La Junta de Personal Docente no universitaria de la provincia de Almería denuncia la falta de organización y de previsión que se ha materializado en las jornadas de las oposiciones de Secundaria. De hecho, el colectivo profesional advirtió, hace meses, la necesidad de una buena planificación de los procedimientos selectivos de los diferentes cuerpos que se han celebrado en la provincia y que comenzaron el pasado 19 de junio.

En este contexto, la Junta de Personal solicitó que la distribución de los tribunales se conociese lo antes posible, sin embargo, esta petición no fue atendida, y tampoco se ha conocido la asignación de los tribunales y su composición con un tiempo adecuado, tan solo, se ha tenido esta información una semana antes del inicio del procedimiento.

Esto ha generado dificultades y problemas para encontrar alojamiento a los opositores y opositoras que han tenido que desplazarse, hecho agravado además en las circunstancias actuales como consecuencia de la crisis sanitaria.

Según traslada la Junta de Personal, a esto se añaden los problemas para los propios miembros de los tribunales, ya que “también hay compañeros y compañeras, que no han podido encontrar alojamiento e, incluso, la administración pretende minimizar las dietas que por ley les corresponden”.

Por otro lado, se ha podido apreciar el caos que ha creado la propia Consejería de Educación anulando los exámenes de septiembre y adelantando el proceso a junio, lo que se traduce a más problemas en los centros, donde el profesorado debe ausentarse por las oposiciones, o donde tienen que realizarse las actuaciones relacionadas con este proceso selectivo.

“En la Junta de Personal queremos poner de manifiesto la falta de un protocolo claro anti Covid, teniendo en cuenta la situación sanitaria que aún tenemos vigente. No se ha publicado, ni se ha hecho público nada a este respecto, para que todo el mundo sepa cómo proceder”.

Es por ello, que el colectivo profesional denuncia “las malas condiciones a las que han tenido que enfrentarse los tribunales, que no tienen un calendario de actuaciones suficientemente amplio para poder actuar con la rigurosidad tal y como requiere la situación sanitaria. De hecho, en algunos tribunales, van a tener que trabajar más de 8 horas diarias en unas condiciones de trabajo no aptas a las normas de salud laboral. No cuentan con sillas adecuadas, no van a tener un entorno que cumpla las normas de temperatura que la ley exige y, en algunos casos, tendrán que pagarse de su bolsillo las dietas que la administración no quiere abonar. Por eso, reclamamos que las condiciones de trabajo sean las apropiadas, por lo mucho que se juegan los opositores”.

Con todo, “queremos que los responsables de la Delegación Territorial de Educación asuman sus responsabilidades ante estos hechos, ya que la mala organización, la confusión, los problemas de los opositores y opositoras, de los miembros de los tribunales y de los propios centros, es claramente derivado de la falta de organización”.

Por último, “recordar que estos procedimientos selectivos no son ningún juego en el que se pueda improvisar, sino que supone un gran esfuerzo para un número importante de profesores y profesoras, tanto desde el punto de vista de los opositores, como de los tribunales de selección”, añaden.