ante la violencia de género la mujer no está sola”, siendo lo más importante “darle ayuda e invitarla a que denuncie ante la Policía”. Repaso a historia de la elección del día 25 de noviembre como la fecha mundial de reivindicación, con las hermanas Mirabal, y de su implantación en España, origen de la legislación en el año 1984, poniéndole nombre a partir de 1995, siendo “significativo que sea un tiempo relativamente corto, cuando esta situación es de siempre”, sin olvidar el gran impacto que supuso la muerte de Ana Orantes en 1997, “una conmoción nacional, desgarrador, pero esto sigue sucediendo, y el cine se ha hecho eco”. Las películas propuestas por la cineasta han sido varias, comenzando por ‘Solo mía’, del año 1991, “pero de absoluta actualidad, ya que dicen los datos que 9 de cada 10 mujeres que sufren violencia ya la vivieron en el noviazgo”. La siguiente ha sido ‘Nunca más’, del año 2002, con la consiguiente aportación de que “según la OMS, el ciclo de violencia en una relación pasa por tres etapas: la primera, tu pareja se tensa constantemente, segunda, te agrede física o emocionalmente sin poder controlarse, y tercera, busca la reconciliación, dice arrepentirse y promete que va a cambiar”.