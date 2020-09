LA MUERTE DEL EMPERADOR ROMANO NERÓN

-EL NACIMIENTO. ANTECEDENTES Y LA FAMILIA DE NERÓN-

Su nombre “NERO” significaba “Fuerte” en el dialecto de los sabinos (pueblo dedicado a la ganadería. Al oeste de los Montes Apeninos. Sabinorum ager), que eran otro pueblo latino o del Lacio.

El 15 de diciembre del año 37 d.C. nació en Anzio-Antium y recibió su nombre secular de Lucio Domicio Ahenobarbo, nueve días después, en una ceremonia solemne, a la que asistió el emperador romano del momento, su tío Gayo Calígula [GAIUS IULIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS. Anzio, 31 de agosto de 12 d.C.-Emperador del Imperio Romano entre marzo de 37 d. C., HASTA, Roma, 24 de enero del año 41 d. C.].

Cuando fuese emperador su nómina sería: NERO CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS. Emperador del Imperio Romano entre el 13 de octubre de 54 y el 9 de junio de 68 d.C.

Su padre fue Gneo Domicio Ahenobarbo (Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Diciembre de 17 a.C.-enero de 40 d. C.). Moriría de un Edema-Agudo-de-Pulmón, era primo-carnal del emperador Claudio [TIBERIUS CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS. Lyon-Lugdunum, 1 de agosto de 10 a. C.-EMPERADOR DE ROMA entre el año 41, HASTA, Roma, 13 de octubre de 54 d.C.]; cuando nació su hijo ya estaba enfermo, se dice que manifestó: “Nada bueno puede salir de una unión entre Agripina y yo, solo un monstruo”.

Su madre era Julia Agripina la Menor (Iulia Agrippina Augusta. Noviembre de 15-marzo de 59 d. C.), quien le pidió al emperador Calígula, que era su hermano, que le diera el nombre, aunque este no lo contemplaba con satisfacción, porque lo veía como un futuro rival para su propia descendencia si la tuviera.

-El Emperador Calígula-

Se estima que Agripina pudo mantener relaciones sexuales con su imperial hermano, e inclusive prostituirse con miembros de la corte. Calígula era un sarcástico y decidió que el niño recibiese el nombre del tío Claudio, que era considerado el bufón y el idiota de la corte, el nombre demostraba las pocas perspectivas que tenía de llegar al trono.

A posteriori, efectivamente, Claudio lo adoptaría como su sucesor; su madre Agripina la Menor, de 21 años de edad, era hija de Germánico Julio César (sobrino-carnal del emperador Tiberio. 15 a.C.-19 d.C.), uno de los más eximios y populares descendientes de Augusto y que había muerto en el Oriente del Imperio en el año 19 d. C., a los 34 años de edad, en una probable conjura, y de Agripina la Mayor (octubre de 14 a.C.-octubre de 33 d. C. “Dama de espíritu noble y moralidad intachable”).

Agripina la Menor, que era bisnieta de Augusto, se había casado, a los 13 años, y por orden expresa del emperador Tiberio [TIBERIUS IULIUS CAESAR AUGUSTUS. Roma, 16 de noviembre de 42 a. C.-EMPERADOR DE ROMA, desde el año 14, HASTA, Miseno, 16 de marzo de 37 d.C.], con el ya citado Gneo Domicio Ahenobarbo, en el año 28 d. C.; quien sería cónsul en el año 32 d. C.

-La Emperatriz Agripina la Menor-

Nerón era bisnieto de la hija de Augusto, Julia la Mayor (39 a. C.-14 d. C.), casada con Marco Vipsanio Agripa (c. 63 a.C.-12 a. C.), el gran almirante de Augusto y su gran amigo, que había sido esencial en la victoria de Accio contra Marco Antonio (enero de 83 a.C.-agosto de 30 a. C.).

Ya el historiador de la Antigüedad Suetonio (c.70-post.126) define los rasgos de Nerón como provenientes de su familia paterna: “su abuelo era un desaforado amante de los combates de gladiadores y su padre era iracundo y cruel; ambos eran muy afectos a las carreras de cuadrigas, que era algo indigno de un noble romano”. Domicio Ahenobarbo murió en el año 40 d. C., tras haberse metido en un asunto político que le pudo costar la vida, si Tiberio no hubiera muerto en el año 37 d. C.

Durante los dos primeros años de gobierno de Calígula, sus tres hermanas: Drusila, Julia Livila y Agripina la Menor, desempeñaron el papel adecuado de damas de la casa imperial.

La muerte de Drusila, que era la hermana predilecta de Calígula, desencadenó un baño de sangre, Agripina fue acusada de adulterio con su cuñado, Marco Emilio Lépido, este fue ejecutado y las dos hermanas imperiales desterradas. Nerón pasó a ser tutelado por su tía Domicia Lépida, que era una dama tan rica como mezquina; daba la impresión de que las posibilidades de Nerón de alcanzar la posición imperial se alejaban.

-EL FINAL DE LA DINASTÍA IMPERIAL ROMANA JULIA-CLAUDIA-

En el año 68 d. C., Nerón había eliminado a todos los posibles adversarios, cuyos orígenes se remontasen al primer Emperador César Augusto [IMPERATOR CAESAR AUGUSTUS. Roma, 23 de septiembre de 63 a.C.-PRIMER EMPERADOR ROMANO, entre 27 a. C., HASTA, Nola, 19 de agosto de 14 d.C.].

Tácito destaca que la caída del emperador se va a producir más por sus propios errores que por el poder de sus enemigos.

-El Emperador Claudio-

El 21 de marzo del año mencionado llegaron a la corte palatina las noticias de una sublevación en las Galias [me refiero a la Galia Comata o Melenuda, la que había conquistado en el pasado Gayo Julio César], era la fecha del aniversario de la muerte de su madre Agripina la Menor; y la situación no le afectó en lo más mínimo, ya que siguió dedicándose a los combates de atletas, no contestaba a ningún despacho militar y respondía iracundo a cualquier manifestación sobre la situación; estaba convencido de que su fama podía con todo.

Lo único que le preocupaba era proteger su voz para futuras actuaciones. Por todo ello no pronunciaba ni discursos, ni proclamas u órdenes para los pretorianos, y si era inevitable que hablase en público, su maestro de voz se encargaba de que preservase su garganta.

Cuando Nerón tuvo la certidumbre de la rebelión gálica de Gayo Julio Víndex [25-68 d.C. “Poderoso físicamente, y de una notable inteligencia; era experto en materia bélica y lo suficientemente osado como para acometer cualquier empresa; además amaba la libertad y tenía una enorme ambición”],procónsul de la Galia Lugdunensis, sólo lo contempló como una justificación para un saqueo punitivo de la Galia, ya que Víndex descendía de una aristocrática familia celta-gala de la Aquitania, no era un romano sensu stricto, en sus monedas proclama la liberación de todo el mundo romano de las garras de un tirano. La causa del putsch sería la lamentable política fiscal del emperador.

Julio Víndex no tenía la suficiente personalidad como para que los jefes militares del Rin lo apoyasen en la revuelta, por el contrario estos solían informar al emperador de los planes del procónsul. Sería derrotado y muerto desangrado-suicidio, por el procónsul de la Germania Superior, Lucio Verginio Rufo (14-97 d. C., cerca de Vesontio-Besançon.

-El Emperador Galba-

En Hispania el procónsul era Servio Sulpicio Galba [SERVIUS SULPICIUS GALBA CAESAR AUGUSTUS. Terracina, 24 de diciembre de 3 a.C.-EMPERADOR DE ROMA desde el 8 de junio de 68, HASTA, Roma, 15 de enero de 69 d.C.], era un anciano de 73 años, que gobernaba correctamente en la Hispania Tarraconensis; siempre viajaba con un cofre lleno de monedas de oro para hacer frente a las eventualidades.

Había rechazado el casarse con Agripina la Menor (año 41 d.C.); parece ser que era homosexual, considerado “el hombre más feo de Roma”, y no informó al emperador de los disturbios occidentales, por lo que en marzo del año 68 Nerón ordenó que lo matasen.“Matadme si de ello depende el bien de Roma”.

Suetonio realiza una magnífica definición de Galba: “Su estatura era mediana; tenía la cabeza calva, ojos azules, nariz aguileña, y los pies y las manos tan desfigurados por la gota, que no podía soportar calzado ni sostener o desenrollar un libro. Tenía, además, en el costado derecho, una excrecencia tan considerable de carne que apenas podía contenerla un vendaje. Dícese que era gran comedor, y en invierno comía antes de amanecer. En la cena le servían tantos manjares que hacía pasar los restos de mano en mano hasta el extremo de la mesa para distribuirlos a los que asistían de pie. Su pasión lo impulsaba hacia los varones: pero los quería vigorosos y maduros. Se contaba que en Hispania, cuando Icelo, uno de sus antiguos compañeros de orgías, fue a anunciarle la muerte de Nerón, no contento con abrazarlo indecentemente delante de todos, le rogó que se depilara en el acto y se lo llevó a solas consigo”.

Vindex le exhortó a que asumiese el liderazgo de la rebelión, pero Galba tardó en decidirse hasta que el intento fallido de asesinarlo se produjo; para cambiar su modus operandi obtuvo el apoyo del cuestor de la Bética, A. Cecina Alieno, y del procónsul de la Lusitania, Otón [IMPERATOR MARCVS OTHO CAESAR AVGVSTVS, Ferentinum, 25 de abril de 32. EMPERADOR DE ROMA, desde el 15 de enero de 69, HASTA, Bedriacum, 16 de abril de 69; sería el segundo esposo de Popea Sabina, y emperador tras Galba. Su familia era de origen etrusco], y precediendo como emperador a Vitelio [AULO VITELIO GERMÁNICO. Roma, 24 de septiembre de 15. EMPERADOR DE ROMA, desde 17 de abril de 69, HASTA, Roma, 22 de diciembre de 69 d. C. Sería Procónsul de Siria, y quien destituyó a Lucio Poncio Pilato como prefecto de Judea].

-El Emperador Vitelio-

El 2 de abril del año 68 d. C., Galba expresó, en el Foro de Cartago Nova quejas vagas sobre los malos tiempos que corrían, rodeado de las imágenes de las víctimas de Nerón, y sólo aceptó que le nombrasen “ Legado del Senado y del Pueblo Romano ”, pero comenzó a reclutar tropas por si acaso.

Tras la derrota de Otón en Bedriacum, Suetonio indica que Vitelio manifestó: “El cadáver de un enemigo siempre huele bien, y mejor aún si es el de un conciudadano”. A continuación se dirigió hasta la tumba de su enemigo; y allí se burló de él en presencia de sus soldados. El 1 de octubre de 69, ya en el trono imperial, promulgó una ley por la que se expulsaba de Roma y del resto de Italia a todos los astrólogos y nigromantes. Algunos de estos declararon, con todo sarcasmo, según Suetonio, que: “Salud a todos. Por orden de los caldeos, se prohíbe a Vitelio Germánico estar en ninguna parte del mundo para las calendas del mismo mes”. La respuesta imperial fue apabullante, y dio orden de asesinar a todo mago que cayera en sus manos.

Suetonio describe a Otón: “El físico y las maneras de Otón no correspondían a tanto valor. Dícese que era pequeño, que tenía los pies contrahechos y torcidas las piernas. Era cuidadoso de su traje, casi tanto como una mujer; hacíase depilar todo el cuerpo, y llevaba en la cabeza, casi calva, cabellos postizos, fijados y arreglados con tanto arte que nadie lo notaba. Afeitábase diariamente con sumo cuidado y se frotaba con pan mojado, costumbre que había adquirido desde la edad de la pubertad, con objeto de no tener nunca barba”.

Suetonio describe como Popea Sabina se divorció de Otón para casarse con Nerón: “¿Por qué, preguntaréis, va al exilio Otón con un título engañador (cuestor por diez años en la Lusitania)? Porque llegó a ser el amante (Nerón) de su esposa (Popea Sabina-Poppaea Sabina la Menor)”.

La emperatriz Popea Sabina moriría un día del año 65 d. C., cuando su esposo imperial Nerón, borracho a causa del vino (los romanos bebían el vino aguado), y por celos infundados, le dio una patada en el abdomen, la emperatriz que estaba embarazada, sufrió una hemorragia abdominal importante, un aborto y falleció por un shock hipovolémico.

Nerón, arrepentido, ofreció entonces un cortejo fúnebre y decretó varios días festivos en su honor. Según el historiador Tácito, “esa mujer lo poseía todo, menos honestidad”. Nerón nunca pudo olvidarse de ella. Era reputada como una de las mujeres más hermosas de su tiempo. Favoreció al judaísmo, por lo que se estima que pudo influir en la persecución neroniana contra los cristianos.

-La Emperatriz Popea Sabina-

Cuando Galba se enteró que Víndex había sido derrotado en Vesontio-Besançon por el procónsul de la Alta Germania, Virginio Rufo, que todavía era leal al emperador, entró en depresión; el problema entre ambos gobernadores se produjo por la indisciplina y la avidez de botín de las tropas celtas de Julio Víndex, éste se suicidó tras la derrota y aquel rechazó el título de Imperator, era un hombre del orden ecuestre y esa nominación era mucho aspirar.

Galba sintió que todo se derrumbaba al consolidarse la posición de Nerón. Por ejemplo en la Galia Cisalpina los cónsules Rubrio Galo y Petronio Turpiliano se habían mantenido fieles durante la conjura de Calpurnio Pisón (en el año 65, Nerón se enfrentó a grandes gastos financieros; varios magnates descontentos conspiraron alrededor del senador Gayo Calpurnio Pisón, el magnicidio falló, Calpurnio Pisón se suicidó, y los conjurados fueron muertos u obligados a suicidarse, verbigracia Lucano, Séneca, Plaucio Laterano, Gayo Petronio-Arbiter Elegantiorum, Trasea Peto, etc.); igual fidelidad habían demostrado las tropas del Illyricum, pero Nerón no utilizó a sus partidarios y no tomó la iniciativa.

Ya Víndex había influido en la opinión pública de Roma con libelos mordaces en los que se calificaba al emperador de “mal citarista” y lo llamaba por su nombre original de Ahenobarbo.

Nerón exigió al Senado que castigase a Julio Víndex por sus injurias, su entorno de aduladores tampoco ayudaba mucho. El emperador, que tenía 31 años, se encontraba sólo y pasaba del desaliento y la depresión a las alucinaciones.

Uno de los dos prefectos del pretorio, Nimfidio Sabino, ya le había traicionado, ambicionando ser emperador; el otro Ofonio Tigelino estaba enfermo, y ya su segunda esposa Popea Sabina había muerto.

Tácito (c. 55-c. 120) en sus Anales escribe: “Después de acabar los juegos, Popea encontró la muerte en un acceso de ira de su marido [el emperador Nerón], quien la mató de una patada a pesar de estar embarazada [posterior aborto]. No me inclinaría, en efecto, a creer en un envenenamiento, aunque lo transmitan algunos historiadores, movidos más por el odio que por el amor a la verdad; y es que él deseaba tener hijos y estaba muy enamorado de su mujer. Su cuerpo no fue consumido por el fuego, como es la tradición romana, sino que, según la costumbre de los reyes extranjeros, fue embalsamado con perfumes y colocado en el túmulo de los Julios. No obstante, se celebraron públicas exequias y él en persona pronunció en los Rostros el discurso fúnebre, alabando su belleza, el que hubiera sido madre de una niña divina y otros dones de la fortuna como si de virtudes se tratara”.

Sus partidarios senatoriales no pudieron reunirse para deliberar sobre la política del momento y su peligro, sino sobre la novedad de un órgano hidráulico. Nerón prometió que cuando venciese a sus enemigos se presentaría en público como bailarín y pantomimo, que eran lo menos respetado socialmente.

Galba era un serio rival y además Otón, “Es más justo morir uno por todos que todos por uno”, el viejo amigo del emperador, enviado a la Lusitania para separarlo de Popea, quería ser adoptado por el valetudinario procónsul de Hispania, que no tenía hijos; las noticias de levas en la propia Roma indican que el peligro era máximo, los reclutas rehuyeron las órdenes de reclutamiento, se intentó entonces enrolar esclavos, que ya era el desideratum y que demostraba, palpablemente, que la situación era desastrosa.

Nerón ordenó que se pagasen los gastos militares en monedas de oro y plata y que fuesen de nueva acuñación. La soledad en los apoyos para Nerón iba creciendo, los pretorianos ya tenían la convicción de su fortaleza para el mantenimiento y la consolidación de los emperadores.

Nerón sólo se preocupaba de su arte y pretendía representar el papel de Hércules derrotando a los leones, inclusive se había amaestrado a un león, que no opondría ninguna resistencia al estrangulamiento por parte del emperador.

El 9 de junio del año 68 d. C., el Senado proclamó emperador a Galba y condenó a muerte a Nerón declarándole “enemigo público”, Nimfidio Sabino negoció con el Senado la lealtad de los soldados pretorianos, a la vez que culpabilizaba a Tigelino (condenado a muerte por el emperador Otón, año 69 d.C., se degollaría) de los excesos de los últimos años neronianos, cargando todos los males sobre los libertos, no obstante no tenía claros deseos de apoyar a Galba, ya que en esos días volvió a enfatizar sobre su condición de hijo ilegítimo de Calígula.

La noche que Nerón solicitó una escolta de pretorianos para poder huir, el prefecto lo anunció en el propio campamento de los pretorianos y hasta los oficiales más leales comprendieron que las posibilidades del emperador eran nulas, el prefecto les ofreció, en nombre de Galba, el regalo pecuniario de diez anualidades.

En el palacio las “ratas abandonaban el barco”, los esclavos, que le servían habían huido llevándose los valiosos cobertores y el bote de veneno de la fiel Lucusta-Locusta [esclava gala encargada del envenenamiento del emperador Claudio y de su hijo Británico, por orden de Agripina la Menor y de Nerón], entregado, a priori, por esta por si era necesario.

“Los gladiadores de palacio, que seguramente estaban preparados para cumplir encargos especiales también habían desaparecido: se había ido hasta el acreditado guardián Espiculo, un antiguo gladiador del que Nerón esperaba que le diera muerte. “¿Es que ya no tengo ni amigos ni enemigos?”, dicen que gritó Nerón” (J. Malitz. “Nerón”).

El liberto Faón, que se había encargado de la hacienda pública y del proyecto arquitectónico de la Nueva Roma o Nerópolis, tras el incendio del verano del año 64 d. C., se ofreció para esconderlo en su villa romana, Nerón se puso en camino hacia allí pero la marabunta de gente en las calles asustó a su caballo y el emperador fue descubierto por un antiguo pretoriano que lo saludó militarmente.

“Nerón alcanzó la villa con esfuerzo. A Faón le parecía esencial que el fugitivo llegase sin ser reconocido, e hizo que lo llevaran primero a un escondite subterráneo. Pero Nerón se negó: no quería estar bajo tierra mientras viviera. Tampoco tomó el pan mohoso que le ofrecían, pero sí aplacó su sed. Dolorido, comparó el agua sucia que le presentaron con la lujosa bebida hecha de nieve con que se había deleitado en la corte” (J. Malitz. “Nerón”).

-La Domus Aurea o palacio del Emperador Nerón-

-LA MUERTE DE NERÓN-

La aristocracia romana solía saber morir con honor y dignidad y se anticipaban al poder ejecutivo del verdugo. Sus últimos adláteres le aconsejaron el suicidio. Se le preparó una sepultura más misérrima que la de su madre, pero el emperador sólo sollozaba carente de valor. “¡Qué gran artista perece conmigo!”. “Qualis artifex pereo!”.

El Senado lo proclamó enemigo del SPQR o Senatus Populusque Romanus y lo condenó a muerte “según la costumbre de los antepasados”, es decir ser azotado hasta morir. Nerón vacilaba con las dos dagas en su mano y sólo pensaba en el llanto fúnebre que Esporo hiciese (un esclavo, cuyo físico era muy parecido al de la difunta Popea, él lo llamaba “mi Popeita”, incluso ordenó que lo castraran y le obligaba a vestirse de mujer), ya que le asignaba el papel de mujer plañidera en su entierro.

En ese momento de duda se oyó la llegada de un destacamento de caballería de los pretorianos, ya no había salida y entonces Epafrodito, uno de sus más fieles libertos, le ayudó a sostener el puñal que se hundió en el cuello imperial.

El pretoriano que traía la sentencia fingió dedicarse a intentar curar la herida. “Esto sí que es fidelidad”. Icelo, uno de los libertos de Galba, comenzó a tomar importantes decisiones en nombre del procónsul, entre ellas la de prohibir que se deshonrase al cadáver de Nerón, se le debía enterrar decorosamente.

-El Emperador Otón-

Tras la incineración fue enterrado en la tumba familiar de los Domicios y no en el mausoleo de Augusto, ya que era un enemigo del Estado; los gastos del funeral ascendieron a 200.000 sextercios y fueron asumidos por Acté [Claudia Actea, joven liberta de origen anatolio, sería la amante más fiel de Nerón. “Infame y vil esclava”] y por sus dos nodrizas Ecloge y Alejandría, su sarcófago fue de color rojo púrpura, unas semanas más tarde su tumba tenía flores y su recuerdo ya era políticamente correcto.

-EL EMPERADOR NERÓN Y SU RECUERDO-

El primer Nerón falso provenía del Asia Menor, poseía dotes de cantor y músico, y sus seguidores eran esclavos fugitivos; Galba tenía la convicción de que la plebe añoraba las generosas donaciones del emperador muerto; los aristócratas plantaron cara al simulador y tras su ejecución su cadáver fue expuesto en diversas ciudades para disipar cualquier duda sobre el “regreso militar de Nerón”.

En la parte griega del Imperio Nerón contaba con adhesiones y parabienes sin medida, hasta sus extravagancias se le habían perdonado.

Inclusive los partos lo consideraban el auténtico arquitecto y creador de una nueva política de equilibrio entre potencias imperiales; asimismo el rey Vologesio-Vologases I de Partia [¿?-Sah de Partia entre los años 51-78 d. C.] honró la memoria del muerto y otro falso Nerón, Terencio Máximo, intentó instrumentalizar un conflicto entre el parto Artabanos III [¿?-Sah de Partia entre los años 80-90 d. C.] y el emperador Tito [EMPERADOR TITO VESPASIANO AUGUSTO. Roma, 30 de diciembre de 39-EMPERADOR DE ROMA, desde 24 de junio de 79, HASTA, Cotilia-Rieti, 13 de septiembre de 81], pero también fracasó.

La fama de Nerón en Grecia, como un emperador filohelénico, no había sido menoscabada por su evidente histrionismo.

“En efecto, si hubiera dependido de todos los demás, nada habría impedido a Nerón reinar toda la eternidad, pues hasta el día de hoy todo el mundo desearía que Nerón siguiera con vida. La mayoría cree incluso que vive todavía, y es verdad que él no murió sólo una vez, sino en cierto modo muchas, igual que los que creían firmemente que aún vivía” (Dión Crisóstomo de Prusa. “Discursos”).

Los hebreos o israelitas deseaban la vuelta de Nerón para que los vengase de los desafueros que Vespasiano [EMPERADOR CÉSAR VESPASIANO AUGUSTO. Falacrinae, 17 de noviembre de 9. EMPERADOR DE ROMA, desde el 1 de julio de 69, HASTA, Cotilia-Rieti, 23 de junio de 79] y su hijo Tito habían cometido en su contra, sobre todo por haber destruido al propio Estado judío.

Para los cristianos Nerón encarnaba la imagen del Anticristo y su llegada traería el día del Juicio Final, su carisma de perseguidor de los cristianos y martirizador de los apóstoles Pedro y Pablo quizás se vea reflejada en la imagen literaria de la bestia del Apocalipsis de San Juan [13, 1. “Y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, con una diadema en cada cuerno y un título blasfemo en cada cabeza”].

Para la población de Roma su recuerdo perduró, ya que en las contorniatas o grandes monedas de bronce en forma de medalla, aparece Nerón junto a otros emperadores de mucha más talla política como Trajano [MARCO ULPIO TRAJANO. EMPERADOR CÉSAR NERVA TRAJANO AUGUSTO. Itálica-SantiPonce, Hispania, 18 de septiembre de 53. EMPERADOR DE ROMA, desde 27 de enero de 98, HASTA, Selinus de Cilicia, 9 de agosto de 117] y otros.

En el siglo XIX, en la novela histórica, Quo vadis? (1896), del Premio Nobel de literatura polaco, Henryk Sienkiewicz (1905), se presenta al emperador Nerón como un personaje siniestro, malicioso e histriónico; la plasmación cinematográfica (1951) de dicha obra literaria dirigida por Mervyn LeRoy (Robert Taylor, Peter Ustinov, Leo Genn, Patricia Laffan, Finlay Currie, Abraham Sofaer y Deborah Kerr) dejó una huella indeleble en las retinas de los que contemplaron aquel magnífico y documentado film.

En suma Nerón, fue otro emperador de la extraña y problemática dinastía nacida con Augusto, llamada Julia-Claudia, y heredada de Gayo Julio César [GAIUS IULIUS CAESAR. Roma, 12 o 13 de julio del año 100 a.C., HASTA, Roma, 15, IDUS, de marzo del año 44 a. C.], y que siempre ha despertado pasiones sin cuento en todo tipo de manifestaciones culturales, y así debe continuar.

-El Emperador Nerón-

