La humanidad está viviendo en estos momentos una experiencia colectiva de noche oscura del alma, pero no tanto a nivel individual, sino colectivo, a través de la crisis sanitaria. Según las leyes espirituales, la humanidad no podría avanzar en su ascensión sin pasar por esta experiencia colectivamente, antes de poder experimentar el amanecer de un nuevo día. “No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche” dijo Jalil Gibrán.

San Juan de la Cruz fue el máximo exponente de esta crisis existencial, de esta experiencia espiritual que se produce antes de la iluminación, de la factura que tenemos que pagar para el despertar, pero dicha experiencia se puede encontrar en todas las tradiciones espirituales de la humanidad, porque no existe un atajo para alcanzar el Cielo por asalto, sino un camino tortuoso que discurre por el valle de las sombras antes de ver la luz, pero ya la estamos viendo.

Yo sé lo que es la vía purgativa, porque la he sufrido siempre antes de llegar a la vía iluminativa. Se pasa por un estado de pesimismo y confusión en el que nada tiene sentido. ¿Sabían ustedes que, en mi juventud, yo quería hacerme fraile carmelita después de leer a San Juan de la Cruz?

SANTA TERESA DE JESÚS

La insatisfacción de San Juan de la Cruz con el modo de vivir la experiencia contemplativa en el Carmelo, le hacen considerar irse a la Cartuja, pero en 1567 regresa a Medina del Campo durante unos pocos días para ser ordenado presbítero y celebrar su primera misa en presencia de su hermano, el resto de su familia y sus amigos del convento y allí conoce a Teresa de Cepeda y Ahumada, futura santa Teresa de Jesús, una mujer grande entre las grandes, que había llegado a la ciudad para fundar una nueva sede de su reforma carmelita, los llamados carmelitas descalzas.

Teresa convence a Juan de la Cruz y lo une a su causa de reforma de su orden, que tropezó con una gran hostilidad de los carmelitas calzados. Siempre ocurre lo mismo. Una mujer sabia y decidida convence a un hombre tímido e indeciso. Por eso yo pido consejo a veces a una amiga. La inteligencia femenina suele ser muy sabia y realista, y tienen más pantalones que los hombres.

LA GRAN TRIBULACIÓN

Esto se parece mucho al concepto apocalíptico de la gran tribulación en la tradición cristiana. Es el periodo de la historia de la humanidad anunciado por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. La profecía aparece en el evangelio de Mateo: “…porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo; pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados…” Mateo 24:21-24 Incluye también un aumento de desastres naturales como terremotos, plagas, hambruna, maremotos, etc. y además señales y portentos auspiciosos en el cielo, representados a través de los cuatro o cinco jinetes del Apocalipsis.

A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido grandes tribulaciones genocidios y pandemias de magnitudes apocalípticas tales como la peste negra en el siglo XIV que mató a un tercio de la población europea, aproximadamente 25 millones de muertos sólo en Europa. La primera guerra mundial, en la cual hubo 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos. Y la segunda guerra mundial, en la cual murieron 60 millones de personas.

MENSAJE

Mensaje de Sitara a través de Beth Stormont.– En este momento estáis en una experiencia de noche oscura del alma una frase con la que estamos seguros que la mayoría de vosotros estáis familiarizados. La mayoría de ustedes sin duda lo han experimentado al menos una vez, ¡si no muchas veces! Esta vez es diferente ya que ahora lo están experimentando individualmente a un nivel colectivo, como miembro de la humanidad colectiva.

La nueva Era de Acuario es en gran medida una época de experiencias grupales, expresión grupal y esfuerzos grupales. Por lo tanto, la noche oscura del alma, que normalmente se experimenta a nivel individual, se necesita experimentar como un esfuerzo grupal colectivo por el bien de toda la humanidad. La humanidad no puede avanzar en su ascensión sin pasar por esta experiencia colectivamente.

Tú, como alma individual, en cualquier nivel de evolución que puedas estar, estás ayudando a toda la humanidad de la Tierra (que así lo elija) a lograr el éxito con el proceso de ascensión y para que ascienda la Humanidad colectivamente. ¡Debemos pasar por una noche oscura del alma antes de poder experimentar el amanecer de un nuevo día!

PAZ Y SEGURIDAD

Todo empezaría con una proclamación de “Paz y Seguridad” profetizado en 1 Tesalonicenses 5:3 y luego, ya más concretamente, con la destrucción de “Babilonia la Grande”, la cual sería apoyada por el “Dragón de color escarlata y sus 10 cuernos”, para luego ser destruida por el Anticristo (Apocalipsis 17 y 18). La profecía dice que habrá señales astrológicas que para los creyentes serán interpretadas como señales de su salvación y por la gente malvada como terror y angustia. (Lucas 21:25-26,28, Lucas 21:28)

El centro de esta profecía es la Segunda Venida de Jesucristo (Jesús de Nazareth) (Mateo 24:30, Apocalipsis 1:7; 19:11) con un Ejército de ángeles para proteger a los creyentes que en esa época serían perseguidos después de portentos auspiciosos en los cielos, y mil años después de la venida de Jesús y la batalla de Armagedón, sobrevendría la liberación de Satanás y la guerra de Gog y Magog:

Por tanto profetiza, hijo del hombre, y di a Gog: Así ha dicho el Señor: En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército: Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días: y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.– Ezequiel 38:14-16

Esta sería la batalla de Gog y Magog mil años después de la gran tribulación.- Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor: la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes; y sabrán que yo soy El Señor.– Ezequiel 38:21-23

ARMAGEDÓN

La batalla de Armagedón (Ap. 17:16, Ez. 38:14-23, Ap. 16:14-16 y Ap. 19:11-21) se apoya en un texto bíblico en el que Jesús le habla a la Cristiandad.- Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! 38 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, 39 porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!– Mateo 23:37-39

Existe otro pasaje en la Biblia que describe la gran tribulación previa a la segunda venida de Jesús y a la batalla de Armagedón.- Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna, y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder, cuando el Señor venga en aquel día entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes; pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos.– 2 Tesalonicenses

En Apocalipsis 13:1-7 se anuncia una época terrible, bajo el dominio de la ‘Bestia’, en la misma forma que Daniel 7:19-21. La ‘Bestia’ consigue que muchos la adoren Apocalipsis 13:8,11-15 y puede identificarse con el adversario descrito en 2 Tesalonicenses como el hijo de la perdición “que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”, luego causará la “abominación desoladora”. En Apocalipsis 15:2-4 aparecen los que triunfan sobre la ‘Bestia’, a quienes una visión anterior (Apocalipsis 7:9-15) ha identificado como la multitud de “los que vienen de la gran tribulación”.

NOCHE OSCURA DEL ALMA

La noche oscura del Alma es una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona, marcada por un sentido de soledad y desolación. Se hace referencia en tradiciones espirituales de todo el mundo, pero en particular en el cristianismo. El término “noche oscura del alma” se utiliza en el cristianismo para una crisis espiritual en un viaje hacia la unión con Dios, similar a lo descrito por San Juan de la Cruz.

Santa Teresa de Lisieux, una carmelita francesa del siglo XIX, sufría una experiencia similar. Centrándose en dudas sobre la vida después de la muerte, según se dice, explicaba a sus amigas monjas de si sabían en qué oscuridad estaba sumergida.

Este periodo difícil es también una etapa de abandono, también llamado la “noche de la fe”. Durante la Semana Santa de 1896, Teresa de Lisieux entró de repente en una oscuridad interior. El sentido de la fe que la animó tantos años, que la hacía feliz hasta el punto de querer “morir de amor” por Jesús, desapareció de su alma. En su oscuridad, oyó una voz interior que parecía burlarse de ella y la felicidad que ella esperaba en la muerte, a medida que avanza hacia la “noche de la nada”.

Entonces el significado más profundo de su vocación aparece de repente frente a Teresa de Lisieux, “Por fin he encontrado mi vocación, mi vocación es el amor…” De hecho, la vocación al amor incluye a todas las demás. Así se cumplen todos los deseos de Teresa. “Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que el amor abarca todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que el amor es eterno”.

ORIGEN SUFI

Ciertos estudiosos sugieren que este concepto de la noche oscura del alma procede de una influencia del sufi andalusí Ibn Abbad al-Rundi y dibuja conexiones detalladas entre estas enseñanzas y las de san Juan de la Cruz.

El arabista Miguel Asín Palacios fue el primero en reconocer la presencia del símil de la noche entre los sufíes al asociar la “noche oscura” de San Juan de la Cruz a la de ibn Abbad de Ronda y Abul-l-Hasan al-Shadilien su ensayo “Un precursor hispano-musulmán de San Juan de la Cruz” y en su libro póstumo “Shadilíes y alumbrados”.

Ibn Abbad al-Rundi (1333-1390) fue uno de los principales teólogos sufíes de su época, nacido en Ronda. Atraído por las famosas madrasas de Marruecos, Ibn Abbad emigró allí a una edad temprana. Pasó la mayor parte de su vida en Marruecos, viviendo en diferentes ciudades (Salé, Marrakech, Fez…), y fue enterrado en el cementerio de Bab al-Futuh (puerta del sudeste) de Fez.

EXPERIENCIA BUDISTA

Según la meditación vipassana del budismo el practicante pasa por “dieciséis etapas del pensamiento” en su búsqueda del ‘despertar’. De estos, los pasos cinco a diez son “el conocimiento del sufrimiento”, y esta experiencia se compara con la noche oscura del alma.

Estas experiencias han conducido a la conclusión de que la noche oscura sería un estado espiritual o místico reconocido independientemente en todas y cada una de las tradiciones espirituales de la humanidad.

El autor budista Daniel Ingram, que también invoca a San Juan, utiliza el término ‘mapas’ para la secuencia de estados mentales: “Los mapas cristianos, los mapas sufíes, los mapas budistas de los tibetanos y del theravada, así como los mapas de cabalistas e hindúes son extraordinariamente coherentes en sus fundamentos. Estos mapas, de los budistas u otros, hablan de algo inherente sobre la manera en que la mente avanza en el camino de la sabiduría fundamental de la mente y del cuerpo.”

SAN JUAN DE LA CRUZ

“La noche oscura del alma” es el título de un poema escrito por el genial místico español del siglo XVI Juan de la Cruz. Narra el viaje del Alma desde su casa corporal hasta su unión con el Absoluto. El viaje ocurre durante la noche, que representa las dificultades que el alma afronta en viajar desde el mundo y llegar a la luz de la unión con el Creador.

Hay unos cuantos pasos en esta noche, que se relacionan en sucesivas estrofas. La idea principal del poema se puede ver como la experiencia dolorosa que la gente soporta cuando procura crecer en madurez espiritual y unión con el Absoluto. De ahí sobrevienen la enorme angustia y la sensación de muerte característica de los místicos, pues unirse a Dios es un perderse previo a sí mismo para después ganarse:

La noche oscura del Alma por San Juan de la Cruz :

En una noche oscura

con ansias en amores inflamada

¡oh dichosa ventura!

salí sin ser notada

estando ya mi casa sosegada,

a oscuras y segura

por la secreta escala disfrazada,

¡oh dichosa ventura!

a oscuras y en celada

estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa

en secreto que nadie me veía

ni yo miraba cosa

sin otra luz y guía

sino la que en el corazón ardía.

Aquesta me guiaba

más cierto que la luz del mediodía

adonde me esperaba

quien yo bien me sabía

en sitio donde nadie aparecía.

¡Oh noche, que guiaste!

¡Oh noche amable más que la alborada!

¡Oh noche que juntaste

amado con amada,

amada en el amado transformada!

En mi pecho florido,

que entero para él solo se guardaba

allí quedó dormido

y yo le regalaba

y el ventalle de cedros aire daba.

El aire de la almena

cuando yo sus cabellos esparcía

con su mano serena

y en mi cuello hería

y todos mis sentidos suspendía.

Quedéme y olvidéme

el rostro recliné sobre el amado;

cesó todo, y dejéme

dejando mi cuidado

entre las azucenas olvidado.

POSTDATA.- La nube del no saber.

Nube del desconocimiento (o Nube del No Saber), en inglés The Cloud of Unknowing, es una guía espiritual escrita en la segunda mitad del siglo XIV, poco después de 1390, por un monje desconocido, probablemente cartujo, que habría vivido en Inglaterra.

En sus 75 capítulos, un monje cartujo enseña a un joven, de aproximadamente veinticuatro años, acerca de la vida contemplativa, en la que el alma se une a Dios. Para ello, el autor echa mano, principalmente, de dos episodios bíblicos: el Evangelio de San Lucas, 10, 38-423 y el libro del Éxodo, capítulo 244. El primero, mencionado de manera explícita por el autor y el segundo, sólo implícitamente.

En el primer episodio, María representa la vida contemplativa, mientras que Marta representa la vida activa. Esto porque según la narrativa del nuevo testamento, cuando Jesús visita la casa de Marta, esta se apresura en prepararle la comida, mientras María se sienta para escucharle. En el segundo episodio representa a quien, esforzándose mucho, llega a la perfecta contemplación, siendo entonces cubierto por una nube de desconocimiento (o ignorancia), a semejanza de la narrativa del viejo testamento, en donde Moisés atiende la llamada del Señor subiendo al monte y siendo cubierto por una gran nube durante seis días.

En suma, la vía (o vida) contemplativa se da cuando el cristiano percibe la precariedad de la razón, de la inteligencia natural, como medio de alcanzar a Dios y, abandonándola, va al encuentro de Él por medio del amor, como enseña – Merton: “(… aunque la esencia de Dios no pueda ser adecuadamente aprehendida, o claramente entendida por la inteligencia humana, podemos alcanzarla directamente por el amor. ” o, en las palabras del propio cartujo:” Porque Dios puede muy bien ser amado, pero no pensado. Por el amor Él puede ser retenido; pero por el pensamiento, no, nunca “. La propuesta del cartujo se encaja en el movimiento de misticismo que surge a fines del medievo, del cual formaron parte otros importantes nombres. El misticismo fue una reacción de descontento ante el excesivo pensamiento racional promovido por la escolástica, cuyas respuestas son consideradas insuficientes, ante la crisis de las universidades, así como, ante una época de transformaciones y crisis vividas por la sociedad y por la Iglesia.

El cartujo quiere enseñar lo que es la vía mística de contemplación y amor a Dios, que se alcanza, entre otros aspectos, por medio de la pasividad, del silencio y de la soledad. Los manuscritos de la obra se encuentran en la Biblioteca Británica y en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge.

