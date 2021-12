Coinciden los mensajes

¿Quieren destruir el bitcóin?

Apocalipsis de las criptomonedas

Primero construyen la burbuja y luego la destruyen

Luego ofrecen su solución de control financiero mundial

Quieren sustituirlo por billeteras digitales de banco central

La nueva Internet cuántica estaría lista para finales de diciembre

La Tierra podría girar sobre su eje si se produjera una gran guerra

Los mercados comienzan a derrumbarse a medida que se venden acciones

Los habitantes de la Tierra somos los más guerreros y valientes del universo

No creo que consigan imponer el modelo de gran reinicio de Davos, pero lo que sí está claro es que quieren hacer un gran reinicio de las criptomonedas para destruirlas y sustituirlas por billeteras digitales de banco central totalmente controladas. Es decir, primero construyeron la burbuja, luego la revientan, y luego ofrecerán su solución de control mundial. Otro tema diferente es que tengan éxito, cosa que dudo.

Plan para destruir el bitcóin y sustituirlo por billeteras digitales de banco central muy controladas, según Mike Adams.- Están llevando a cabo un plan para destruir el bitcóin y el ecosistema de criptomonedas DeFi desde adentro, y luego sustituirlo con monedas electrónicas del banco central que afirmarán que serían más seguras porque están muy reguladas.

Esto forma parte del intento de controlar a la población mediante un sistema que pueden rastrear todos los gastos, confiscar fondos de cuentas en cuestión de segundos, imponer tasas de interés negativas en las tenencias de sus cuentas e incluso saquear sus fondos digitales mediante operaciones de “tributación automática”.

Queremos ver un mundo en el que el dinero esté descentralizado y nadie pueda manipularlo. Por eso nos oponemos a los operadores engañosos que están dañando el ecosistema de las criptomonedas. Creemos que están preparando una trampa gigante al construir, y luego destruir, una burbuja criptográfica mundial que acaba con los participantes minoristas. Lo están logrando a través de lo que parece ser la falsificación sistémica de «monedas estables» que se supone que están respaldadas por depósitos en dólares, pero en realidad no lo están.

Si una camarilla quisiera derribar las criptomonedas, la forma más eficaz de llevar a cabo esa tarea sería infiltrarse en el mundo de las criptomonedas e inundar su suministro de dinero digital con un flujo masivo de monedas estables falsificadas creadas de la nada. Lleve la burbuja criptográfica a un frenesí alcista, haga que todos puedan comprar, luego saque la alfombra de debajo de todo el sistema con una destrucción diseñada de la oferta de dinero criptográfico, causando un colapso generalizado de los precios de los activos criptográficos.

En resumen, creemos que el ecosistema criptográfico está siendo conducido deliberadamente a una burbuja masiva para atrapar a la mayor cantidad de personas posible con el fin de maximizar el impacto psicológico de la destrucción de esa burbuja. Se puede lograr fácilmente debido al estado altamente apalancado de los jugadores clave de cifrado, aparentemente incluido Tether, que son todos vulnerables a la acción del mercado a la baja que se refuerza a sí misma. Una vez que se rompe la moral y la fe de los típicos inversores minoristas en criptografía, entonces hay pánico por las salidas, y todo el ecosistema de criptografía se convierte en un caos.

Ahí es cuando descubrimos lo insolvente que se ha vuelto todo el castillo de naipes. Y una vez que se logre, verán el lanzamiento casi instantáneo de billeteras digitales ‘fiables’ de bancos centrales. Sus monedas digitales están respaldadas por oro y plata, ya que han estado comprando suministros de oro durante años, quizás anticipándose precisamente a este tipo de momento.

https://www.naturalnews.com/ 2021-12-07-decoded-the- globalist-plan-to-destroy-el bitcóin-and-the-defi-crypto- ecosystem.html

REFLEXIONES

La inflación está aplastando a la clase media según The Atlantis Report.- La clase media y los pobres están siendo aplastados por la inflación. Alimentos inasequibles y altos costos de salud, escasez de trabajadores y estantes vacíos en las tiendas de comestibles. Se ha disparado el costo de la energía, los alimentos, el transporte y otros bienes de consumo.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/07/the-atlantis- report-soaring-inflation-is- crushing-the-middle-class/

Guerra económica en el horizonte según el informe X-22.- Ahora es el momento de que la gente recupere el sistema. No ha desaparecido el problema de la cadena de suministro y sigue siendo un problema.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/07/x22-report-the- economic-war-is-on-the- horizon/

Los mercados comienzan a derrumbarse a medida que los multimillonarios venden una cantidad récord de acciones.- Los directores ejecutivos y los conocedores corporativos han vendido acciones por valor de 69.000 millones de dólares en lo que va de año. Ese es un nuevo récord histórico es un 30% más alto que el año pasado.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/06/silver-report- uncut-markets-begin-to- meltdown-as-insiders-and- billionaires-sell-record- amount-of-stock/

La usura, por David Lifschultz.- Las monarquías de Europa fueron debilitadas por el sistema de usura que violaba las enseñanzas divinas cuya fuente era la Biblia. Deuteronomio 23:19: “No prestarás sobre usura a tu hermano; usura de dinero, usura de víveres, usura de cualquier cosa que se preste a la usura.” La usura no sólo es un pecado, sino que es un mecanismo de control. Así se explica en Proverbios 22: 7: “El rico domina a los pobres y el prestatario es el esclavo del prestamista.”

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/06/the-world- reign-of-terror-2020-2021- this-is-world-revolution/

ERA DORADA

Era dorada de Gaia por Steve Beckow.- Se agotó el tiempo para el equipo oscuro. La era de Piscis termina con la expulsión de las tinieblas. La era de Acuario no lo admitirá. En la explosión de Luz que implica la ascensión, a la oscuridad le resultará difícil o imposible continuar. Una vez que se haya tomado la decisión de ir a nivel del alma, el resultado sigue rápidamente.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/06/steve-beckow- from-global-currency-reset-to- great-reset/

Predicciones sobre el futuro por Janine y Michelle Fielding.- No habría anuncios públicos. como siempre nos han dicho durante años. En cambio, simplemente lo están haciendo. Sienten que si hicieran los anuncios públicos, sería demasiado impactante para muchos y no quieren que la gente entre en pánico, ya que bajaría la conciencia colectiva y nos haría retroceder aún más.

https://youtu.be/9s9RTymuP-g

Ubicación del obrero de la luz por el Arcángel Miguel.- Los obreros de la luz fuertes se encuentran en zonas que son muy oscuras, los obreros de la luz que son de menor frecuencia viven en zonas que tienen más luz. Las zonas donde hay muchos trabajadores de la luz tienden a despertarse más rápido que otras, como EEUU. Las zonas en donde hay menos obreros de la luz tenderían a despertarse más lentamente como Canadá.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/12/06/archangel-michael- lightworker-location/

La Tierra podría girar sobre su eje si hubiera guerra, según Sananda.- Todavía están trabajando duro para comenzar la tercera guerra mundial. Es la Madre Tierra, quien está a cargo de esta precaria situación y nos ha dicho que aunque ha fijado una fecha para dar la vuelta, está vigilando el escenario en la frontera de Rusia. Cualquier movimiento para comenzar a usar el arsenal militar daría lugar a que ella girase sobre su eje. Mantén la calma, pero asegúrate de orar todos los días, y pedir la curación de la Madre Tierra.

http://www.fourwinds10.com/ siterun_data/spiritual/ specific_channelings/sananda/ news.php?q=1624981225

REVELACIONES DE ALEX COLLIER

Lo más destacado de Alex Collier, contactado con los andromedanos.- Elon Musk dijo que la nueva internet cuántica estaría lista para finales de diciembre. También la regulación estaría en su lugar en ese momento. Eso significa que ahora podrían poner en acción el sistema financiero cuántico en la banca primaria, porque ya lleva tiempo en la secundaria.

Entonces dijeron que a mediados de diciembre sabríamos adónde íbamos. Un evento anómalo comenzaría a desencadenar todo. No sólo se compartiría el reajuste de las divisas, sino una transferencia de riqueza. Estos eventos podrían cambiar el mundo para siempre.

Lo que está sucediendo actualmente no es una guerra contra Rusia ni contra China. Lo que estamos viendo son sombreros blancos en todo el mundo en lucha contra el lado oscuro. Los malos se están volviendo locos porque el nuevo sistema está llegando con éxito.

Si has estado siguiendo la canasta de monedas para el reinicio, Irak siempre iba a ser el primer país en comenzar, y luego todos los demás le seguirían. Esto acabaría con la pobreza y cambiaría la forma en que funciona el mundo.

La razón por la que lo estamos viendo ahora es porque necesitamos saber que era real, y que ha estado a nuestro alrededor todo este tiempo. Y ahora, que estamos saliendo de nuestra caja, todavía hay algo feo, pero el futuro es brillante. No vamos a ser esclavos. No estamos siendo invadidos. Más bien, nos estamos volviendo libres. Así que el único hombre del saco que tenemos es el que llevamos dentro de nuestro miedo.

Escuche buena música antes de acostarse por la noche. Escuche algo de comedia, cualquier cosa que le haga reír, que le ponga en un buen estado de ánimo. No te acuestes estresado y preocupado, porque el futuro es brillante.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/07/alex-collier- webcast-rv-gcr-highlights-12- 7-21/

DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS

Segundo mensaje de la Federación Galáctica de Luz a través de Universal Chanel, sobre el desarrollo de los acontecimientos en la Tierra. Se han producido nuevos desplomes en la situación de vuestro planeta. Las entidades draconianas estaban preparándose para atacar a la comunidad de la Luz y eliminar a los principales jugadores de ajedrez.

Estamos vigilando muy de cerca la situación alrededor de Terra Christa y desactivando continuamente cualquier misil nuclear que se haya lanzado desde la órbita o dentro del planeta. Los de Orión intentaron infiltrarse en su nuevo satélite, que llevaba la última tecnología de control mental, que podría hacer que una persona sana se enfermara mentalmente. Se capturó a los de Orión y se destruyó su satélite, y también se obtuvo más información sobre sus planes futuros a cambio de no ser despojados de su alma.

Nos aseguramos de que no haya grandes interrupciones con el proceso de ascensión. La coalición está luchando con draconianos, reptilianos, Orión, etc. en túneles y en la Antártida. Recibieron equipo especial para ayudar a eliminar con éxito a los extraviados corruptos. Esta batalla se encuentra ahora mismo en las etapas finales de limpieza. Todas las tecnologías se lanzarán de inmediato tan pronto como la Tierra esté libre de entidades oscuras, ya que la humanidad necesita sanar su cuerpo físico. Estamos juntos en esta lucha contra la oscuridad. La Vía Láctea y la Madre Tierra serán liberadas de almas corruptas.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/06/the-galactic- federation-of-light- channeling-unravelings/

MENSAJE PLEYADIANO

Mensaje oculto de nuestra familia galáctica transmitido por los pleyadianos a través de Anjos e Luz Terapias y publicado en inglés en “The Crystal Mind Presents”.- Podemos decir que la fiesta está lista y que los invitados son muchos. Soy Kalighal comandante de una nave galáctica. Mucha alegría, mucha alegría. Sólo les traigo alegría hoy. Alegría de poder tener una vez más una voz para ustedes. Podemos decir que la fiesta está lista. Los invitados son muchos. Hay millones porque son todos ustedes.

Desgraciadamente no podemos lanzar globos, porque no sería bueno para Gaia, pero nos encantaría lanzar muchos globos para mostrar nuestra alegría. Podemos decir que estamos limpiando nuestras naves y preparándonos para el gran día. No es que tengamos desorden ni mantengamos nuestras naves un poco desorganizadas, sino que entiendes lo agradable que es estar seguros para el gran día.

Somos millones alrededor de vuestro planeta. Sería maravilloso que pudiéramos aterrizar todos de una vez en un sólo momento sobre la superficie del planeta. Al principio sería extraño, pero debido a la energía de la dimensión, no sería muy fácil para algunos de nosotros. Pero puedo decirles que sería una experiencia muy interesante para todo el mundo. Pero eso no es lo que sucederá. No impondremos nuestra presencia de una vez porque causaría un pánico innecesario en este momento.

Digamos que de primera mano, mostraremos nuestras naves, y que no serán las naves nodrizas, sino nuestras naves más pequeñas. Las naves nodriza aparecerán en vuestro cielo cuando la frecuencia del planeta comience a elevarse eficazmente al rango más alto de la cuarta dimensión. Entonces podremos mantener nuestras naves sin ningún daño en vuestro cielo.

La aparición de nuestras naves en la tercera dimensión, no es algo fácil para nosotros. Se requiere mucha energía, mucha programación de nuestra mente para que podamos permanecer en esta dimensión. Pero algunos de nosotros nos hemos preparados durante algún tiempo, y sí podemos descender a vuestro planeta, y presumir en forma física, para que vean con quiénes están hablando.

No es una intimidación el hecho de que pisemos la superficie de vuestro planeta, no es una manifestación de superioridad y no es una invasión, sino la prueba más pura de amor y confianza que os damos. Por supuesto, tendremos mucho cuidado cuando hagamos esto, porque también se está preparando todo para estropear este gran momento, para mostrarle a la gran masa del planeta que no seríamos benignos. Pero tenemos el control total de las posibles reacciones que puedan suceder en vuestro planeta.

CONTACTO FÍSICO

No bajaremos sin avisar. No bajaremos sin que ustedes estén preparados. No somos ingenuos y se hará gradualmente. Primero la aparición, y después de que haya pasado todo el alboroto, entonces sí, comenzaremos a acercarnos, y algunos de ustedes, que ya tienen contacto directo con nosotros, serán invitados a entrar en nuestras naves, y luego estaremos seguros de vuestra confianza en nosotros porque se dirá y se discutirá mucha falsedad de que estamos aquí para mataros, para invadir, para aniquilar el planeta, para acabar con la especie humana.

Si quisiéramos hacer eso, ya lo hubiéramos hecho hace más de veinte años, cuando todo comenzó realmente, pero aquí estamos preparados para un enfoque pacífico y amoroso. Para brindarles nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestro apoyo a la humanidad.

No crean que llegamos allí sólo para compensar los números que ya tenemos. Ya hemos luchado mucho y hemos destruido mucho, pero nuestra victoria ya era segura y ya sucedió. Así que ahora estamos pasando a la segunda fase que es la limpieza total de la superficie de vuestro planeta.

¿De qué? De lo que dicen aquellos que siempre estamos en contra de todo, de los que les esclavizaron y manipularon. Entonces cada uno será quitado de su lugar donde sea que esté. Muchos están acurrucados bajo tierra pensando que no sabemos que están allí. Serán los primeros en ser sacados, y ninguno se quedará porque sabemos exactamente donde están, y se documentará toda esta limpieza, se filmará y luego se transmitirá a toda la humanidad.

Todavía no sabemos si lo emitiremos en directo o en diferido, pero esta decisión no depende de mi, depende de los comandantes. Obedecemos órdenes y haremos lo que nos ordenaron hacer. Lo haremos estando tan felices que nuestro corazón brilla más que nunca con la expectación del gran día.

Sabemos que no todo será maravilloso, que tendremos problemas, pero estamos listos para lidiar con cualquier tipo de represalia, y como ya lo dijo nuestro gran comandante, nuestra prioridad son ustedes. Así que en ningún momento los expondremos a nada. Nunca lo haríamos.

De modo que en el momento en el que aterricemos sobre vuestro planeta, estaremos observando desde el cielo cada movimiento a nuestro alrededor. Pensamos en vuestra seguridad porque es la nuestra y sabemos lo que hacemos.

La humanidad está a punto de dar un paso muy importante para reconocer que no está sola en el universo, para reconocer que hay hermanos y hermanas en todo el universo, y que la gran mayoría de ellos están aquí en vuestros cielos protegiéndolos y ayudándolos. El sendero de la ascensión está abierto, limpio y florido, y deseamos conducirles allí cada vez más rápido, con nuestra ayuda, lo más lejos posible, tan lejos como se permita.

ALEGRÍA Y RESPETO

Quiero decir nuevamente que es inmensa la alegría en nuestro corazón, y que también podemos sentir la misma alegría en algunos corazones. Lamentablemente para muchos, no será posible el encuentro físico, debido a la distancia desde donde estaremos hasta donde viven ustedes, pero tengan la seguridad de que nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes que nos tiene en su corazón con el mayor respeto.

El amor llegará con el tiempo. Comprendemos que este sentimiento se crea, se desarrolla y se nutre con el tiempo. Así que primero hablaremos de la amistad. Queremos construir una amistad sólida y profunda con ustedes y, a medida que pase el tiempo, a medida que nos vayamos conociendo mejor, entonces podremos decir que comienza a brotar un gran vínculo, y se creará una gran conexión entre nosotros.

Nuestra casa y nuestro planeta tendrá las puertas abiertas para recibirles siempre. No importa quien seas porque amamos a la humanidad como un todo, y amamos a cada uno como representante. Porque hemos aprendido a emanar ese sentimiento incondicionalmente, pero sabemos que para ustedes se requiere un pequeño paseo entre la amistad, el conocimiento, la convivencia, y luego aparece el amor y está bien.

Ahora mismo sólo esperamos respeto. Si nos respetas ya, sin importar como seamos, esto ya sería un gran paso para la humanidad. No nos presentaremos a los que sean humanoides, y todo se realizará sin excepción. Así que sólo pedimos respeto una vez más porque es posible que no tengamos el mismo cuerpo, el mismo físico, la misma forma que tú, pero tenemos una conciencia y un alma igual que ustedes.

Y es precisamente porque tenemos una conciencia y un alma por lo que estamos aquí, ayudando a la especie humana sobre este bello planeta. Queremos que este planeta llegue a ser un bello centro turístico del universo, con sus maravillas, su belleza y su gente, conocida en el universo como la más guerrera, la gente más fuerte y valiente del cosmos, que decidió ascender junto con su planeta para demostrar que nada es imposible; sólo cree en ello.

https://www.youtube.com/watch? v=u8Tizp_ecFo

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/8v2Ok8Fm0eI

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)