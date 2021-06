Por la transparencia en la adjudicación de puestos y por el mantenimiento de los

puestos para el curso que viene.

La Junta de Personal Docente no Universitario exige mayor transparencia en el

proceso de adjudicación de puestos específicos

Desde la Junta de Personal Docente no Universitario, pensamos que los criterios de

participación en las convocatorias de los puestos específicos en la delegación Territorial de

Educación de Almería no han sido claros, ni se han realizado con unanimidad con el resto

de Andalucía. Esto ha dado como resultado la exclusión de docentes en nuestra provincia,

cuando por el contrario, sí han sido admitidos por otras delegaciones.

No comprendemos que los docentes que llevan años trabajando en estos puestos

específicos, y que en convocatorias anteriores fueron admitidos, en la actual convocatoria

quedan excluidos, ya que los requisitos de acceso no han sido modificados.

Ante esta situación, no hay respuesta por parte de la Delegación de Almería, dando como

única solución la posibilidad de interponer recurso de alzada, e intentando tranquilizar a los

docentes excluidos, con que podrán solicitar la continuidad.

No concebimos cómo se pueden reunir los requisitos para pedir una continuidad, y no poder

formar parte de la bolsa correspondiente. Ante esta problemática, ¿quién nos garantiza que

esta continuidad será posible en un futuro? Pensamos que se está vulnerando los derechos

de los participantes a poder formar parte de su bolsa y poder elegir otro puesto.

Desde la junta de personal pedimos que las reuniones a las que nos convoque la

Administración sean fructíferas y podamos dar cobertura a todo el profesorado, ya que

somos los representantes legales de los mismos y necesitan ser escuchados a través de la

Junta de Personal que es el órgano de representación del profesorado.

No queremos asistir a estas reuniones para recibir meros datos estadísticos, sino poder

solventar los problemas del profesorado al que representamos y poder hacer valer nuestra

función de representación.

No aceptamos, que con la excusa de la protección de datos, las organizaciones sindicales,

no podamos ser garantes de los procesos de selección de personal, ya que, sin el control

de las organizaciones sindicales, no hay garantía de igualdad, y pueden haber casos de

colocaciones no claras.

Además de todo esto, también exigimos que se mantengan, como mínimo, los recursos

personales COVID puestos en liza durante el curso 20/21. Por la seguridad del profesorado

y del alumnado, por la mejora de la convivencia en los centros educativos, así como para

promover una enseñanza más individualizada y de mayor calidad. Por ello, es importante,

que este personal esté disponible desde principios de curso ya que la planificación de los

centros educativos tiene que realizarse cuanto antes, sabiendo el personal que se va a

recibir en cada centro.

Al Delegado Provincial le exigimos que tenga en cuenta los representantes legítimos de los

docentes, y en caso de que desde la Delegación Territorial de Educación no sean capaces

de conseguirlo que se depuren las responsabilidades pertinentes.