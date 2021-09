En sitios de alta frecuencia como la isla de Á valon

Las brumas de Á valon cubren el lugar con su velo

Algunas almas sienten ahora la llamada de Ávalon

Ávalon es el refugio de los sueños de la humanidad

Otros los sitúan en la isla canaria de San Borondón

Robert Graves creía que Á valon estaba en Mallorca

Los chinos hablan de “Ocho Inmortales Escondidos”

E l misterio de nuestras leyendas produce fascinación

Hubo un tiempo en el que se unían el amor y la magia

Sigue tu sueño, sigue tu pasión y crea el nuevo mundo

¿ Por qué lamentarse por l o viejo cuando hay un jardín nuevo?

No gastes tu energía en ver la caída de lo viejo sino en crear lo nuevo

La crisis del gas amenaza a Europa con un invierno sin calor y sin carne

Tres millones de trabajadores europeos no ganan para pagar la calefacción

La Fed reducirá la compra de bonos del Tesoro y subirá los tipos de interés

Nuevo ataque de ‘ ransomware’ amenaza el suministro mundial de alimentos

Trump demanda a su sobrina y al New York Times por investigar sus finanzas

Una nube de dióxido de azufre cubrirá España peninsular a partir del viernes

Un e xperto bíblico predi jo que España se ría arrasada por una erupción volcánica

El mundo financiero, pendiente del futuro inmediato de la constructora Evergrande

A lo largo de la historia, han existido grupos de seres humanos inmortales que se han alejado de la baja frecuencia y, por su seguridad, se han refugiado más allá de su realidad actual, en lugares de alta frecuencia espiritual como las islas o las montañas. Ahora que la Tierra está elevando su frecuencia, se está levantando el velo que se colocó.

Estamos en un nuevo ciclo, una nueva rueda, un regreso a una realidad llena de más maravillas y magia. El cambio está frente a todos. Está presente la oportunidad de recuperar dentro de sí mismos todo lo que se perdió detrás del velo. Cada uno debe preguntarse si quiere gastar su energía en ver el colapso de lo viejo o en construir lo nuevo.

En todas las tradiciones espirituales de la humanidad se afirma que la inmortalidad es una de las promesas del Creador para los seres humanos que demuestren bondad o que sigan la Ley Divina. La forma en que tomaría una vida humana sin fin, o si existe un alma inmaterial y posee inmortalidad, ha sido un punto importante de enfoque, así como un tema de especulación y debate.

TAOÍSMO

Según la tradición taoísta de China, el ser humano tiene un cuerpo físico y otro compuesto solo de energía o Chi. Con las prácticas físicas adecuadas (que comprenden al Tai chi chuan y al Chi Kung) además de una conducta recta de vida, se puede lograr el desarrollo del Chi y de su embrión sagrado llamado Sheng tai. Desarrollando el Sheng tai, el Chi abandona el cuerpo y el humano se convierte en uno más de los inmortales.

Los ocho inmortales forman un grupo de deidades de la mitología china, según la cual existieron terrenalmente y nacieron durante las dinastías Tang o Song, practicando las técnicas de la Alquimia y los métodos de la inmortalidad. Fueron descritos por primera vez durante la dinastía Yuan y en la literatura occidental anterior a los años 1970 se les conoce a veces como «Los Ocho Genios». Son venerados en la cultura popular china y son conocidos como «Los Ocho Inmortales Escondidos».

MENSAJE DE MERLÍN

Su mundo está cambiando drásticamente. Su sistema ya no puede satisfacer adecuadamente las necesidades del ser humano ascendente. Pueden contemplar el colapso sin hacer nada, o puede crear estructuras para que la gente se mude cuando llegue el momento. El cambio esta en camino. Habrá caos, pero se puede mitigar mucho con la creación de nuevas estructuras o sistemas a los que se pueda acceder. Si falla un sistema, y no hay nada que lo sustituya, el caos reinaría durante más tiempo. En ese espacio de urgencia, sería más difícil crear lo nuevo, ya que se crearía en reacción en lugar de en pasión.

Muchos de ustedes tienen ideas, pasiones y visiones. Sin embargo, gran parte de su energía se toma concentrándose en el colapso. Te instamos ahora a que construyas lo nuevo. ¡Sigue tus sueños, sigue tu pasión, sigue los impulsos y crea!

Estar presente y no resistir permite que surja el flujo de información e ideas, ahora es el momento de planificar, organizar, visualizar su jardín para la primavera. ¿Por qué lamentarse por las cosechas agonizantes cuando hay un jardín completamente nuevo que planificar?

Á VALON LLAMA

Si has sentido la llamada, ten seguro que cuando vayas lo vivirás como un regreso a casa, como si los recuerdos que allí se despiertan te pertenecieran desde muy antiguo, y te recordaran que hubo un tiempo en el que poder, amor y magia se daban la mano en perfecta armonía. Como si recordaras que tu Alma experimentó esto en algún momento. Sea porque conectas con el inconsciente colectivo que allí se despliega, o porque estés rescatando recuerdos ancestrales que moran en ti.

Ávalon es una enigmática isla que se alza entre las brumas de los pantanos. Su notoriedad reside en sus privilegios sobrenaturales: en esta tierra las reglas de la naturaleza se ven alteradas para dar paso a la magia. Un lugar parecido al paraíso de Adán y Eva.

En las tierras de Ávalon los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año y crecen cereales en abundancia. Sus habitantes no tienen necesidad de trabajar en el campo y viven una existencia idílica, gozando de una logevidad muy superior a la media en aquellos tiempos. Asímismo, en Ávalon habitan nueve reinas hadas, entre ellas la popular Morgana, hermanastra del Rey Arturo.

Ávalon es la isla mítica donde descansa el Rey Arturo. Una isla legendaria, cubierta de misteriosas nieblas y en la que el mundo actual no tiene cabida, donde sólo existen la magia y los mitos antiguos de las islas británicas. En Ávalon las leyendas están vivas, y se ocultan de la vista del mundo actual, alimentando su misterio. Ávalon es el refugio de los sueños.

Ávalon es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta en algún lugar de las islas británicas donde, según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año y habitan nueve reinas hadas; entre ellas, Morgana. Por eso se llama la isla de las manzanas.

Ávalon es una isla legendaria que aparece en la leyenda artúrica. Aparece por primera vez en «La historia de los reyes de Gran Bretaña» de Geoffrey de Monmouth, de 1136, como el lugar donde se forjó la espada del rey Arturo, llamada Excalibur, y más tarde fue llevado Arturo para que se recuperara tras ser herido gravemente en la batalla de Camlann. Desde entonces, la isla se ha convertido en un símbolo de la mitología artúrica, similar al castillo de Arthur Camelot. Algunas tradiciones creen que Arturo nunca había muerto realmente, sino que volvería para liderar a su pueblo contra sus enemigos.

Muchos la sitúan en Glastonbury, otros en la isla de Man. Se ha hablado también de su posible ubicación en la costa de Bretaña en Francia, en algún lugar del océano Atlántico e incluso en la isla de Mallorca en España.

La leyenda sitúa Ávalon en algún lugar no especificado de las Islas británicas, aunque ya a principios del siglo XI algunas de las tradiciones artúricas indican que este lugar puede estar situado en Glastonbury, donde antes de que la zona de la llanura de Somerset fuera dragada, existía una colina (Glastonbury Tor) que se elevaba como una isla en medio de los pantanos.

Algunos estudiosos de las leyendas artúricas han situado Ávalon en la Ile Aval, en la costa de la Bretaña, mientras que otros la han ubicado en Burgh-by-Sands, en Cumberland, junto a la muralla de Adriano, donde se levantó el fuerte romano de Aballava, y otros más cerca de Camboglanna, en lo que ahora se llama Castlesteads.

En cualquier caso, como se ve, muchos son los que reclaman para sí la verdadera ubicación de Ávalon, la isla de las manzanas. Parece que las brumas de Ávalon cubren con su mítico velo el lugar de reposo del rey Arturo. Tras la batalla con Mordred, Arturo, moribundo, fue llevado a Ávalon por Morgana, la hechicera y medio hermana del rey.

En la barca de Morgana iban varias mujeres: algunas conocidas (Igraine, Elaine, Nimue) y otras cuyos nombres no se mencionan (la reina de Gales del Norte, la reina de las Tierras Baldías o la reina de las Tempestades). En algunas leyendas sólo tres hadas escoltan al rey a la Isla de los Manzanos. Se dice que Arturo fue acostado en una cama dorada y el Hada Morgana sigue velando el cuerpo de su hermano.

También se piensa que Ávalon y el mundo nórdico de Helheim son el mismo lugar pero con distinto nombre. El novelista, poeta y mitólogo británico Robert Graves considera en su obra El Vellocino de oro que la verdadera Ávalon se localizaba en la isla de Mallorca, España, lugar donde fijó su residencia.

LEYENDAS

La Isla de San Brandán es una isla mítica situada en algún lugar del océano Atlántico y relacionada con los viajes del monje irlandés san Brendán el Navegante en busca del paraíso terrenal o del jardín de las delicias.

Según la leyenda, San Brandán, monje irlandés del siglo VI y abad de Clonfert, en Galway, a petición de Barinto que ya había visitado el lugar, inició en compañía de otros catorce monjes un largo viaje en una pequeña embarcación. En su vagar de siete años por el océano, Brandán encontró numerosas islas y se enfrentó a algunos monstruos marinos. Finalmente, tras atravesar un mar escondido de densas nieblas que impide el retorno a quienes no van en nombre de Dios, alcanzó la isla del paraíso terrenal.

El viaje de San Brandán enlaza con relatos viajeros propios de la mitología irlandesa, como el viaje de Mael Dúin, compuesto en el siglo VII-VIII, y con relatos islámicos, que a su vez enlazan con tradiciones helenísticas, como el viaje de Simbad el Marino y otros, tesis defendida por Miguel Asín Palacios, que afirmó la procedencia islámica de tales relatos. A su vez el mítico viaje influirá sobre otras narraciones difundidas por toda Europa occidental, como las narraciones viajeras de Saint-Malo en Bretaña o san Amaro en España.

ISLA DE SAN BORONDÓN

La isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias (España) sobre una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos, y que incluso se ha fotografiado varias veces, con origen en el periplo legendario de San Brandán de Clonfert (San Borondón). La isla se conoce en Europa como «isla de San Brandán» desde su plasmación por los cartógrafos medievales.

En Canarias, el mito fue adoptado con entusiasmo, y adaptado, hasta en el nombre, a la idiosincrasia local. Debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer, o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes, ha sido llamada la Inaccesible, la Non Trubada, la Encubierta, la Perdida, la Encantada y algún apelativo más.

El Tratado de Alcáçovas, suscrito entre España y Portugal en 1479 para repartirse territorialmente el Atlántico aún por navegar, especificaba claramente que San Borondón pertenecía al archipiélago Canario.

La bahía de Samborombón (Provincia de Buenos Aires, Argentina) fue nombrada de tal modo durante la expedición de Magallanes en marzo de 1520, en la creencia de que había sido formada por el desprendimiento de la isla de San Borondón del continente americano.

POSICIÓN Y CONFIGURACIÓN

Leonardo Torriani, ingeniero encargado por Felipe II para fortificar las Islas Canarias a finales del siglo XVI, describe sus dimensiones y localización, y aporta como prueba de su existencia las llegadas fortuitas de algunos marinos a lo largo de ese siglo.

Esta isla se localizaría al oeste del archipiélago, a 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste de El Hierro y a 220 kilómetros en dirección oeste-sudoeste de La Palma, aunque según otros testigos, se sitúa directamente entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

San Borondón mediría 480 kilómetros de largo (de norte a sur) y 155 kilómetros de ancho (de este a oeste), formando hacia el medio una considerable concavidad, y elevándose por los lados en dos montañas muy altas, siendo la mayor de las cuales la de la parte septentrional.

ECONOMÍA

La Fed señala que vendrá pronto la reducción gradual de la compra de bonos, y subirán los tipos de interés en 2022.- La Reserva Federal despejó el miércoles el camino para reducir sus compras mensuales de bonos ‘pronto’ y señaló que los aumentos de las tasas de interés podrían seguir más rápido de lo esperado.

https://www.reuters.com/ business/finance/fed-likely- open-bond-buying-taper-door- hedge-outlook-2021-09-22/

Seis exjefes del Tesoro instan a subir el límite de la deuda.- Seis exsecretarios del Tesoro instaron a los líderes del Congreso a elevar el límite de la deuda federal sin demora, diciendo que un incumplimiento causaría «graves daños económicos y de seguridad nacional» y que también sería perjudicial la demora.

https://www.reuters.com/world/ us/six-ex-treasury-chiefs- urge-debt-limit-hike-not- mnuchin-2021-09-22/

Se recuperan los bonos del Tesoro.- El precio de los bonos del Tesoro subió el miércoles después de que la Fed dijera que reduciría pronto su compra mensual de bonos y señaló que las tasas de interés más altas podrían seguir más rápido de lo esperado.

https://finance.yahoo.com/ news/treasuries-treasury- prices-rally-fed-184843814. html

La Fed publicará pronto un documento sobre la moneda digital de banco central.- La Reserva Federal publicará ‘pronto’ una investigación que examinará los costos y beneficios de una moneda digital del banco central, dijo el miércoles el presidente Jerome Powell.

https://finance.yahoo.com/ news/fed-release-paper- central-bank-203517943.html

Wall Steet termina al alza.- Las acciones cerraron bruscamente al alza el miércoles, ya que los inversores tomaron con calma las últimas señales de la Fed, incluida la apertura del camino para que el banco central reduzca pronto su compra mensual de bonos.

https://www.reuters.com/ business/wall-st-ends-higher- fed-signals-bond-buying-taper- soon-2021-09-22/

El Ibex 35 conquista los 8.700 puntos y sólo cuatro valores terminan en rojo.- El resto de bolsas europeas también se ha repuesto del impacto sufrido en la jornada anterior, y se han anotado subidas del 0,96% en Londres, del 1,5% en París, del 1,43% en Fráncfort y del 1,22% en Milán. El índice español se aleja de la barrera psicológica de los 8.600 puntos tras el revuelo por la situación de Evergrande, que puso en alerta a los inversores y a las bolsas mundiales.

https://es.noticias.yahoo.com/ ibex-35-salta-8-700-071000609. html

Continúan cayendo las criptomonedas.- La criptomoneda más popular del mundo, el bitcóin, continuó cotizando en números rojos el miércoles, después de un día en el que cayó brevemente por debajo de los 40.000 dólares por primera vez desde agosto. Otras criptomonedas líderes también cotizan a la baja.

https://www.rt.com/business/ 535513-cryptocurrencies- continue-to-slide-bitcoin/

SUMINISTROS

Nuevo ataque de ransomware amenaza al suministro de alimentos.- Otro ciberataque masivo a un importante grupo agrícola ha obligado a desconectar los sistemas del proveedor de servicios. Se cree que el ataque fue llevado a cabo por un sucesor del pirata informático Colonial Pipeline.

https://www.rt.com/business/ 535505-ransomware-attack-us- food-supply/

Los agricultores enfrentan escasez de suministros y costos más altos después del huracán Ida.- La tormenta interrumpió los envíos de granos y soja de la costa del Golfo, que representa alrededor del 60% de las exportaciones, en un momento en que los suministros agrícolas mundiales son escasos, y la demanda de China es fuerte. El aumento de los costos de los suministros amenaza los ingresos de los agricultores que habían apostado por las ganancias en auge este año, ya que el precio de los cultivos se disparó a lo más alto en casi una década.

https://finance.yahoo.com/ news/u-farmers-face-supply- shortages-110719116.html

Irak advierte sobre el aumento de la demanda de petróleo a medida que empeora la crisis mundial del gas.- Irak advirtió que la demanda de petróleo probablemente aumentará a medida que la contracción de la oferta en los mercados de gas natural obligue a los consumidores a buscar combustibles alternativos, haciéndose eco de las opiniones de Nigeria, miembro de la Opep.

https://finance.yahoo.com/ news/iraq-warns-oil-demand- rising-112914431.html

JPMorgan enfrenta investigación por soborno de petróleo en Brasil.- Las autoridades brasileñas están investigando si JPMorgan Chase & Co jugó un papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se remonta a 2011 e involucró a la petrolera estatal Petrobras.

https://finance.yahoo.com/ news/exclusive-jpmorgan-faces- oil-bribery-111408018.html

Trump demanda a su sobrina y al New York Times por una investigación sobre sus finanzas.- El expresidente Trump presentó el martes una demanda contra su sobrina Mary Trump y contra el New York Times por su ‘complot’ para obtener su declaración de impuestos en el marco de una investigación sobre sus finanzas, premiada con el Pulitzer. La demanda, que estima en cien millones de dólares los daños causados, fue presentada en el condado de Dutchess, en el estado de Nueva York.

https://es.noticias.yahoo.com/ trump-demanda-sobrina-new- york-103413469.html

EUROPA

La crisis del gas amenaza a Europa con un invierno sin calor y sin carne.- La escasez de gas natural en Europa ha provocado que los precios se disparen, lo que ha provocado una serie de efectos colaterales, incluido el riesgo de escasez de alimentos y la quiebra de los proveedores de energía. Es probable que el problema se extienda al resto de Europa en los próximos meses, y amenace la incipiente recuperación económica, han comenzado a advertir los analistas empresariales. Dos plantas de fertilizantes en el Reino Unido se han visto obligadas a cerrar debido al mayor precios del gas al por mayor.

https://finance.yahoo.com/m/ 49d1a954-c577-308e-87be- 3befed10a7e1/gas-crisis- threatens-europe.html

Europa se prepara para un invierno con subidas en el precio de la luz.- Se acercan los meses de frío, y con ello el habitual aumento del gasto energético. Pero este año la factura será mayor. En España el precio de la electricidad ha alcanzado récords históricos, y en Italia, se esperan aumentos del coste cerca de un 40%.Una verdadera carga para las familias europeas.

https://es.euronews.com/2021/ 09/22/europa-se-prepara-para- un-invierno-con-subidas-en-el- precio-de-la-luz

Tres millones de trabajadores europeos no ganan para pagar la calefacción.- Casi tres millones de trabajadores de la Unión Europea no se pueden permitir usar la calefacción en su vivienda durante la temporada del frío, debido a los salarios tan bajos que reciben, reveló la Confederación Sindical Europea.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210922/denuncian-que-casi-3- millones-de-trabajadores-de- la-ue-no-ganan-para-pagar-la- calefaccion-1116320512.html

El alza de los precios del gas repercute en la industria pesada y en las cadenas de suministro.- El precio récord mundial del gas natural está presionando a algunas empresas de uso intensivo de energía, para reducir la producción, en una tendencia que se suma a las interrupciones de las cadenas de suministro mundial en algunos sectores, como el de los alimentos, y que podría dar lugar a la aplicación de costos más altos a sus clientes.

https://www.reuters.com/ business/energy/soaring-gas- prices-ripple-through-heavy- industry-supply-chains-2021- 09-22/

EEUU dice que la crisis energética de Europa plantea preocupaciones sobre manipulación.- El aumento de los precios del gas natural en Europa ha generado serias preocupaciones sobre la fiabilidad del suministro en la región y debería provocar una respuesta de EEUU, según la secretaria de Energía, Jennifer Granholm.

https://finance.yahoo.com/ news/u-says-europe-energy- crisis-142336993.html

Fin de la era Merkel en Alemania.- La era Merkel llega a su final. Hace 16 años, en el 2005, esta física y política alemana no sólo llegó a lo más alto del poder, sino que fue la persona más joven, y la primera mujer en ser la canciller federal de Alemania.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210922/1116270341.html

El uso de las energías renovables polariza el debate electoral.- Soplan vientos de cambio en Alemania. El 26 de septiembre se celebran elecciones generales y el nuevo gobierno se enfrentará a un duro reto: conseguir que el país sea neutro en emisiones para 2045, según estipula la última ley nacional aprobada.

https://es.euronews.com/2021/ 09/17/alemania-el-uso-de-las- energia-renovables-polariza- el-debate-electoral

El Reino Unido se enfrenta a una crisis alimentaria inminente debido al aumento de los precios del CO2.- El precio del anhídrico carbónico se podría disparar en un 500% en Gran Bretaña, advirtió el miércoles el Gobierno a sus productores de alimentos, después de extender el apoyo del estado de emergencia para evitar una escasez de alimentos. La advertencia se produce cuando el aumento del precio del gas en Europa ha provocado ondas de choque en las industrias que dependen del gas natural, lo que ha obligado a cerrar algunas plantas de fertilizantes.

https://www.rt.com/business/ 535510-uk-food-co2-price- spike/

ÁFRICA

Argelia cierra el espacio aéreo a la aviación marroquí a medida que se profundiza la disputa.- El consejo supremo de seguridad de Argelia decidió el miércoles cerrar el espacio aéreo del país a todos los aviones civiles y militares marroquíes, dijo la presidencia argelina, menos de un mes después de que cortara las relaciones diplomáticas con el Reino.

https://www.reuters.com/world/ africa/algeria-closes- airspace-moroccan-aviation- 2021-09-22/

La lava ralentiza su avance destructivo en una fase de relativa estabilidad.- El volcán de La Palma sigue escupiendo lava, que continúa su avance destructivo como pueden atestiguar los vecinos de Todoque, aunque lentamente, en una fase eruptiva de relativa estabilidad que los expertos ignoran cuánto tiempo se prolongará. El comité científico duda incluso de que llegue a desembocar en el mar el magma, que se desplaza a cuatro metros por hora.

https://www.efe.com/efe/ espana/portada/la-lava- ralentiza-su-avance- destructivo-en-una-fase-de- relativa-estabilidad/10010- 4635136

Una nube de dióxido de azufre cubrirá parcialmente España peninsular a partir del viernes.- El volcán de La Palma, aún en plena erupción, se ha convertido en una fábrica de anhídrido sulfuroso (SO2) para la atmósfera. Este viernes se espera que una gran nube de esta sustancia llegue a cubrir buena parte de la Península Ibérica y casi todo Marruecos y Túnez. Así lo indicó el sistema europeo de satélites Copérnico.

https://es.euronews.com/2021/ 09/22/una-nube-de-dioxido-de- azufre-cubrira-parcialmente- espana-a-partir-del-viernes- preve-coper

Un experto advierte que un código bíblico predice que España sería arrasada por una erupción volcánica y un maremoto.- Un experto en profecías bíblicas asegura que la Biblia tiene un “mensaje oculto” que predice que España sería destruida por un terrible mega-tsunami. La gran catástrofe tendría lugar después de la erupción de un volcán en las Islas Canarias. Según informa el diario británico Daily Star, el youtuber Psychic T Chase dijo que Cumbre Vieja en La Palma sería la primera zona del país en sentir la peor parte de la gran ola. Luego afirma que llegaría a la costa del norte de África. La teoría se basa en un programa de ordenador que toma secciones de la Biblia y reordena las palabras. Las otras palabras que aparecen son “la alta montaña”, “ola”, “marea”, y “canario”. Incluso el mega-tsunami llegaría tan lejos como a Gran Bretaña y América.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ codigo-biblico-oculto-predice- espana-arrasada-erupcion- volcanica-tsunami/

CHINA

China comienza a comprar gasolina en invierno en el peor momento posible.- China está aumentando su compra de gas natural licuado para el invierno, lo que agrava la escasez de suministro mundial y deja menos combustible para una Europa reseca por la energía.

https://finance.yahoo.com/ news/china-begins-winter-gas- buying-020902055.html

El alza de los precios de la energía se convierte en un gran dolor de cabeza para China.- Europa está siendo devastada por una crisis energética sin precedentes que ya se está extendiendo. Asia, el mayor comprador mundial de gas y carbón, puede ser el siguiente, y China es particularmente vulnerable debido al tamaño de su economía. El gran problema para China no es el gas natural. Es el carbón, que alimenta la mayoría de sus plantas de energía.

https://www.rt.com/business/ 535502-high-energy-prices- problem-china/

El mundo financiero, pendiente del futuro inmediato de la constructora Evergrande.- Los inversores de todo el mundo observan con nerviosismo cómo uno de los mayores promotores inmobiliarios de China se esfuerza por evitar el impago de decenas de miles de millones de euros de deuda, lo que alimenta los temores de posibles ondas expansivas para el sistema financiero.

https://es.euronews.com/2021/ 09/21/el-mundo-financiero- pendiente-del-futuro- inmediato-de-la-constructora- evergrande

El acuerdo de la deuda interna de Evergrande calma la preocupación de contagio inmediato.- China Evergrande acordó liquidar los pagos de intereses de un bono nacional el miércoles, mientras que el banco central chino inyectó efectivo en el sistema bancario, lo que calmó temporalmente los temores de un contagio inminente del desarrollador inmobiliario cargado de deudas.

https://www.reuters.com/world/ china/china-evergrande-inches- close-default-deadline- investors-wait-2021-09-21/

Xu Jiayin, el fundador de Evergrande, pasó de ser el chino más rico a perder la mayor parte de su fortuna.- Nacido en el campo y criado en una pobreza extrema, el magnate tenía vínculos con altos funcionarios chinos y no ocultaba su afición por el lujo, lo que le habría perjudicado durante las campañas anticorrupción y el proceso hacia la «prosperidad común».

Evergrande, la segunda mayor inmobiliaria de China, está en la mira de los mercados mundiales después de que se desplomara este lunes hasta mínimos de once años debido a una aguda crisis de liquidez. A pesar de que se ha recuperado ligeramente desde entonces, en lo que va de año ha bajado cerca de un 85%, generando temores del colapso de una burbuja en la economía china, un miedo que ha afectado a las bolsas y a las criptomonedas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404751-esplendores- miserias-xu-jiayin-fundador- evergrande

Lo que nos dicen las ‘armas financieras de destrucción masiva’ sobre Evergrande.- Los comerciantes de Wall Street están apostando a que el cableado financiero del mundo está aislado de los problemas de Evergrande, pero eso no significa que la economía mundial sea inmune a las consecuencias. Mientras el desarrollador inmobiliario chino y su deuda de 300.000 millones de dólares se tambalean al borde del incumplimiento, la agitación en el mercado inmobiliario de China está golpeando los mercados de valores e impulsando la demanda de bonos del gobierno. El malestar también se está manifestando en los intercambios de créditos por impago o credit-default swaps (CDS) vinculados a los principales bancos, desde el Industrial and Commercial Bank of China hasta JPMorgan en Nueva York.

https://finance.yahoo.com/m/ b1e33708-977f-3c31-9126- 02cf964a2e98/what-%E2%80% 98financial-weapons-of.html

