La mayor participación en iniciativas internacionales de los emprendedores andaluces forma parte de la estrategia de impulso al ecosistema emprendedor, que tiene su máximo exponente en la ‘liga’ Roadshow.

Las Consejerías de Empleo y de Transformación Económica, junto a la Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), están animando a los emprendedores andaluces a participar en la Copa Mundial de Emprendimiento, evento que en su primera edición (2019) contó con más de 200.000 participantes de más de 200 países. Dar a conocer esta iniciativa forma parte de la estrategia global de impulso al emprendimiento por parte del Ejecutivo andaluz, que este año ha celebrado la primera edición de ‘Startup Andalucía Roadshow’, competición regional de emprendedores con visión internacional.

El Ejecutivo andaluz incluye la difusión de eventos nacionales e internacionales en el marco de impulso general al ecosistema emprendedor, plasmado en el Plan General de Emprendimiento, recientemente aprobado. Entre las actuaciones de apoyo puestas en marcha por la Junta destaca, además, la puesta en marcha de tres fondos de capital riesgo, uno específico para startups y dos para expansión empresarial. Los tres fondos pondrán a disposición de empresas innovadoras un total de 50,2 millones de euros.

La Copa Mundial de Emprendimiento 2021 (EWC) es la mayor competición y aceleración del mundo para emprendedores, creada en 2019 por GEN (Global Entrepreneurship Network), MISK Global Forum y tGELF (The Global Education & Leadership Foundation), con el objetivo de ayudarles a maximizar todo su potencial mediante el acceso a formación, redes de contactos y financiación, entre otros recursos clave. En Andalucía, esta competición ha contado como aliados para la difusión y participación de emprendedores andaluces a la Fundación Andalucía Emprende, con la que ha firmado un convenio de colaboración para la co-organización de la competición, sumándose a las iniciativas de emprendimiento e internacionalización de la consejería de Transformación Económica y de Extenda.

Impulsada en España por Miguel Martín, presidente del subcomité de UN-SDGS Agenda 2030 del World Business Angels Investment Forum, esta iniciativa en la que también colaboran GEN España y el Zakut Innovation Hub, se dirige a todo tipo de emprendedores, con independencia de la fase de desarrollo en la que se encuentre su proyecto. Para ello, dispone de tres categorías: idea, inicio (early) y crecimiento (growth), a las que se suma una categoría especial para proyectos de emprendimiento social.

La Copa Mundial de Emprendimiento ofrece un millón de dólares a los ganadores, además de repartir 75 millones en beneficios tecnológicos, a repartir entre todos los proyectos participantes. Todos sus participantes se beneficiarán, además, de acceso a una comunidad global de emprendimiento, diversos contenidos autoformativos sobre emprendimiento internacional y mil dólares en beneficios tecnológicos. Aquellos que además completen un sencillo formulario de inscripción en la competición tendrán acceso a veinticinco mil dólares en beneficios tecnológicos adicionales.

La Junta colaborará apoyando a los emprendedores interesados en esta competición a través de webinarios online y dando soporte personalizado a los emprendedores interesados en registrarse. Además, participará en la búsqueda y coordinación del jurado evaluador y participará en la organización de la final nacional, donde se elegirá al proyecto que representará a España en las siguientes fases de la competición.

En el marco de la búsqueda de proyección internacional de los proyectos, la Consejería de Transformación Económica ha anunciado que los cinco finalistas de ‘Andalucía Startup RoadShow’ participarán en ‘4YFN’ (Four Years From Now), que se celebrará en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio. Este evento, exclusivo para emprendedores, se celebra en paralelo al Mobile World Congress y contará con un stand de la Junta de Andalucía, en el que también colaborará Extenda.

Fechas y enlace de inscripción

Los emprendedores interesaros en presentar su proyecto a la Copa Mundial de Emprendimiento podrán hacerlo hasta el próximo 4 de julio, a través de la plataforma digital de EWC https://entrepreneurshipworldcup.com/ o usando el siguiente enlace:

https://signup.entrepreneurshipworldcup.com/ewc/signup

Para resolver cualquier duda o consulta relacionada con esta convocatoria, la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo ha habilitado un correo electrónico a través de Andalucía Emprende, worldcup@andaluciaemprende.es.