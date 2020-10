Hay mucho en juego en este momento

La política siempre ha sido la causa fundamental de las guerras, la brutalidad, la agitación y la devastación en la Tierra, explica Matthew Ward en su largo mensaje del jueves 1 de octubre, del que ofrezco un resumen. A mi juicio, cada ser humano despierto es o debería ser su propio dueño y soberano de sí mismo, interactuando responsablemente con los demás a través de una asociación voluntaria y nunca forzada.

La baja frecuencia de la energía masculina permitió que la oscuridad convirtiera a los líderes en traficantes de poder crueles y codiciosos. Ningún partido político en ninguna nación ha estado libre de miembros egoístas y de la influencia oscura externa, pero la alta frecuencia de la energía femenina está apuntalando los esfuerzos para cambiar eso, que tendrán éxito.

Para que una civilización viva en armonía y crezca en conciencia espiritual y consciente, se deben equilibrar las energías femeninas y masculinas, y eso es lo que están haciendo. Esta etapa del proceso está alineando las condiciones y situaciones con el plan divino de Gaia para su cuerpo planetario y todas sus formas de vida.

En un sentido más amplio, a nivel mundial, la afluencia de energía femenina está aportando más claridad al creciente número de almas buscadoras de la verdad para el derrame de compasión y ayuda a las personas y animales afectados por acontecimientos catastróficos en mayor medida que nunca en la historia del planeta.

Hay dos escenarios mundiales de conflicto que muestran resistencia a la energía femenina diluyendo la masculina. La lucha de los iluminoides por aferrarse a sus restos destrozados de poder. Aunque algunos abandonaron el barco hace un tiempo, otros están tratando de negociar su salida del enjuiciamiento aportando pruebas contra otros, y algunos están huyendo a otros países, con la esperanza de evitar el enjuiciamiento, pero los que están en los primeros puestos y varios de sus secuaces todavía están en la refriega. En poco tiempo, ellos también verán que se les acaba el tiempo.

Lo que sí saben las personas que luchan contra todas las formas de injusticia es que tienen coraje, perseverancia y compromiso con su causa. Al enviar luz, ayudas a fortalecer sus movimientos y todo lo demás basado en la rectitud. No tienes que estar en las trincheras con ellos para hacer eso, simplemente tienes que SER quién eres.

ASUSTANDO A LA GENTE

Ahora bien, los principales medios de comunicación mantienen la ‘plandemia’ como la parte más importante de las noticias porque las personas responsables conocen la ley de atracción y necesitan la energía de los pensamientos y sentimientos colectivos para mantener en marcha el flagelo. Los “picos en las estadísticas” y la “segunda ola” se mencionan con frecuencia para mantener la atención del mundo y evocar miedo. Por favor ignoren todas las supuestas ‘noticias’ negativas y usen esa ley universal para enfocarse en lo que quieren para ustedes y para toda la Tierra.

Tal vez los iluminoides sienten que el bicho no está proporcionando suficiente energía de miedo para sostenerlo, y es por eso por lo que están haciendo es difundir el falso rumor de que una civilización siniestra vaya a invadir la Tierra. Durante casi un siglo éste ha sido un elemento de último recurso en la agenda iluminoide. Su plan original era traer a los “pequeños grises” de sus cuartos subterráneos a la superficie, pero esos seres se negaron a participar en ese engaño.

Los iluminoides siempre tienen planes alternativos, en caso de que el primero no funcione, tal y como se esperaba, y en este caso, el plan B es una producción holográfica mediante el proyecto “Rayo Azul”. Sin embargo, los iluminoides están en tal desorden que no pueden manejar una empresa de esa magnitud y alcance tecnológico. Sin embargo, sabemos que están tan desesperados como para intentarlo, y si lo hacen, las tripulaciones espaciales en nuestros cielos se asegurarán de que fracase el intento.

PLANETA PRISIÓN

La Tierra no es ahora un “planeta prisión”. Cuando la civilización descendió en espiral hacia la profunda tercera densidad, la baja frecuencia de esa densidad atrajo a las fuerzas oscuras, un poderoso campo de fuerza de formas de pensamiento negativo, que serpentea por todo el universo, y que convierte en sus títeres a las civilizaciones con mínima conciencia espiritual.

Las civilizaciones títere han aniquilado planetas, y la inseparabilidad del Nirvana de la Tierra hizo imprescindible proteger el cuerpo de Gaia de ese tipo de civilizaciones nefastas. Por eso se construyó alrededor de la Tierra una rejilla electromagnética que no podían penetrar las armas espaciales, lo que convirtió al planeta en una “prisión protectora”.

Pero el aislamiento también mantuvo a la civilización en la oscuridad, en la medida en que siguió creando negatividad la conciencia espiritual y consciente, con su brutalidad entre ellos y los animales, y el miedo que producía. Finalmente, la negatividad acumulada atenuó la luz del planeta hasta el extremo de que sólo quedó una pizca de viabilidad.

Gaia gritó pidiendo ayuda y Dios autorizó a poderosas civilizaciones a emitir enorme cantidad de luz para salvar la vida de la Tierra. Esa luz desintegró la red de la ‘prisión’, y los seres evolucionados erigieron una red alrededor del planeta de tal intensidad de luz que una civilización oscura ni siquiera podría acercarse a ella. La luz es un anatema para las civilizaciones inmersas en la oscuridad, al igual que lo es para los individuos que se convierten en marionetas de la oscuridad.

ESTÁ CAMBIANDO EL PAISAJE

Hay mucho en juego en este momento y estamos plenamente comprometidos e involucrados en cada paso del camino según un mensaje de Mira del Alto Consejo Pleyadiano a través de Valerie Donner del 30 de septiembre de 2020.

Los portales se están abriendo, con el fin de que pueda llegar más luz a los necesitados, para ayudar con la ascensión. Aunque en algunas zonas del planeta hay humo, tenga en cuenta que esto es una cortina de humo y que están sucediendo muchas cosas detrás de la escena.

El paisaje está cambiando y la humanidad se está despertando por dentro. Éste es un cambio necesario, por difícil que sea. La humanidad estaba viviendo una mentira. La vida de muchas personas era y es insostenible. La tierra tampoco podía continuar como ella vivía. Ahora tenemos la conciencia ascendente, con muchas más personas despertando, y preparándose para moverse a la quinta dimensión y más arriba.

Sabemos que el cambio es incómodo pero es necesario. La luz ahoga la oscuridad. No traten de comprender todo con su mente, sino que usen el corazón para sentir el amor y la luz que están presentes ahora en su planeta.

No des nada por hecho. Agradece todo lo que tienes y lo que te llega. Sé respetuoso contigo mismo y con tu papel en la ascensión. Cuida muy bien tu cuerpo. Obtén ayuda cuando la necesites. Ten el coraje de dejar ir lo que ya no te sirve. Sustituye el miedo con fe y amor. Respeta y honra el proceso de ascensión que estás viviendo en este momento. Haz a la ligera las cosas que solían parecer tan importantes, pero que ya no lo son, porque sus valores están cambiando.

SIMPLICIDAD

La simplicidad, la paz y la verdad se requieren profundamente en la Tierra ahora, dentro de cada ser y ascensión. Estas energías son parecidas a un reinicio que nos lleva de regreso a nuestro centro, lo que lo devuelve al equilibrio, según un mensaje del Arcángel Miguel por Natalie Glasson.

Actualmente en ascensión, y especialmente con tanta confusión sobre la Tierra, la sencillez, la paz y la verdad son esenciales. Es importante reconocer la sencillez de tu verdad. Parece que muchas cosas pueden resultar complejas para poder experimentarlas o crearlas, y requieren mucho esfuerzo.

Para acceder a tu verdad, es necesario atravesar la frecuencia de la paz. La paz llega cuando reconoces la sencillez. La simplicidad podría describirse como tu enfoque, tu intención y tu dedicación a este enfoque, e intención en el momento sin distracciones. La simplicidad de tu propósito en este momento es conectarte con tu verdad.

Al reconocer estas tres energías, la simplicidad, la paz y la verdad, que pueden conectarte con tu verdad interior y ayudar a tu encarnación, sabiendo que esta es la voz, el sonido, los ojos, la guía del Creador dentro de ti, lo que te permite navegar hacia adelante con mayor facilidad.

Esto es inmensamente importante, deja que la simplicidad de tu verdad sea tu guía, permítete dejar ir cualquier expectativa de cuál es tu verdad, cómo se te presenta y cómo se expresa. Simplemente permite que tu verdad sea como es y se exprese a través de ti. Éste es un momento para volver a centrarse, recuperar el equilibrio, acceder a lo necesario y luego avanzar con la acción desde un espacio de verdad. Es fundamental ahora.

EQUILIBRIO

Felicidades a todos aquellos que han logrado mantener el equilibrio. Éste ha sido un maratón muy largo, y simplemente estás muy cansado, sin saber cuánto tiempo continuará o si realmente puedes llegar al final, según un mensaje de Serafín a través de Rosie.

Están preocupados no sólo por aquellos por quienes corren sino por ustedes mismos. Observa que todo esto ha hecho mella en tu salud, en tu vida personal, en la calidad de tus relaciones con tus queridos amigos y familiares, que han mirado con incredulidad tus actividades. Hemos sufrido molestias físicas y mentales. Hemos tenido que tomar descansos, pero hemos continuado de todos modos.

Te has vuelto sensible a todo, lo que significa que soportas una tortura continua y disfrutas de un deleite continuo, y debido a experimentar estos dos extremos, conoces el dolor de aquellos que deben despertar a la presencia del extremo particular que ellos han estado reprimiendo personalmente.

Si te has apartado de la corrupción, el abuso y la profanación presentes en el mundo, concentrándote solo en lo positivo, te tambalearás en estado de ‘shock’ o conmoción por la revelación repentina del mal. Si te has concentrado en lo negativo, te sentirás devastado por haberlo hecho, cuando se revelen la administración celestial y todos sus planes y principios positivos.

Anímense, amados, porque esta situación no puede durar para siempre, y las llaves girarán sus cerraduras en el momento exacto para lograr el máximo efecto.,

RUMORES DEL RESETEO

El sábado 3 de octubre los iraquíes celebraron abiertamente su revaluación del dinar. El mismo sábado, el presidente Trump dijo que “los próximos dos días son cruciales”. El día anterior, el viernes 2 de octubre, Santa Surfing dijo que “se abrieron las compuertas de Obama, Biden, Fisa, Rusia y Fake, para no volver a cerrarse nunca más”. Se rumoreaba que doña Hilaria sería el primer gran nombre en ser expuesto.

El viernes 2 de octubre por la mañana Bluwolf dijo: “Hoy es el día en que se han derribado todas las puertas para no volver a cerrarlas“. Cuando esto se rompa, ya no habrá más ‘teóricos’ de la conspiración, porque no serán teorías sino hechos públicos y oficiales.

El jueves 1 de octubre el presidente Trump estaba en “Fox News” diciendo, “Atrapamos a Comey, Hillary y Obama”. La renta básica universal también comenzó el 1 de octubre. Los ciudadanos estadounidenses recibirán 1.400 dólares por cada adulto mayor de 18 años.

El viernes 2 de octubre también fue el primer día de los diez días de oscuridad. Ese mismo viernes se liberó la liquidez del reajuste de las divisas, aunque nadie sabía cuándo llegaría al Grupo de Internet del nivel 4-B. Se dice que primero tienen que hacer la limpieza antes de liberar la liquidez.

Se dijo que la Alianza para la Tierra había planeado la supuesta ‘cuarentena’ del presidente Trump como tapadera para la liberación. El 2 de octubre Trump fue confinado en el hospital, y algunos incluso dijeron que estaba en el “Air Force One” volando sobre Canadá, no en el hospital. Es decir, que la supuesta infección pudo ser una tapadera para la liberación del reajuste de las divisas. Para que el reajuste de las divisas se lleve a cabo, el presidente Trump tiene que estar en el aire o atrincherado. Por eso está confinado ahora mismo.

Advertencia.- Hay estafadores que tratan de convencerte y de tentarte para que les reveles información personal confidencial con el fin de fijar una falsa cita de intercambio y redención. No caigas en la trampa.

