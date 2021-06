El circuito internacional se desplaza esta semana a Francia para tomar parte en la cuarta manga de la Copa del Mundo de MTB, la última antes de que los mejores bikers del planeta dirijan su mirada hacia la prueba olímpica de Tokyo 2020. Les Gets (Ródano-Alpes) recupera su espacio en esta competición tras el parón obligado de la pasada temporada, sobre un recorrido renovado con nuevas zonas técnicas y que, al igual que Leogang, acogerá a público gracias a la mejoría de la situación sanitaria en el país. Primaflor-Mondraker-XSauce contará de nuevo con sus tres bikers con licencia élite en esta Copa del Mundo, los tres además ya con la plaza garantizada para la carrera nipona. Bec McConnell, Dan McConnell y Jofre Cullell buscarán un resultado que reafirme las buenas últimas actuaciones del equipo y que sirva para cumplir con sus respectivos objetivos. Rebecca aterriza en Les Gets como cuarta clasificada en la general de la Copa del Mundo, gracias a la regularidad mostrada en las tres primeras puntuables, tanto en el short track como en el cross country. La australiana fue octava en 2019 en la última aparición de Les Gets en el certamen, mismo puesto que Jofre Cullell, aunque en categoría sub 23. Ya con los mayores, el catalán tratará de poner sobre la mesa una vez más los argumentos mostrados en la parte inicial de la carrera en Leogang. Horarios Las mangas de Short Track y XCO volverán a compartir espacio durante el fin de semana con la competición de descenso en la Estación de Les Gets. Una cargada agenda con los siguientes horarios en lo que respecta a la representación de Primaflor-Mondraker-XSauce. Viernes 2

17:30 Short Track femenino

18:15 Short Track masculino Domingo 4

12:20 Cross country femenino

14:50 Cross country masculino Las cuatro carreras élite podrán seguirse de nuevo en abierto y en directo a través de las aplicaciones de RedBull TV que este año incorpora la narración en castellano. PMX Racing Team informará durante el fin de semana de la actuación y novedades de sus tres bikers en competición. Enlace a la web de Primaflor-Mondraker-XSauce Racing Team