La Guardia Civil auxilia a una vecina de Dalías tras perderse en la sierra tras salir a caminar

La Guardia Civil auxilia a una vecina de Dalías de 64 años de edad que desapareció en el día de ayer tras salir a caminar por la sierra de Gádor.

Los agentes reciben un aviso urgente del Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. -062) en el que se participa que un vecino de la localidad de Dalías, pone en conocimiento que una vecina de la localidad salió a caminar la tarde del día anterior y no regresó a su domicilio, y que aunque fue vista por la zona del Cerro de la Garita en la Sierra de Gádor, no se conoce su paradero.

Los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Policía Local y Guarda Rural, inician un dispositivo de búsqueda peinando la zona hasta que sobre la nueve de la mañana, escuchan gritos de auxilio que proceden de una difícil zona de acceso en la cuesta del Pastrán.

Una vez localizada la mujer relata a los agentes como le sorprendió la noche mientras caminaba, perdiéndose debido a la niebla existente y decidió permanecer en el mismo lugar para evitar sufrir una lesión en el descenso.

Debido al lugar de difícil acceso se solicita apoyo del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y del Greim con base en Granada, consiguiendo evacuar a la mujer para reconocimiento médico.