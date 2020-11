El alcalde de Almería impone el Escudo de Oro a Chipo Martínez, en una matinal con la participación de The Beatles Connection, Thomas Vikström, Antonio Pérez, Diego Cruz, Antonio Álvarez y Paco Rivas

¡Qué grande es la música! Y qué capacidad que tiene para unir las personas y los estilos musicales, como ha hecho hoy domingo, en la matinal musical a la que nos estamos acostumbrando, a través del nuevo concierto de la Orquesta Ciudad de Almería, que le ha dado una nueva vuelta a la tuerca a su repertorio y ha interpretado un programa basado en el eterno legado de The Beatles, Para tal fin ha reunido a algunas de las mejores voces que lo han versionado, Antonio Pérez, Diego Cruz, Antonio Álvarez y Thomas Vikström, junto a la guitarra de Paco Rivas, y el acompañamiento de The Beatles Connection.

Emocionante ha sido escuchar ‘Hey Jude’ como colofón de dos horas de excelencia musical, todos juntos, en una fusión de estilos y talento, felices, en la reafirmación de que es posible la #culturasegura y que #AlmeríaesCultura sigue más viva que nunca en la programación de Otoño del Ayuntamiento de Almería. Ha sido, además, un recital con un fin social: recaudar fondos para la labor de Manos Unidas.

Pasado el mediodía comenzó el programa con una sorpresa para el homenajeado. El Ayuntamiento de Almería ha decidido reconocer al músico Joaquín Alberto Martínez Cortés, ‘Chipo’ Martínez, por “su compromiso inquebrantable con el fomento de la música y la cultura en Almería”. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que “Chipo es un gran artista, y una mejor persona, que da gusto escuchar dentro y fuera de los escenarios. Quién en Almería no ha cantado o bailado al compás de alguna de sus formaciones. Es un almeriense ejemplar, y este Escudo de Oro es un reconocimiento a la música que Chipo que nos ha regalado y seguirá dando en el futuro”. Chipo Martínez lo ha recibido sorprendido y agradecido, puesto que “me considero ante todo almeriense y por eso me siendo muy emocionado”. Aplausos.

La música nos permite viajar sin movernos. Con ella podemos recordar aquello que creíamos olvidado. Nos puede levantar en cuestión de segundos al compás de su melodía, y durante la pandemia provocada por el Covid está siendo uno de nuestros grandes compañeros. Por eso, la Ocal y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería han realizado hoy un viaje emocional por el legado de The Beatles, con los aperitivos de ‘God only knows’, una de las canciones más célebres de The Beach Boys, compuesta por Brian Wilson, para continuar con unas melodías tradicionales americanas que bajo el título de ‘Variaciones Mississippi’, ha compuesto Michael Thomas, el director de la Orquesta Ciudad de Almería. A continuación se ha pernoctado en Chicago, para que Diego Cruz, gran vocalista y concejal de Cultura, interpretara una de las más famosas canciones de la historia del rock ‘Stand By Me’, de Ben E. King.

Tras este recorrido por el mundo el viaje se ha detenido en el número 10 de Mathew Street, lugar donde se encuentra The Cavern Club, sala que encumbró a los cuatro de Liverpool. La Ocal, acompañada por The Beatles Connection, la guitarra de Paco Rivas y las voces de Thomas Vikström, Antonio Pérez, Diego Cruz y Antonio Álvarez, ha interpretado algunos de sus míticos temas, más de una quincena, entre ellos ‘All you need is love’, ‘Penny Lane’, ‘Imagine’, ‘Yellow Submarine’, ‘Lady Madonna’, ‘Let it be’, ‘Somethings’ o ‘Hello Goodbye’.

Emocionante ha sido la interpretación de la legendaria ‘Yesterday’, con la Ocal, The Beatles Connection, la guitarra de Paco Rivas y la voz de Diego Cruz, y brillante el acompañamiento con aplausos al compás de la sección de cuerda de la orquesta en ‘Ticket to ride’. La Orquesta Ciudad de Almería tiene el talento de saber fusionarse con cualquier género musical, en esta ocasión con el pop británico, y ha sido el perfecto acompañamiento a las melodías de los Beatles, junto a la banda tributo de Chipo Martínez.

En las voces, cada artista le ha proporcionado su sello. Diego Cruz tiene una voz aterciopelada, ideal para el soul, y ha interpretado alguno de los instantes más intensos. El cantante sueco Thomas Vikström ha compartido su potente voz, y Antonio Pérez y Antonio Álvarez tienen el ADN de los cuatro de Liverpool y han sabido adaptar la tesitura de sus voces para que podamos cerrar los ojos y sentir sobre el escenario a Beatles.

El colofón, cómo no, ha sido la interpretación de ‘Strawberry Field Forever’, la canción que John Lennon inspiró en Almería y que le unió para siempre con la capital almeriense.

La música, dentro de la cultura segura, nos hace ser mejor personas, y todos los que han asistido al concierto matinal del Auditorio Maestro Padilla seguro que disfrutarán de un domingo por la tarde muy feliz. Bravo por la música.