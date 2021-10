La Asociación de Vecinos Bastetania, junto con otros colectivos sociales y vecinales, han realizado esta tarde una manifestación de protesta ante Endesa por la brutal subida del precio de la Electricidad en un momento en el que las economías domésticas están fuertemente sacudidas por la crisis y, sin embargo, las empresas eléctricas están teniendo enormes beneficios.

La manifestación se ha realizado ante la Delegación Comercial de Endesa en la calle Soldado Español, de la ciudad de Almería y ha contado con la asistencia de unas 140 personas.

Durante el año 2020, mientras nuestro país atravesaba una de las peores crisis de su historia, las grandes empresas energéticas obtuvieron unos beneficios de miles de millones de euros. Sólo Endesa e Iberdrola ganaron más de 5.000 millones y aumentaron sus beneficios un 36% respecto a 2019. Pese a estos enormes beneficios, y sin atender a las necesidades de la población, estas empresas emprendieron una escalada del precio de la luz sin precedentes que está afectando seriamente tanto a las familias como a autónomos y pequeñas empresas.

El pasado 14 de septiembre, ante el anuncio del Gobierno de medidas para bajar el precio de la luz, el oligopolio eléctrico amenazó con el cierre de las centrales nucleares, lo que supondría dejar al país sin el 25% de su energía. Esta medida, ilegal e ilegítima, expresa la prepotencia de unas empresas que pretenden chantajear al Gobierno y amenazar a la población, en plena crisis sanitaria y económica, con tal de defender sus privilegios e ingresos millonarios.

Con sus declaraciones, las eléctricas ponen de manifiesto que llevan mucho tiempo aprovechándose de su impunidad, haciendo y deshaciendo a su antojo. Llevan años comprando a altos cargos de los gobiernos de turno que luego terminan en un sillón de sus Consejos de Administración. Llevan años poniendo sus intereses por encima del interés general, caiga quien caiga, y eso ha de terminar.

No podemos consentir que unas pocas empresas estén por encima de la Constitución, la democracia y las necesidades básicas de la población. No podemos consentir que mientras ellos obtienen miles de millones de beneficios, la factura de la luz aumente sin control y condenen a miles de familias a la pobreza energética. No podemos consentir que un bien básico como la energía esté en manos de un oligopolio y que no exista ninguna regulación pública y democrática del mercado energético.

Ante todo esto salimos a las calles para decir basta a los abusos de las eléctricas, exigir medidas contundentes para bajar el precio de la luz y una regulación democrática del mercado energético. La gente está primero que cualquier interés económico de las empresas.

El artículo 128 de nuestra Constitución determina que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y reconoce “la iniciativa pública en la actividad económica”. ¡Hagámoslo realidad!.