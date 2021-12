La Agencia Andaluza de la Energía recibe en lo que va de legislatura

más de 24.300 solicitudes con un incentivo asociado de 355 millones

en los nueve programas de sostenibilidad energética que gestiona



El Gobierno andaluz ha puesto a disposición de ciudadanos, empresas y entidades

desde 2019 más de 355 millones de euros en incentivos a través de los nueve

programas de sostenibilidad energética que gestiona la Agencia Andaluza de la

Energía y que movilizarán inversiones por valor de casi 1.300 millones de euros. En lo

que va de legislatura se han recibido más de 24.300 solicitudes de ayudas para el

impulso a un transporte más sostenible, la implantación de instalaciones con fuentes

renovables, el almacenamiento de energía, actuaciones para la eficiencia y mejora

energética de la industria y en las explotaciones agropecuarias, así como para la

rehabilitación de viviendas y edificios.

Disponer de una movilidad más eficiente y sostenible mediante vehículos de

tecnologías alternativas al uso de combustibles fósiles, fundamentalmente eléctricos, y

la incorporación de infraestructura de recarga es el objetivo principal de las tres

ediciones del Programa MOVES que se han puesto en marcha en Andalucía desde

2019 hasta la actualidad. Ya se han recibido más de 5.000 solicitudes, con un

incentivo asociado de 43,2 millones de euros que generarán una inversión de 207,5

millones en la región. Un programa cuya tercera convocatoria, dotada con 67,5

millones de euros, se activó el pasado mes de septiembre y que permanecerá abierta

hasta el 31 de diciembre de 2023.

Desde el pasado 2 de diciembre, los sectores residencial (en el que se incluyen los

ciudadanos), de servicios, otros sectores productivos, administraciones públicas y

entidades sin ánimo de lucro, disponen en Andalucía de 97,2 millones de euros para

instalaciones de autoconsumo con energía solar fotovoltaica y eólica, y para

almacenamiento. Un presupuesto que incluye para las viviendas, también las de

propiedad pública y el tercer sector, instalaciones para climatización y agua caliente

sanitaria con tecnología solar térmica, geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica

(exceptuando las de aire-aire) o equipos de biomasa.

Se trata de un programa que ha generado una gran expectación en Andalucía puesto

que, en apenas tres semanas, la Agencia Andaluza de la Energía ha recibido ya más

de 1.600 solicitudes con un incentivo asociado de 48 millones de euros y más de 214

millones de inversión.



El presupuesto del Programa para actuaciones de eficiencia energética en pyme y

gran empresa del sector industrial en Andalucía se verá incrementado en 50

millones de euros adicionales para que las empresas andaluzas puedan seguir hasta

2023 invirtiendo en la optimización de la tecnología de sus equipos y procesos

industriales, para incrementar su competitividad reduciendo su factura energética, al

tiempo que disminuyen sus emisiones contaminantes. No en vano el sector industrial

andaluz representa el 31,3% de la energía final consumida en la región, siendo el

segundo consumidor después del trasporte. Así, desde que se abriera este programa

a finales de septiembre de 2019, las empresas de este sector ya han presentado más

de 300 solicitudes de ayudas, que conllevan un incentivo de más de 72 millones de

euros que generarán una inversión de 319 millones de euros.

También dentro del ámbito empresarial, desde el 28 de julio y hasta el 31 de diciembre

de 2023, personas físicas o jurídicas, comunidades de regantes, titulares de

explotaciones agrícolas de regadío, organizaciones o asociaciones de productores

agrícolas, comunidades de energías renovables y ciudadanas de energía, así como

empresas de servicios energéticos, pueden solicitar incentivos para la mejora de la

eficiencia energética en el sector agropecuario mediante la renovación de equipos

de bombeo, la instalación o sustitución de baterías de condensadores o la introducción

de energías renovables, entre otras; habiéndose recibido hasta la fecha solicitudes con

un importe asociado de ayuda de 1,4 millones de euros y una inversión de más de 5,6

millones.

A través del Programa nacional de rehabilitación energética de edificios (PREE),

abierto desde febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, se han recibido más de

1.000 solicitudes de ciudadanos, empresas y entidades públicas andaluzas para

mejorar la envolvente térmica de fachadas y cubiertas o para instalaciones de

energías renovables e iluminación interior, entre otras medidas, en viviendas

unifamiliares, bloques de comunidades de vecinos e inmuebles públicos; proyectos

que han obligado a mejorar la clasificación energética de los edificios o viviendas y

que movilizarán en la región una inversión de 87,6 millones de euros.

Dicha línea de ayudas tendrá su continuidad en el Programa de rehabilitación

energética para edificios construidos antes de 2007 en municipios de reto

demográfico de hasta 5.000 habitantes (PREE 5.000), cuya ventanilla se abrirá el

próximo 26 de enero. Dotado con 5,4 millones de euros, apoyará la rehabilitación

energética en edificios residenciales y no residenciales mediante mejoras de la

eficiencia energética en la envolvente térmica e iluminación y la incorporación de

energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización,

refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.

Financiación

Todos estos programas de incentivos en materia de energía gestionados por la

Agencia Andaluza de la Energía (adscrita a las Consejerías de la Presidencia,

Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea) se financian

bien a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del

Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), del Fondo Nacional

de Eficiencia Energética o del Fondo de Recuperación Next Generation en el marco

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Aunque las bases reguladoras de estas líneas de ayuda y, por tanto, las condiciones

de las mismas, se establecen desde la Administración General del Estado, la Junta de

Andalucía ha hecho un gran esfuerzo de adaptación de las distintas convocatorias

andaluzas a las necesidades de la región para intentar reducir la carga burocrática y

las obligaciones de presentar documentación de los posibles beneficiarios, diseñando

e implementado una tramitación 100% telemática en todas las fases del

procedimiento.

En los programas en los que ha sido posible, como MOVES o Autoconsumo, también

se ha mantenido la colaboración público-privada para que las empresas acreditadas

gestionen las ayudas en nombre de sus clientes, desde la solicitud a la justificación de

las mismas.

Programa regional “Andalucía es más”

Junto con los ocho programas anteriores, la Agencia Andaluza de la Energía también

gestiona el Programa para el desarrollo energético sostenible, cofinanciado a través

del Programa Operativo FEDER de Andalucía. En él se han incentivado actuaciones

de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos ya se han agotado, así como las

instalaciones para el aprovechamiento de los abundantes recursos renovables con los

que cuenta Andalucía. Por ejemplo, de biomasa, cuya línea para pymes se reabrió el

pasado mes de junio con 2,3 millones de euros; o de autoconsumo, al que el Gobierno

andaluz ha destinado, solo en los seis últimos meses, un total de 69 millones para

impulsar el aprovechamiento de energía renovable solar en la comunidad autónoma,

mediante los cuales está previsto que se atiendan las 14.000 solicitudes recibidas o en

proceso de presentación desde que se reabrió esta línea el pasado mes de mayo.