La fase local de las Olimpiadas Matemáticas busca en la UAL aspirantes a ‘jugar en casa’

Todos sentados a las 9.30 de la mañana, con la entrega de problemas y el comienzo de la prueba a las 10.00 horas, como en el resto del país, los 84 aspirantes, llegados de centros de secundaria de la provincia repartidos por todas las comarcas y que han recibido una preparación específica para afrontar con éxito este momento, han comenzado su recorrido para intentar volver a ese mismo lugar, el Aulario III de la UAL, dos meses más tarde. La Universidad de Almería será la sede de la fase nacional de las Olimpiadas Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española los días 20 y 21 de marzo, pero entre medias está la fase regional, que es la que da la clasificación definitiva para poder participar. A ella acudirán solo los mejores de la fase local que se ha realizado este viernes en el campus, entre nervios iniciales, pero con gran ilusión entre los estudiantes de 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato: “Todos hacen la misma prueba y el curso da lo mismo, porque por ejemplo el actual campeón de España es de 4º de la ESO”.

Lo ha puntualizado Enrique de Amo, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, que les ha dirigido unas palabras de aliento antes del inicio de una prueba que se ha dividido en mañana y tarde, tres horas y media cada sesión para un total de siete, con tres problemas en cada una para tener que resolver seis utilizando conocimientos, ingenio y sentido matemático. Realmente se da como comienzo el Indalmat, “consolidado del todo”, en el mes de octubre, siendo esta fase local de las Olimpiadas Matemáticas algo muy distinto: “De los 30 centros que participaron en octubre ha habido varios que han mandado una selección de alumnos, ya que hubo 440 estudiantes en el mismo Aulario sabiendo que iban a pasar un día de convivencia en el que lo importante no era ganar, sino pasar un día divertido, disfrutar de una conferencia… y aquel día hubo chicos que en una hora y cuarto hicieron los 20 ejercicios; hoy el trabajo es totalmente distinto, ya que son siete horas de esfuerzo”. Comida en el Comedor Universitario y vuelta al pupitre a las 16.00 horas, la jornada ha transcurrido con absoluta normalidad y mucha concentración.

La Fase Local de la LVI Olimpiadas Matemáticas han servido a De Amo para insistir en su claro mensaje de Enrique de Amo de crecimiento del Grado “no solo en la UAL sino en toda España”. En ese sentido, ha subrayado “la gran labor del grupo docente que prepara a los chicos, formado por una docena de profesores de la UAL y de los centros de Secundaria, entre los que hay una consolidada comunicación, independientemente del nivel que imparten”. Entre los 84 que se han sentado ante los problemas “se intentará colocar a los tres que como máximo pueden llegar a la fase nacional”, ha añadido el decano, con el delegado de la Real Sociedad Matemática Española, Juan José Moreno, desvelando que ser sede la misma “ha sido un esfuerzo muy importante por parte de la Universidad de Almería”. Desde el punto de vista académico “supone reconocimiento a la UAL” y se trata de un evento bueno para el entorno: “La ciudad se va a beneficiar de que vendrán 85 estudiantes procedentes de todos los distritos universitarios de España, acompañados de familiares, de profesores y de los representantes de los propios distritos universitarios, dando a conocer Almería porque habrá un amplio programa de actividades paralelas”.

De todo ello se hablará más adelante, pero Moreno Balcázar, en su doble vertiente de delegado de la RSME y miembro de la UAL, que hace de nexo de unión y logra “que España conozca las cosas que se hacen en Almería a través de la difusión en el Boletín”, ha relatado que hace más de dos años que se presentó la candidatura: “La RSME tiene una comisión de Olimpiadas, recibe las solicitudes, las valora y decide en función de lo que cada una proyecto, teniendo en cuenta que haya un núcleo de personas detrás para llevarlo a cabo y que se asuma el coste económico, que no es chico”. Va rotando por comunidades, “así que el año que viene no podrá ser en Andalucía”, y en el fondo “hay confianza de la RSME hacia nosotros a la hora de otorgárnoslo”, ha añadido.

Ha deseado que tres de los chicos presentes en el Aulario III en esta jornada de fase local puedan volver a la nacional, “y por qué no, que vayan a la internacional después”. Los resultados hasta el momento están siendo buenos, con el antecedente de 2019 logrando la delegación almeriense no solo llegar, sino colgarse medalla. El trabajo de los grupos de preparación de Almería, Poniente y Almanzora está hecho y el talento matemático está demostrado: “En estas olimpiadas pasa como en las de deportes, que es necesario un entrenamiento, en este caso de problemas, porque los que se encuentran aquí no son los que ven en sus estudios en sus centros, y si no se les prepara, es muy difícil que puedan ganar”. El catedrático, vicedecano primero de la Facultad, ha finalizado el argumento reconociendo que la fase local “busca alumnos de cierta excelencia, que tengan ya unas capacidades matemáticas interesantes”.