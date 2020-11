Organiza y desarrolla con éxito una primera Jornada Científica on-line para entregar los premios del patrón en este año 2020, que se basan en el reconocimiento a los once artículos publicados en el primer cuartil del Journal Citation Index (JCR), presentados por los ganadores directamente en ‘comunicaciones flash’ consecutivas de cinco minutos

La Jornada Científica San Alberto 2020 de la Facultad de Ciencias Experimentales ha puesto en valor “la excelente investigación” que se hace en ella. Este año se han convocado los Premios San Alberto, como parte destacada de los actos de celebración del patrón, sirviendo además para hacer una demostración de la calidad investigadora que la define y de la consideración que se ha ganado entre la comunidad científica internacional. No en vano, estos galardones se han basado en premiar nada menos que once artículos publicados en el primer cuartil del Journal Citation Index (JCR). El acto de entrega virtual, iniciado y presidido por el decano Juan José Moreno, ha sido participativo y, a su vez, con alto grado divulgativo.

En esta jornada los ganadores han presentado, en ‘comunicaciones flash’ de solo cinco minutos de duración cada uno, de sus trabajos publicados en los respectivos artículos de revistas de primer nivel. On-line, abierto a toda la comunidad universitaria en general, ha comenzado a las 12.00 horas de este viernes. Según ha manifestado el propio Moreno, “es la primera convocatoria de este tipo que se hace desde la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL, y pretendemos consolidarla en el tiempo por los buenos resultados que ha tenido, ya que ha sido un éxito”, textualmente. En ese sentido, todos los participantes han incluido en su intervención el agradecimiento por la creación de esta iniciativa y su deseo de mantenerla en adelante. En común en todos los casos está que los estudios premiados han visto la luz en publicaciones de máximo prestigio mundial y que han sido fruto de la colaboración entre la Universidad de Almería y universidades o centros de investigación, nacionales e internacionales. Como elemento diferenciador, los temas abordados, muy variados y de gran aportación a sus respectivos campos del conocimiento.

Juan José Moreno ha remarcado que se trata de “una investigación de excelencia”, así como que esta facultad “es muy activa”, a pesar de no tener competencias directas en investigación: “Las publicaciones internacionales son un marchamo de la calidad que tiene la Universidad de Almería”. Se han presentado un total de 40 investigaciones, de las que han salido galardonadas 11. Y es que la Comisión Permanente de Gobierno de la Facultad de Ciencias Experimentales se reunió el día 16 para levantar el acta definitiva, después de no presentarse ninguna reclamación a la resolución provisional sobre la relación de solicitudes recibidas, y decidió ampliar los 10 premios que había establecido en las bases, ya que hubo empate en la décima posición entre dos de los trabajos presentados

Cabe destacar que cada uno de los artículos tienen varios firmantes, participando en el acto un representante de cada uno de esos grupos formados para cada investigación en particular. Además, en todos los casos es de resaltar la relevancia de su aplicación a la sociedad y el tejido productivo, cumpliéndose la importante premisa de la transferencia. En cuanto a los galardonados, en el primer puesto han coincidido, con un magnífico coeficiente de 94.00, dos propuestas, Estas han sido las presentadas por José Antonio Sánchez, titulada ‘Synthetic fresh-cut wastewater disinfection and decontamination by ozonation at pilot scale’, y Patricia Plaza, bajo el título ‘Advanced treatment of urban wastewater by UV-C/free chlorine process: Micro-pollutants removal and effect of UV-C radiation on trihalomethanes formation’. En tercera posición ha quedado un trabajo del que ha sido partícipe José Luis Casas, llamado ‘Unfolding the action mode of light and homogeneous vs. heterogeneous photo-Fenton in bacteria disinfection and concurrent elimination of micropollutants in urban wastewater, mediated by iron oxides in Raceway Pond Reactors’.

En orden decreciente, el cuarto puesto ha recaído en el artículo expuesto por José Carmona, titulado ‘Semilinear fractional elliptic problems with mixed Dirichlet-Neumann boundary conditions’, cerrando el top 5 Sonia Chamizo y sus compañeros, en su caso con la investigación titulada ‘Land degradation effects on composition of pioneering soil communities: An alternative successional sequence for dryland cyanobacterial biocrusts’. Los demás estudios galardonados han sido defendidos por Ana Agüera, el sexto, ‘Investigating the impact of UV-C/H2O2 and sunlight/H2O2 on the removal of antibiotics, antibiotic resistance determinants and toxicity present in urbanwastewater’, seguido por el relatado por Fernando Gázquez, ‘Pacific climate reflected in Waipuna Cave drip water hydrochemistry’, el séptimo, siendo el octavo el presentado por parte de Emilio Rodríguez, que se titula ‘The pervasive and multifaceted influence of biocrusts on wáter in the world’s drylands’. Para completar el top 10, ha habido otros tres excelentes trabajos, quedando noveno ‘A note on power-law cross-correlated processes’, comentado por Miguel Ángel Sánchez, y décimos, en empate, tal y como se ha apuntado, los planteados por Manuel Úbeda, ‘A note on an idempotent transformation of absolutely continuous Archimedean copulas’, y Enrique de Amo, ‘Is it possible to define conditional expectations for probability charges?’.