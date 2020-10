El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha anunciado

el cierre perimetral de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla y la

limitación de la movilidad nocturna siendo el horario del “toque de

queda” entre las once de la noche y las seis de la mañana

Las reuniones en el ámbito público y privado quedarán limitadas a un

máximo de seis personas, excepto aquellos grupos que sean

convivientes

Las medidas, comunicadas ya a la delegada del Gobierno en

Andalucía, al presidente de la FAMP y a los líderes de los grupos

parlamentarios, se revisarán cada dos semanas, salvo incidencias de

urgencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta

tarde, al amparo del Real Decreto por el que el Gobierno de España declaró el

domingo el Estado de Alarma en todo el país delegando el mando en los

presidentes de las comunidades autónomas, el cierre perimetral de Andalucía

desde la medianoche del jueves al viernes, 30 de octubre, y hasta el próximo 9

de noviembre, por lo que durante estos días nadie podrá entrar o salir de

Andalucía si no es por una causa justificada.

Durante su intervención tras la reunión que ha tenido lugar del Consejo de Alertas

de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, Moreno también ha anunciado

el cierre perimetral de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, que se

encuentran en el nivel 4 de alerta definido por el Gobierno lo que supone que,

dentro de estas provincias, también queda limitada la movilidad entre todos sus

municipios, en los que sólo se podrá entrar o salir con un motivo justificado.

Del mismo modo, se procede también al cierre perimetral de los municipios

englobados en los distritos sanitarios de Córdoba-Sur, La Vega de Málaga y del

área sanitaria Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Esto último afectará a

Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Espejo, Encinas Reales, Fernán Núñez, Fuente-Tójar,

Iznájar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla,

Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente

Genil, La Rambla, Rute, Santaella y Zuheros, todas ellas en la provincia de

Córdoba.

También a Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Campillos, Cañete la

Real, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero,

Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas,

Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción y

Villanueva del Trabuco, en la provincia de Málaga. Y a Alcalá del Valle, Algar,

Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Chipiona,

Espera, El Gastor, Grazalema, Jerez de la Frontera, Olvera, Prado del Rey,

Puerto Serrano, Rota, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Setenil de

las Bodegas, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga del Rosario,

Villamartín y Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz.

“En total son 449 municipios andaluces los que van a quedar cerrados

perimetralmente. En estos municipios viven 4,3 millones de andaluces, la mitad

de nuestra población, que no podrá entrar y salir de sus localidades salvo causa

justificada”, ha agregado.

El presidente andaluz se ha referido a los ciudadanos de los 336 pueblos y

ciudades restantes a los que les ha pedido que, en la medida de lo posible, no

salgan de sus términos municipales si no es imprescindible hacerlo. “Una de las

armas que tenemos contra el coronavirus es limitar la movilidad, sabiendo que

esa medida funciona como un grifo. Si lo abrimos, aumenta la movilidad,

aumentan los contagios y aumenta la actividad económica y si cerramos el grifo,

se reduce la movilidad y los contagios, pero también esta actividad”, ha

apostillado.

Otra de las medidas que va a adoptar el Gobierno andaluz es el mantenimiento

de la limitación de la movilidad nocturna siendo el horario del “toque de queda”

entre las once de la noche y las seis de la mañana, tal y como establece el

decreto de Estado de Alarma. En este sentido, ha explicado que en coherencia

con esta medida de “toque de queda”, se establece el cierre de los

establecimientos de hostelería a las diez y media de la noche.

Además, ha anunciado que a partir de la medianoche del jueves las reuniones

en el ámbito público y privado quedarán limitadas a un máximo de seis

personas, excepto aquellos grupos que sean convivientes, en los términos que

establece el artículo 7 del decreto de Estado de Alarma.

Moreno ha declarado que estas medidas se revisarán cada dos semanas a partir

del 9 de noviembre, salvo incidencias de urgencia y ha aseverado que éstas ya

han sido comunicadas a la delegada del Gobierno en Andalucía, al presidente

de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como a los líderes de

los distintos grupos parlamentarios.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno de la Nación máxima coordinación y ha

solicitado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuenten con los medios

necesarios y reciban las instrucciones precisas para hacer cumplir estas normas.

Y es que, a diferencia de otras comunidades autónomas como País Vasco,

Cataluña o Navarra, Andalucía no dispone de una Policía autonómica a la que

encomendarle la vigilancia del cumplimiento de estas medidas.

Objetivo: proteger la salud pública y la economía andaluza

Por otro lado, ha hecho hincapié en que todas las medidas se han adoptado con

el asesoramiento de los expertos que componen el Consejo de Alertas de Salud

Pública de Alto Impacto de Andalucía, que se ha reunido horas antes de la

comparecencia pública del presidente andaluz y que ha contado con la presencia

del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y

Administración Local, Juan Marín; el consejero de Presidencia, Administración

Pública e Interior, Elías Bendodo, y el consejero de Salud y Familias, Jesús

Aguirre, entre otras autoridades.

Así, ha insistido en que en las decisiones tomadas este miércoles ha primado

siempre el criterio técnico y científico, al mismo tiempo que el interés general de

los andaluces. De este modo, ha asegurado que como presidente de todos los

andaluces su principal obligación es proteger la vida y la salud de las personas

y, en la medida de lo posible, la economía de Andalucía. Moreno ha declarado

que, “sin una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus, a día de hoy

no hay otra forma de contener el virus más que limitando la movilidad y

reforzando los servicios sanitarios”.

Al hilo de esto último, ha manifestado que actualmente se están llevando a cabo

más de 700 obras en centros sanitarios de toda Andalucía que deberán estar

listas a finales de año, a la vez que se han reforzado las plantillas de sanitarios

con cerca de 11.000 profesionales, “hasta el punto de que resulta muy difícil

encontrar personal de medicina y enfermería para cubrir plazas”. Por otra parte,

ha afirmado que se han comprado un total de cinco millones de test de última

generación para realizar cribados masivos a la población durante las próximas

semanas. “Y, aun así, soy consciente de que todo ello no es suficiente”, ha dicho.

Datos de la pandemia en Andalucía

El presidente de la Junta ha afirmado que el Gobierno andaluz se está

enfrentando a decisiones difíciles y muy complicadas, que hay que adoptar con

prontitud, pero también con rigor, con equilibrio y teniendo la máxima

información posible. “La pandemia empieza a mostrar de nuevo su peor cara.

Están por venir días, semanas y es posible que meses, duros y difíciles”, ha

añadido.

De este modo, ha aseverado que hace un año vivíamos la vida con normalidad

y nadie podíamos imaginar lo que estaba por venir y lo que estamos viviendo en

Andalucía, en España y en el mundo.

Así, ha señalado que la situación en Andalucía no es tan extrema como en otras

comunidades autónomas, pero ha incidido en que ésta es muy seria y es que

ha puntualizado que desde el inicio de la pandemia son ya 119.701 los

andaluces que han sido diagnosticados por coronavirus y 2.402 los que han

fallecido.

En esta línea, ha indicado que, en las últimas 24 horas, se han diagnosticado

un total de 2.089 contagios y se han registrado 32 fallecidos, siendo la incidencia

acumulada en los últimos 14 días en Andalucía de 396 casos por cada 100.000

habitantes. “Hoy, 28 de octubre, nuestros hospitales albergan a 2.312 personas

ingresadas por la Covid-19, de las que 293 están en la UCI. Es exactamente la

misma cifra de hospitalizados que teníamos el pasado día 4 de abril, en la

primera ola de la pandemia, pero la diferencia es muy grande porque en aquel

momento la curva de contagios y de ingresos ya comenzaba a bajar y, sin

embargo, a día de hoy la curva no ha tocado techo y nadie sabe cuándo

empezará a descender”.

Moreno ha subrayado que es más que probable que superemos el récord de

hospitalizados de la primera ola y ha reiterado que la obligación del Gobierno

andaluz es la de actuar y tomar decisiones para proteger la salud pública y

hacerlo con prontitud y con rigor.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la precaución y a la responsabilidad

individual y colectiva de todos los andaluces ante “la mayor amenaza para la

salud pública” en un siglo y ante la situación de mayor riesgo para la economía

andaluza desde que se inició el actual periodo democrático en España.

“Redoblemos esa responsabilidad. Cumplamos las normas de distanciamiento,

uso de mascarilla y protejámonos todo lo que podamos”, ha concluido.