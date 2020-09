La incertidumbre con “la vuelta al cole” provoca que se dispare la demanda de profesores particulares

En algunas Comunidades Autónomas las clases ya han empezado y en otras lo harán esta semana, de momento de manera presencial. Lo que no sabemos es cuánto tiempo permanecerán abiertas, ya que en la mayoría de los centros se prevee cerrar ante la presencia de más de dos casos positivos de grupos diferentes . Es probable que si esto sucede, los colegios vuelvan a impartir las clases de forma telemática, pero lo que está claro es que los padres no están dispuestos a seguir con la incertidumbre del “qué pasará” y muchos han empezado a contratar profesores particulares que ayuden a los niños a avanzar con los temarios . Y es que esto se hace más difícil con la modalidad online, que obliga a los alumnos a ser más autónomos a la hora de estudiar, lo que se complica más aún con los más pequeños.

Pero no solo hablamos de crisis económica. La incertidumbre que existe con respecto a la apertura de los colegios está creando muchos quebraderos de cabeza a los padres que no saben qué va a pasar con la educación de sus hijos. Si los colegios cierran al poco tiempo de abrir debido a la nueva ola de contagios, la formación académica de los alumnos no se puede detener . Esto y el miedo a juntar a varios niños en las aulas ha fomentado que los padres busquen alternativas para la educación de sus hijos.