Género: conversación, charla, entrevista

Fecha: 27 de septiembrede 2020 (domingo)

Lugar: Asociación Cultural LaOficina – Online por el Canal de YouTube de LaOficina

Dirección: https://www.youtube.com/ channel/UCV- 8kOLFnRgKLlpbrx1dQUQ?view_as= subscriber Horario: 19h.



La clara dificultad de organizar eventos presenciales en la situación actual ha llevado a la asociación La Oficina Producciones Culturales a reconvertir este obstáculo en una oportunidad. La asociación ampliará su presencia virtual y, para ello y entre otras iniciativas, crea un ciclo periódico indefinido de actividades online llamado ¡DIGO!, que transitará los derroteros del movimiento queer, el transactivismo, la cultura de la diversidad de género y sexo-afectiva y cuestionará muchas de las certezas que gran parte de la población tiene establecidas.

El espacio estará coordinado y presentado por el actor, productor y activista Rubén Frías, uno de los socios fundadores de la asociación, quien reside en Madrid y por primera vez podrá colaborar con la asociación de forma visible y continuada gracias a los espacios virtuales a los que LaOficina se lanza a partir de ahora.

Con la acidez que caracteriza a Frías, ¡DIGO! será un espacio capaz de tratar temas, sucesos y conceptos que pueden resultar complejos plasmados en un libro de teoría queer en un ambiente y dinámica desenfadada, petarda y a la vez no exenta de reflexión y contenido.

En la primera actividad del ciclo ¡DIGO! de la asociación La Oficina Producciones Culturales sobre diversidades de género y afectivo-sexuales y movimiento queer, Rubén Frías conversará con Paco Tomás sobre cultura, referentes y activismo.

Paco Tomás posee extensa experiencia en el campo del periodismo, tanto escrito (columna We are not in Kansas anymore para el medio El Asombrario) como en radio (La Transversal y Wisteria Lane para RNE) y televisión (Sánchez y Carbonell y A partir de hoy para TVE). Asimismo publica su novela Los lugares pequeños y la recopilación de sus artículos Algunas razones.

Con todo ello, llegará el domingo 27 de septiembre a La Oficina para arrancar ¡DIGO!, Paco Tomás, este gran opinador que siempre ha practicado su activismo desde la palabra, la comunicación y el hecho cultural, como demostró siendo uno de los creadores de la serie documental Nosotrxs somos sobre la lucha del colectivo LGTBIQ+ en España, y que puede verse en la plataforma PLAYZ de RTVE. De todo ello y algo más estarán hablando esa tarde desde las 19h Paco Tomás y Rubén Frías en LaOficina.