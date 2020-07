Lo vaticina un gran fondo de inversión en Europa

La “madre de todas las recesiones” toca las puertas de la economía mundial. El fondo de inversión BNP Paribas Asset Management ha alertado que la economía mundial está amenazada por una ofensiva procedente de una “madre de todas las recesiones” como consecuencia de la crisis, y a pesar de que varios países ya retomaron su economía. Es demasiado rápido el crecimiento de los mercados de valores, después del colapso en marzo, y no tiene en cuenta el riesgo de una segunda crisis.

Una recesión es una depresión de las actividades económicas en general, que tiende a ser pasajera. Oficialmente se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. Vulgarmente se conoce como periodo de vacas flacas en alusión bíblica.

En una entrevista con el periódico “Financial Times”, Frederick Jeanbon del fondo de inversión de Europa BNP señaló que el crecimiento constante del mercado de valores, tras el colapso registrado en marzo, no refleja la situación económica real actual, y además no contempla otros escenarios que podrían golpear con más dureza a la economía mundial. Por su parte, el FMI predijo la mayor caída de la economía mundial desde la gran depresión.

Frederick Jeanbon se muestra escéptico sobre la idea de una rápida recuperación después de “una caída muy, muy sustancial de las actividades en casi todas las economías del mundo”. De hecho, pronostica que en la mayoría de los países la recuperación tendrá más bien la forma de una letra ‘U’, en vez de una ‘V’, con un periodo de recesión más largo antes de un repunte.

ALUCINACIÓN COLECTIVA

Según JPMorgan, “los bancos centrales han creado una alucinación colectiva, donde las valoraciones están completamente fabricadas”. En una entrevista con Bloomberg TV, Oksana Aronov, directora de estrategia de renta fija alternativa de JPMorgan Asset Management, dijo que las compras del banco central han obligado a aumentar las valoraciones de crédito fuera de línea con los fundamentos deteriorados, lo que da lugar a un mercado donde todo está roto.

“Los inversores de crédito europeos y estadounidenses están encerrados en esta alucinación colectiva, con los bancos centrales en torno a las valoraciones lo que significa, y que existe una falta de deseo de reconocer el hecho de que las valoraciones de mercado son totalmente fabricadas o generadas sintéticamente por los bancos centrales y no reflejan los fundamentos de los valores que representan” dijo Aronov en una entrevista el viernes.

NOTICIAS DEL RESETEO

Más de 125 millones de dólares se intercambiaron en todo el mundo la semana pasada con el fin de mantener a flote ciertos países que necesitaban el dinero con urgencia, según el contacto de inteligencia militar de Nick Fleming.

Esta prioridad ha ocasionado que se ha colocado al final de la cola el intercambio del nivel 4-B, correspondiente a los grupos de Internet de tenedores de divisas, debido al arresto de más de 26 miembros del Tesoro y de la Reserva Federal por obstruir la liberación de la revaluación de las divisas.

Rafa Pal reveló que Judy Shelton filtró sus códigos de seguridad al estado profundo, lo que hubiera permitido el robo de fondos de prosperidad de la banca primaria, que no está protegida todavía por el Sistema Financiero Cuántico QFS, puesto que sólo funciona ahora en la banca secundaria.

El domingo 19 de julio a la una y cuarto del mediodía se liberó la liquidez para los pagos del nivel 4-B, pero no se pagó todavía como hemos dicho. El viernes 31 de julio será la fecha límite para cambiar divisas a una tasa de contrato, y se espera que a partir del lunes 3 de agosto el público en general pueda canjear sus divisas a los nuevos tipos de cambio internacionales.

Mañana martes 21 de julio comienza una transición mundial de ocho semanas del sistema ‘Swift’ al QFS, junto con el comienzo de la promulgación de una legislación masiva en el Senado para preparar la aplicación de la Ley nacional de Nesara. Por eso el presidente Trump dijo literalmente que “las próximas ocho semanas serán increíbles”. El plan mundial de Gesara se está aplicando actualmente entre bastidores para que esté en su lugar el martes 3 de noviembre que es el día de las elecciones presidenciales.

Pronto Irak podría anunciar su soberanía oficialmente, y el dólar fiduciario sería sustituido por el nuevo dólar del Tesoro en Reno, respaldado por oro y activos, así como monedas de plata recién acuñadas que están depositadas en los bancos listas para circular.

NOTICIAS BREVES

Reunión tormentosa de la UE.- Cansados y recelosos, los mandatarios de la Unión Europea se preparaban el lunes para el cuarto día de tira y afloja en torno a un presupuesto europeo sin precedentes de 1.850 millones de euros, y un fondo de recuperación, tras un fin de semana de reuniones interrumpidas, puñetazos en la mesa e insultos.

El G20 debe iniciar conversaciones para reducir la deuda de los países más pobres, según el Banco Mundial.- El presidente del Banco Mundial, David Malpass, instó el sábado al grupo de las veinte principales economías a extender la congelación de los pagos de la deuda oficial de los países más pobres hasta finales de 2021, y dijo que deberían iniciarse conversaciones para reducir la deuda de algunos países.

Crece el precio del oro por sexta semana consecutiva.- El precio del oro sube y puede consolidar un aumento semanal por sexta semana consecutiva, ya que la crisis estimula la demanda de activos refugio. El precio de los futuros del oro oscilaba cerca de 1.812 dólares por onza troy, mostrando un aumento de 0,65%.

Tiempo difícil para el dólar.- Llegan tiempos complicados para el dólar. En el contexto de los próximos acontecimientos políticos, la moneda estadounidense se puede debilitar, pronosticó un estratega de divisas del Macquarie Group y reveló qué monedas se convertirían en una alternativa al dólar. El estratega opinó que el euro y el yen de Japón podrían servir de alternativas para la moneda estadounidense. Para noviembre, el yen debería reforzarse respecto al dólar, pronosticó.

Dinero oculto de China.- “La mitad del dinero que China presta a los países en desarrollo corresponde a créditos ocultos”, dijo a BBC Mundo Christoph Trebesch, economista del Kiel Institute for the World Economy en Alemania. Estos créditos ocultos -que tienen esa denominación porque no fueron informados a ninguno de los organismos internacionales- son préstamos realizados por distintas entidades chinas cuyo rastro no es nada fácil de seguir.

Éxito de los bonos chinos.- Cada vez hay más inversores extranjeros que prefieren la deuda pública del gigante asiático. Los inversores de todo el mundo comenzaron a negociar activamente en el mercado de la deuda pública de China, uno de los más grandes del mundo. Como escribe el diario “The Wall Street Journal” se ha duplicado la participación del capital extranjero en los bonos chinos a diez años, que ofrecen ahora un rendimiento de más del 3%, mientras que los bonos estadounidenses, sólo un 0,6%, y los japoneses, un 0,04%.

Auge de los coches eléctricos chinos.- El papel de China en la industria de los coches eléctricos parece estar convirtiéndola en un fuerte competidor de las marcas europeas y estadounidenses reconocidas, y en un protagonista capaz de hacer mella en el mercado, asegura un artículo de la revista ‘Forbes’.

Indígenas de Ecuador presentan su alternativa al FMI.- La Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó su proyecto “Minga por la vida”, una propuesta económica que se opone a las recetas neoliberales, y que aparece como iniciativa de contra-poder a la estrategia de apego al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Reducción de la población.- Si las proyecciones siguen su curso actual, la caída de las tasas de fertilidad que se ven hasta ahora tendrá un impacto asombroso en el mundo a finales de siglo. Un nuevo y amplio estudio publicado en la revista médica “The Lancet” sugiere que casi todos los países del mundo podrían ver una gran reducción de su población en las próximas décadas. España, Italia, Japón, China, Brasil e Irán, reducirán su población, mientras que India y Nigeria la aumentarán.

Descubrimiento científico.- Un patrón de coágulos sanguíneos por bioingeniería fueron descubiertos en pacientes que expiraron. Los científicos han aislado un tipo de nano-bot y determinaron que es una estructura sin vida generada por bioingeniería y, cuando se activa, causa la muerte por coagulación sanguínea desenfrenada. El enlace está en mi blog:

Guerra sucia.- La CIA ha llevado a cabo una serie de operaciones cibernéticas ocultas contra Irán y otros objetivos desde que el presidente Trump emitió una autorización secreta en 2018 para llevar a cabo una guerra cibernética contra Irán y otros estados llamados ‘corruptos’.

Nave de los Emiratos despega de Japón con rumbo a Marte.- Una nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos despegó desde Japón el lunes en un viaje de siete meses rumbo a Marte, la primera misión interplanetaria del mundo árabe. Con el lanzamiento del orbitador ‘Amal’ que significa ‘Esperanza’, los Emiratos participan en una carrera para llegar al planeta vecino de la Tierra que incluye iniciativas de China y de Estados Unidos.

Alineación de cinco planetas.- Desde ayer domingo se puede observar un fenómeno, conocido como alineación planetaria de cinco astros –Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno– son visibles desde la Tierra. Los cinco gigantes del espacio son visibles antes del amanecer durante esta semana, antes de que desaparezca Mercurio de nuevo en el resplandor del Sol. Por su parte, los otros cuatro planetas brillarán en el cielo hasta mediados de agosto. Este encuentro no se repetirá hasta junio del 2022.

