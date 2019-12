La mejor «lotería» sería una que asegurase el «premio» a los 600.000 hogares que no tienen ningún ingreso. Que les tocase, a cada uno de esos hogares, un «décimo’ de 5.000 (o algo más) euros anuales.

Ese «premio» además de mejorar la vida de muchas personas en exclusión social, reduciría el número de suicidios y muertes causadas por la pobreza y la falta de recursos económicos, además de aumentar el consumo (lo que bajaría el paro) y reducir el gasto sanitario por estrés, ansiedad, depresión… De las personas sin ingresos.

Se puede dar ese Ingreso Mínimo Vital y que vaya acompañado de un Plan Estatal de Empleo y Actividad para esas personas que viven en hogares sin ningún ingreso.

Dar ese Ingreso Mínimo Vital de 5.000 euros a 600.000 hogares tendría un presupuesto de 3.000 millones de euros que sería una inversión más que un gasto pues se recuperaría en gran parte como he explicado anteriormente.

Otra ventaja que tendría es que ayudaría a reducir la ECONOMÍA SUMERGIDA. Estoy seguro que un buen número de los 600.000 hogares sin ingresos no lo solicitarían (lo que reduciría el presupuesto) porque verían que al solicitarlo tendrían que dedicar horas a realizar trabajos (salvo causas justificadas) o actividades dentro de ese Plan Estatal de Empleo y Actividad. Y quienes estén en la economía sumergida tendrían mucho más complicado poder mantener esa actividad ilegal o no presentarían la solicitud del Ingreso Mínimo Vital + Plan Estatal de Empleo y Actividad.

Personalmente seguiré trabajando para que en la Navidad de 2020 no haya ningún hogar que no la pueda celebrar dignamente por no disponer de ningún ingreso: Ingreso Mínimo Vital YA.

Joaquín García Martín

Presidente Asociación Víctimas del Paro