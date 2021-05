Estamos muy cerca, pero no del todo

La gente está empezando a despertar

La crisis ha cambiado el curso de la historia

Esto ha desencadenado el Reinicio Económico

La sociedad no está preparada para manejar esto

Estamos a punto de embarcarnos en un gran cambio

Ajustes masivos en la banca para reducir sus empleados

Un economista compara al bitcóin con una estafa piramidal

Los mineros buscan oro bajo las arenas del desierto de Egipto

Jim Rogers pronostica un bitcóin ilegalizado y un dólar desplazado

El recuento de votos de Maricopa desencadena movimientos financieros

Consenso internacional para poner fin a la crisis de Myanmar (Birmania)

España fichará a Reservistas Voluntarios para luchar contra los ciberataques

Traje volador a lo ‘Iron Man’ , que busca revolucionar las operaciones militares

“ Maravilla de los mares”, el crucero más grande del mundo para siete mil pasajeros

La tripulación del ‘Ever Given’ podría estar varada durante años en batalla judicial

Los gobiernos serán sustituidos por personas espirituales en el futuro de la humanidad

“La mayor recesión en la historia de la humanidad” es el título del Informe Atlantis publicado el sábado. Las crecientes preocupaciones sobre una recesión mundial llevaron a temores de una interrupción de la demanda a más largo plazo. No sólo se trataría de una recesión mundial; ésta sería la mayor recesión en la historia de la humanidad. Esta crisis sanitaria habría cambiado el rumbo de la historia.

Opina este informe que “esto no sería sólo un colapso económico. Este sería el colapso de la civilización. El mundo entero se está cerrando y la gente se está volviendo loca como nunca antes lo habíamos estado. El impacto en la humanidad sería de proporciones bíblicas.”

Lo que está pasando, nunca lo habíamos visto antes en nuestra vida. Es alucinante pensar en las empresas perdidas, los trabajos perdidos, las jubilaciones perdidas, la seguridad y los planes perdidos, la confianza perdida en los gobiernos. ¿Cómo sería una economía después de una crisis sanitaria y quién puede calcular la destrucción económica?

Nuestra sociedad no estaría equipada para manejar una crisis de esta magnitud. Esto ha desencadenado el reinicio económico global que estábamos esperando. La creación de empleo orgánico no es sólida. Cuando casi un millón de estadounidenses solicitan solicitudes de subsidio por desempleo cada semana, eso no es una buena señal. Incluso ese número está subestimado.

El mercado se encoge de hombros ante todo. Ignora por completo la abrumadora cantidad de datos económicos. Los inversores nunca han sido más irracionales. El equipo de protección contra la caída nunca ha actuado de manera tan irracional.

Están bombeando los precios de las acciones de forma artificial a través de mesas de negociación de margen infinito. El Dow Jones cotizaba a 15.000 en 2015 con unas ganancias corporativas y unos fundamentos mucho mejores. El sangrado aún no ha comenzado. La triste realidad es que cuando los mercados caen, a veces no regresan.

https://dinarchronicles.com/ 2021/04/24/the-atlantis- report-the-greatest-recession- in-human-history/

MONTAÑA RUSA

¿Es hora de cambiar los coches de la montaña rusa? se pregunta el informe de Starship Earth o “Nave Espacial la Tierra”.- El precipicio habría llegado o habría sido superado para muchos de los que hemos estado en este viaje durante años. Ya habríamos terminado y sólo queremos que la gente se despierte. Para lograr el máximo impacto, la Coalición está buscando un porcentaje de población harto, enojado o consciente.

Estamos cerca, pero no del todo, escuchamos. Este viaje no ha terminado, aunque podemos bajarnos de la montaña rusa para hacer pipí y cambiar de coche. El enemigo no está acurrucado en un rincón lamiendo sus heridas, está cargando el canon porque lucharán hasta la muerte. Es todo lo que saben.

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/24/starship- earth-time-to-change-roller- coaster-cars/

La gente está empezando a despertar, la economía es algo que la gente tiene en común y está empezando a darse cuenta de que lo que han planeado los controladores no les beneficia. El Banco Central está tratando de alejar a la gente de todos los demás tipos de moneda, y esto fracasará.

https://rumble.com/vg04lb-ep.- 2460b-ds-panic-a-deep-dark- world-is-being-exposed-the- truth-wont-be-for.html

EL GRAN CAMBIO

Estamos a punto de embarcarnos en un viaje de gran cambio, e incluso los rezagados serán arrastrados y empujados por las olas que nos impulsan hacia arriba en nuestra era dorada donde la Luz del Conocimiento trascenderá la oscuridad y el mal. La humanidad comenzará a darse cuenta de la Verdad.

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/22/starship- earth-not-raining-not-pouring- but-gushing-geysers/

Actualidad del Reseteo.- Todo lo que necesitamos son algunos puntos porcentuales más para obtener lo que necesita la Coalición para seguir adelante, según algunas fuentes. Un gran evento podría hacerlo. O algunos pequeños. Veremos cómo se agita la situación.

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/24/starship- earth-obstruction-in-arizona- and-other-tales-from-the-edge/

Se dice que la bahía turística está llena. Los tribunales todavía se llevan a cabo por la noche en los edificios federales de DC. Se están llevando a cabo tribunales en los campamentos de Fema donde se están construyendo y ampliando las instalaciones.

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/24/restored- republic-via-a-gcr-as-of- april-24-2021/

«Todas las élites podrían ser destronadas» dijo Smith en el informe Keiser.- No obstante, -añade- en su intento de mantenerse en el poder, la élite gobernante apelaría constantemente a la presencia de conflictos geopolíticos, confrontación con China y otros países a fin de encontrar un elemento unificador de la nación. En este sentido, no es la confrontación, sino la libre y justa competencia la que podría unir al país de una manera más eficaz.

https://actualidad.rt.com/ programas/keiser_report/ 390340-guerras-hash-estan-aqui

Según Ashtar, los gobiernos serán sustituidos en el futuro por personas espirituales que se mantendrán neutrales y se enfocarán sólo en ayudar a los demás. Será mucho más pequeño de lo que es ahora y estará dirigido por grupos pequeños. Estarán pasando por alto para mantener el equilibrio en la comunidad o en el mundo.

En un futuro cercano, ustedes comenzarán a recibir información sobre sus guías y tutores. Llegarán a través de sus sueños, canalización o un mensaje directo llegaría a usted de ellos. Su tarea sería guiarlos a través de este proceso de Ascensión. Su cuerpo todavía está en proceso de moverse hacia una nueva realidad, y requiere muchos ajustes porque no se podría llevar este cuerpo a la quinta dimensión como está ahora.

https://voyagesoflight. blogspot.com/2020/07/the- second-phase-of-coronavirus- ashtar.html

AUDITORÍA EN MARICOPA

Los trabajadores electorales de Arizona están realizando pruebas ultravioleta en las papeletas de Maricopa.- El inventor y analista de datos Jovan Hutton Pulitzer tiene un proceso y las patentes que rodean el proceso donde puede identificar las papeletas fraudulentas según el papel utilizado, las arrugas en el papel, la tinta en los formularios y otras características.

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/24/arizona- election-workers-are-running- ultra-violet-ballot-testing- on-maricopa-ballots/

Los demócratas trataron de detener la auditoría de Arizona, pero no estaban preparados para pagar la fianza de un millón de dólares, por lo que continúa el recuento de votos. ¿De qué tienen tanto miedo?

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/24/watch-arizona- sierras-stargate-newsletter/

Trump exige a la Guardia Nacional en Arizona que proteja la auditoría.- El expresidente Trump ha exigido que el gobernador Ducey envíe a la Policía Estatal de Arizona o a la Guardia Nacional para proteger la auditoría forense actual que se está llevando a cabo en el condado de, ya que las acciones legales iniciadas por los demócratas continúan contra la auditoría.

https://tierrapura.org/2021/ 04/24/trump-exige-a-la- guardia-nacional-en-arizona- para-proteger-a-los-patriotas- y-la-integridad-de-la- auditoria-de-maricopa/

ECONOMÍA

Ajustes masivos en la banca.- La banca ha puesto en marcha planes de reducción masiva de personal para ahorrar costes y mejorar su rentabilidad ante el escenario de crisis económica, tipos en negativo y transformación digital. Unos recortes que han provocado una oleada de críticas en los últimos días, con ataques sobre sus sueldos millonarios.

https://www.eleconomista.es/ empresas-finanzas/noticias/ 11176951/04/21/Asi-quedara-el- dominio-de-la-banca-tras-los- ajustes-masivos.html

Los mercados esperan más claridad de los bancos centrales sobre los estímulos.- La decisión del Banco de Canadá de reducir las compras de activos y anticipar una eventual subida de tipos ha puesto en guardia a los inversores, que empiezan a demandar más claridad sobre sus planes a la Reserva Federal y, sobre todo, al Banco Central Europeo (BCE).

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/los-mercados- esperan-mas-claridad-de- bancos-centrales-sPeriodismo Alternativo y de Misterioobre-estimulos/10003- 4520036

Seguridad digital.- La industria española se blinda para tapar las vías de agua. El tejido empresarial prevé incrementar este año su inversión en ciber-seguridad hasta los 1.324 millones de euros, un 7% más que en 2020.

https://www.elmundo.es/ economia/actualidad-economica/ 2021/04/24/ 607fe49bfdddff915a8b4603.html

España fichará a Reservistas Voluntarios para luchar contra los ciberataques a organismos públicos.- El Congreso ha aprobado por unanimidad la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que insta al Gobierno a crear y regular una Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad dependiente del Ministerio de Defensa para evitar los ciberataques a instituciones en situación de crisis.

https://www. elconfidencialdigital.com/ articulo/defensa/defensa-va- fichar-reservistas- voluntarios-luchar- ciberataques-organismos- publicos/20210422170448234544. html

Un economista compara al bitcóin con una estafa piramidal y lo califica de «truco volátil».- El economista, ensayista e investigador Nassim Taleb, conocido por su libro ‘El cisne negro’ publicado en 2007, donde advirtió que una posible crisis sanitaria amenazaría a la humanidad, se ha pronunciado sobre el bitcóin después de que registrara un desplome de casi un 10%. Taleb cree que la criptomoneda es demasiado volátil para ser eficaz, por lo que no podría ser una cobertura segura contra la inflación.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210424/un-economista- compara-al-bitcoin-con-una- estafa-piramidal-y-lo- califica-de-truco-volatil- 1111540584.html

Con «la plata debajo de la cama», Jim Rogers pronostica un bitcóin ilegalizado y un dólar desplazado.- El dinero se digitalizaría cada vez más, según el destacado inversor y comentarista financiero estadounidense Jim Rogers, sin embargo los gobiernos no dejarán al bitcóin quitarles su monopolio. Al mismo tiempo, el analista opinó que el dólar ya no sería capaz de ejercer su función como moneda de reserva global y pronto sería sustituido por algo más.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210417/con-la-plata-debajo- de-la-cama-jim-rogers- pronostica-un-bitcoin- ilegalizado-y-un-dolar- desplazado-1111291266.html

Los impuestos sobre las ganancias del capital pueden descarrilar el repunte del mercado.- Las acciones estadounidenses se recuperaron el viernes de un desvanecimiento del día anterior cuando los inversores asimilaron las implicaciones de un aumento planificado del impuesto a las ganancias de capital, y muchos señalaron las razones por las que es poco probable que una política de este tipo amenace el repunte de las acciones.

https://www.reuters.com/ business/investors-doubt-us- capital-gains-tax-plan-alone- can-derail-market-rally-2021- 04-23/

Los mineros buscan oro bajo las arenas del desierto, después de que Egipto cambie las reglas.- Las compañías mineras a las que se adjudicaron bloques en el desierto oriental de Egipto están listas para comenzar a explorar en busca de oro, bajo una reforma legislativa que busca desbloquear extensos recursos minerales sin explotar.

https://finance.yahoo.com/ news/miners-seek-gold-under- desert-071144549.html

El tercer mayor importador del petróleo se fija en América del Sur.- India, el tercer mayor consumidor e importador de crudo del mundo, se ha acercado al Gobierno de Guyana sobre un posible acuerdo a largo plazo para comprar petróleo, según el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vickram Bharrat.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210425/el-tercer-mayor- importador-del-petroleo-se- fija-en-america-del-sur- 1111544529.html

El déficit de oferta dispara el precio del paladio a un nivel histórico.- El precio del paladio, que en los últimos meses ha estado aumentando de manera constante, rompió un máximo histórico esta semana, rozando los 2.900 dólares por onza, mientras que sigue en aumento la demanda del metal en la industria automotriz.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390362-deficit- oferta-precio-paladio- historico

NOTICIAS BREVES

Biden califica de ‘genocidio’ la masacre de armenios por el Imperio Otomano.- El presidente Biden, ha calificado este sábado públicamente de ‘genocidio’ la masacre de la población armenia durante la primera guerra mundial a manos del Imperio Otomano, en una declaración sin precedentes por un presidente norteamericano desde hace 40 años, y que Turquía ha condenado como un «grave error» que abre una «profunda herida» entre los dos aliados de la Otan.

https://www.europapress.es/ internacional/noticia-eeuu- califica-abiertamente- genocidio-masacre-armenios- imperio-otomano-guerra- mundial-20210424182448.html

Biden fue el único líder mundial que usó una máscara durante una cumbre virtual sobre el cambio climático con otros líderes mundiales. También fue el único jefe de Estado en cámara que no tenía su bandera nacional al fondo.

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/24/biden-is-only- world-leader-wearing-a-mask- during-the-virtual-summit/

Consenso para poner fin a la crisis de Myanmar (Birmania).- Los líderes del sudeste asiático dijeron que habían acordado un plan con el jefe de la junta de Myanmar el sábado para poner fin a la crisis en la nación golpeada por la violencia, pero no respondió explícitamente a la demanda de detener la represión de manifestantes civiles.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/southeast-asian- leaders-discuss-myanmar-with- coup-leader-2021-04-23/

Tensión en Jerusalén desata ataques entre Gaza e Israel.- Los ataques con misiles desde la Franja de Gaza hacia Israel se reiniciaron el sábado por la noche después de un día de cese al fuego, pese al llamado a la calma de Naciones Unidas y amenazas de Israel de tomar represalias con fuerza. Las tensiones en Jerusalén provocaron el sábado la peor ronda de violencia transfronteriza entre Israel y Franja de Gaza en meses, con enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí.

https://apnews.com/article/ noticias- f54572aacfd3d80a65d7ac674bfdc8 82

Caos en Jerusalén después de que grupos de colonos judíos cantaran «muerte a los árabes» durante el Ramadán.- La violencia ha estallado alrededor de la sección amurallada de la ‘ciudad vieja’ de Jerusalén durante las fiestas musulmanas después de que el jueves por la noche grupos judíos realizaron una gran manifestación en la Puerta de Damasco donde corearon en voz alta «muerte a los árabes». Las contraprotestas de los jóvenes palestinos se convirtieron rápidamente en peleas entre los dos grupos y enfrentamientos con la policía.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/watch-chaos- explodes-jerusalem-after- jewish-settler-groups-chant- death-arabs-during

NOTICIAS NÁUTICAS

Indonesia declara que se partió su submarino, con 53 tripulantes.- La Armada de Indonesia declaró el sábado que después de haber encontrado objetos de un submarino desaparecido en el mar de Bali en los últimos dos días, concluyó que la nave naufragó y se partió, aparentemente poniendo fin a las esperanzas de hallar vivos a los 53 tripulantes a bordo, después de que los equipos de búsqueda encontraron escombros flotando alrededor de la última ubicación del buque.

https://apnews.com/article/ noticias- c87dcf2d8bb9e0ccc6eadcd51c4fbe 46

La tripulación del ‘Ever Given’ podría quedarse varada durante años en medio de una batalla judicial.- Desde que las autoridades egipcias incautaron el Ever Given, el enorme buque porta-contenedores que bloqueó notoriamente el Canal de Suez durante casi una semana y exigió cientos de millones de dólares en compensación a sus propietarios, el mundo se ha olvidado del buque y de su tripulación. El barco está amarrado en el lado del Gran Lago Amargo en medio del Canal de Suez durante casi un mes, y aumenta la preocupación de que los propietarios del Ever Given podrían no estar dispuestos a pagar la multa ordenada por el Tribunal, lo que podría dejar varada a la embarcación durante meses, si no años.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/ever-given-crew- could-be-stranded-years-amid- court-battle

El crucero más grande del mundo.- Royal Caribbean reveló este martes información sobre su nuevo crucero, denominado ‘Maravilla de los mares’ o ‘Wonder of the Seas’, que ahora está en construcción en los astilleros en Saint-Nazaire (Francia) y será el más grande del mundo cuando se bote en la primera mitad del 2022. Tiene 362 metros de eslora, 64 metros de ancho, y cuenta con un total de 18 cubiertas y 2.867 camarotes para acomodar hasta 6.988 huéspedes, casi siete mil personas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390335-royal- caribbean-revela-detalles- maravilla-de-los-mares

La turbina mareomotriz más poderosa del mundo pesa 680 toneladas y es capaz de suministrar electricidad a dos mil hogares.- Orbital Marine Power, empresa desarrolladora escocesa de la tecnología de turbinas de mareas flotantes, anunció este viernes que ha botado con éxito su turbina productora de energía mareomotriz, con una potencia nominal de dos megavatios.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390396-lanzan- reino-unido-turbina- mareomotriz

AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA

Traje volador a lo ‘Iron Man’, que busca revolucionar las operaciones militares.- El Ministerio de Defensa de los Países Bajos informó que sus fuerzas de operaciones especiales marítimas realizaron recientemente una prueba con un espectacular traje volador, desarrollado por la empresa aeroespacial Gravity Industries. El traje de vuelo revolucionario permite a una persona desplazarse por el aire en un arnés con motores a reacción, y fue probado en diversas situaciones: abordando barcos y en un entorno urbanizado. Sería bueno un traje volador para uso recreativo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390337-video- soldado-armada-paises-bajos- aborda-barco

La red aérea de Darpa caza drones con drones.- La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) está desarrollando el Aerial Dragnet. Es un sistema que proporciona una capacidad de vigilancia de una zona amplia que utiliza sensores montados en drones para detectar, clasificar y rastrear pequeños drones en entornos urbanos densos.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/darpas-aerial- dragnet-hunts-drones-drones

Marte será una aventura gloriosa.- Elon Musk, consejero delegado de SpaceX, señaló en una entrevista este jueves con el fundador y presidente de XPrize, Peter Diamandis, que en las primeras etapas de la exploración de Marte podría morir «un montón de gente», pero insistió en que «es una aventura gloriosa». Musk destacó que la expedición a Marte no es una «vía de escape para los ricos». Según el empresario, hay que entender que «es un viaje arduo y peligroso, en el que es posible que uno pierda la vida, pero es una aventura gloriosa y suena atractivo”.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390348- probablemente-morira-monton- gente-musk-turismo-marte

China bautiza a su rover en Marte Zhurong, dios del fuego.- El primer vehículo de exploración de China en Marte llevará el nombre de Zhurong, el dios tradicional del fuego, anunció Pekín el sábado. El rover viaja a bordo de la sonda Tianwen-1, que llegó a la órbita de Marte el 24 de febrero y está previsto que aterrice allí en mayo para buscar evidencia de vida.

https://apnews.com/article/ noticias- d15fb7792d9631b71f7917404ca041 0d

NOTICIAS NATURALES

Rescatan a turista alemán perdido en una región amazónica de Colombia, que estaba desaparecido desde el pasado 13 de abril cuando visitaba a comunidades indígenas del departamento amazónico del Putumayo. El hombre llevaba una semana perdido después de visitar una reserva indígena, participar en el ritual de un chamán y beber un tipo de té.

https://www.antena3.com/ noticias/mundo/rescatan- turista-aleman-perdido-region- amazonica-colombia_ 2021042460843ea71516f70001164f a2.html

El poder de la mente en nuestro cuerpo.- Cuidarse de la depresión y de los males emocionales es fundamental durante este tiempo de crisis, porque afectan a todo nuestro ser. El confinamiento, el temor, y la pena de la pérdida pueden generar efectos físicos en nuestro organismo y por eso es tan importante cuidar nuestra salud mental.

https://cnnespanol.cnn.com/ video/mente-manda-cuerpo- doctor-mario-alonso-puig-intv- guillermo-arduino-camilo-cnne/

La irritabilidad es signo de depresión.- El enojo, los trastornos del sueño y la falta de energía son algunos síntomas de que un ser humano puede estar atravesando un cuadro depresivo a causa del encierro domiciliario.

https://cnnespanol.cnn.com/ video/hombres-irritabilidad- signo-depresion-pandemia- doctora-psicologa-silvia- olmedo-intv-guillermo-arduino- camilo-cnne/

¿Por qué los indígenas conservan mejor la naturaleza?.- Si las personas lograran prácticas sostenibles, no habría que quitar a los seres humanos para salvar a las especies del mundo. Un nuevo estudio científico reveló que las personas en sí no deterioran la biodiversidad, sino la sobre-explotación de los recursos, y que si queremos conservar la naturaleza, deberíamos hacerle caso a los indígenas y evitar la destrucción de los ecosistemas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210421/por-que-los- indigenas-preservan-mejor-la- naturaleza-que-los-demas- 1111433597.html

La Tierra pudo haber sido un «mundo de agua» hace tres mil millones de años.- Estudios anteriores han sugerido que la Tierra alguna vez estuvo sumergida en agua y tenía pocas o ninguna masa terrestre hace unos tres mil millones de años. Un análisis reciente del manto de la Tierra proporciona evidencia en apoyo de esa idea.

https://www.naturalnews.com/ 2021-04-22-earth-water-world- three-billion-years-ago.html

