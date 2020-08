Entonces, hay un par de cosas en la pregunta que acaba de hacer. Uno es el número de casos notificados que se notifican como asintomáticos. Entonces, escuchamos de varios países que X número X porcentaje de ellos reportan que no tienen síntomas, o que están en su fase presintomática, lo que significa que pasan unos días antes de que realmente desarrollen síntomas graves.

En varios países, cuando volvemos y discutimos con ellos uno: ¿Cómo se identifican estos casos asintomáticos? Muchos de ellos están siendo identificados a través del rastreo de contactos. Qué es lo que nos gustaría ver, y si tiene un caso conocido, encuentra que sus contactos ya están en cuarentena, con suerte, y algunos de ellos se prueban y luego se selecciona a personas que pueden tener síntomas asintomáticos o no tener síntomas o incluso síntomas leves. La otra cosa que estamos encontrando es que cuando realmente regresamos y decimos cuántos de ellos eran realmente asintomáticos, descubrimos que muchos tienen una enfermedad realmente leve, una enfermedad muy leve, no son síntomas de COVID entre comillas, lo que significa que es posible que aún no hayan desarrollado fiebre, que no hayan tenido una tos significativa o que no tengan dificultad para respirar. Pero algunos pueden tener una enfermedad leve. Dicho esto, sabemos que puede haber personas que sean verdaderamente asintomáticas y que tengan PCR positiva. La segunda parte de su pregunta es qué proporción de personas asintomáticas transmiten realmente, por lo que la forma en que vemos eso es que observamos que necesitan que estas personas se sigan cuidadosamente durante el transcurso de cuándo se detectan y se observa la transmisión secundaria. Tenemos varios informes de países que están haciendo un rastreo de contactos muy detallado. Están siguiendo casos asintomáticos, están siguiendo contactos y no encuentran transmisión secundaria en lo que es muy raro y que no mucho de eso no está publicado en la literatura. De los artículos que se publican, hay uno que salió de Singapur, que analiza un centro de atención a largo plazo, hay algunos estudios de transmisión domiciliaria en los que se sigue a las personas a lo largo del tiempo y se observa la proporción de los que transmiten en adelante. Y estamos constantemente mirando estos datos, y estamos tratando de obtener más información de los países para responder verdaderamente a esta pregunta. Todavía parece ser raro y el individuo asintomático en realidad transmite hacia adelante. En lo que realmente queremos centrarnos es en el seguimiento de los casos sintomáticos. Si hemos seguido todos los casos sintomáticos porque sabemos que se trata de un patógeno respiratorio, pasa de un individuo a través de gotitas infecciosas. Si realmente siguiéramos todos los casos sintomáticos, obviamente después esos casos, seguimos los contactos en cuarentena, esos contactos los reduciríamos drásticamente. Me encantaría poder dar una proporción de cuánta transmisión detendríamos realmente, pero sería una reducción drástica en la transmisión. Si pudiéramos enfocarnos en eso, creo que lo haríamos muy bien en términos de supresión de la transmisión. Pero a partir de los datos que tenemos, todavía parece raro que una persona asintomática transmita realmente a un individuo secundario.