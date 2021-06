La competición se ha celebrado en la provincia de Huelva, donde “la escuela almeriense ha demostrado su buen trabajo con la cantera”, destaca el concejal Juanjo Segura

La escuela deportiva municipal Mercapinturas Almería cuida, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, la cantera del bádminton y gracias a este trabajo con la cantera surgen cada año excelentes resultados. En esta ocasión ha sido en el Campeonato de Andalucía sub 13 y sub 17, donde el club almeriense logró nueve medallas repartidas entre 3 oros, 2 platas y 4 bronces. La competición se celebró la pasado fin de semana en la localidad onubense de Bonares donde la EDM Mercapinturas Almería estuvo representada por nueve jugadores.

La competición comenzó el sábado, día 5 de junio, con las primeras rondas de individuales donde los sub 13 competían en formato grupo y los sub 17 lo hacían mediante eliminación directa. Tras estos primeros partidos, Rosana García y Asier Torres consiguieron el pase al cuadro y Ángel Alonso tuvo que despedirse de la competición individual para centrarse en dobles. Respecto a los sub 17, sólo Macarena Fernández solventó las primeras rondas quedando eliminados Ángel Fernández, Ángel Carmona, Javier Basilio Calatrava, María Jurado y Marcos Montoya, por lo que sus esfuerzos se centraban en la modalidad de dobles.

Así, en la ronda de cuartos de final hubo pleno almeriense con las victorias de Rosana, Asier y Macarena, lo que suponía asegurar tres medallas para la jornada del domingo. Ya en semifinales, Asier logró el bronce al caer en tres igualados sets ante Pedro Torre de Granada, mientras que Rosana García y Macarena Fernández consiguieron el pase a la final en excelentes partidos decididos en el desempate ante Martina Jiménez de Málaga y Ángela Jiménez de Huelva. Finalmente Macarena Fernández puso el broche de oro al ganar la final 2 a 0 ante Laura Anglada de Huelva y Rosana, a pesar de perder la final ante Sandra Pastor de Arjonilla por 0 a 2, tenía aún fuerzas para la modalidad de dobles.

En lo que respecta a los dobles sub 13, Rosana García consiguió su segunda medalla, esta vez de oro en dobles mixtos, junto a su compañero de entrenamientos Ángel Alonso ganando todos sus partidos por 2 a 0. Asier Torres, que hacía pareja nuevamente con David Carvajal en dobles masculino, consiguieron la plata al ganar unas duras semifinales ante Benalmádena y caer en 3 ajustados set ante Pedro Torre y Adrián Lazo de Granada/Huelva.

En la categoría sub 17 las preseas vinieron por parte Javier Basilio Calatrava y Marcos Montoya en dobles masculino y Macarena Fernández, que hacía pareja con la malagueña Rocio Martín, en dobles femenino al acceder a semifinales ambas parejas con gran solvencia y no poder en sus respectivos partidos del domingo por el puesto en la final.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha querido felicitar a la EDM por “el trabajo que realiza a diario en el pabellón Jose Antonio Segura, a los jugadores y a los técnicos Juan Manuel Fernández y Fernando Carrillo, que los han preparado perfectamente para el campeonato. Han demostrado el buen trabajo que realizan con la cantera”.

Por su parte, el presidente del CDM Mercapinturas, Fernando Carrillo, destaca que “ha sido un gran Campeonato de Andalucía con varias medallas en diferentes modalidades con especial mérito para Rosana, de 12 años, que debutaba en un Campeonato de Andalucía y se llevó un oro y una plata, y Macarena Fernández, que a pesar de sus 14 años consigue el campeonato ante rivales de mayor edad y que además entrenan en un centro de rendimiento en Huelva (CAETD) por lo que sigue llamando a las puertas de la selección española”.