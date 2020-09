Githa Michiels: “La verdad es que no sé muy bien qué esperar. Sólo puedo confirmar que he trabajado muy duro y que lo he hecho probando una nueva aproximación pensando en el año que viene. Tengo curiosidad por saber cómo funciona, pero seguro que saldré a disfrutar y aprender al máximo de todo lo sucedido este año. Ha sido una temporada muy complicada para todos. Cada uno ha seguido una preparación diferente por las restricciones de cada país y en alguien a quien gusta planificar todo al detalle, eso supone tener que cambiar de idea una y otra vez”. “Insisto en que mi principal objetivo es 2021, cuidar la salud al máximo y confiar en que el mundo venza a este virus. Con todo, espero completar unas buenas carreras, lo que sin duda me dejaría bastante satisfecha. En los entrenos me siento fuerte, ahora espero trasladarlo a la carrera, porque la competición es diferente y no sabes cómo de fuertes van las rivales. También estoy muy contenta de volver a reunirme con mi equipo. Les echaba de menos. Ojalá podamos tener una buena semana, sin problemas ni mala suerte”. Anton Sintsov: “Lo que más deseo en estos momentos es volver a sentir la adrenalina de la competición al más alto nivel después de más de medio año de parón. Es lo que he deseado durante todo este tiempo y lo que me va a permitir recuperar estas dos mangas de Copa del Mundo en Nove Mesto. Daré el máximo y confío en encontrar buenas sensaciones sobre mi bicicleta, pero el simple hecho de regresar a las carreras ya supone un premio esta temporada”. Como es costumbre durante las últimas temporadas, todas las carreras élite, incluidas las mangas de Short Track, podrán seguirse en directo a través de Red Bull TV. Tanto los canales de la UCI como las distintas redes sociales de PMX Racing Team informarán del desarrollo de todo lo que ocurra en República Checa, con un informe al término de las primeras mangas de XCO el próximo jueves y otro a la finalización de la Copa del Mundo el domingo. Enlace a la web de Primaflor-Mondraker-XSauce Racing Team