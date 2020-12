Estas Navidades serán diferentes, pero tenemos que seguir teniendo presente que es importante llevar una alimentación saludable sin excesos

El Dr. Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de SEDCA, nos ayuda con varias pautas para no excedernos durante las comidas

Es recomendable seguir un patrón mediterráneo para diseñar menús ricos, saludables e interesantes a nivel nutricional, pudiendo incluir un consumo moderado de bebidas fermentadas

Las Navidades son fechas muy especiales, donde uno de los ejes fundamentales de nuestros encuentros son las comidas y bebidas, debido a las reuniones habituales, aunque este año sean diferentes. Por ese motivo, durante esas semanas suele darse una ingestade un 20-35% adicional de las calorías ingeridas normalmente en lavida cotidiana. Por ello, también es normal un aumento de peso en estas fechas, pudiendo llegar hasta 4 o 5 kilos de más, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)[1].

Aunque las circunstancias actuales implicarán que este año será diferente y no habrá tantos excesos por las limitaciones existentes, no debemos relajarnos.ElDr.Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de laSociedad Española de Ciencias de la Alimentación (SEDCA)sugiere que “en estas fiestas a pesar de que habrá menos oportunidad de grandes reuniones con familiares y amigos, debemos llevar un estilo de vida saludable a través del patrón de dieta mediterráneo, elaborando menús equilibrados que no sean excesivos, ya que nos reportará numerosos beneficios para nuestra salud”

Para el diseño de estos menús, la Dieta Mediterránea nos ofrece infinitas posibilidades de recetas tradicionales, ricas y saludables con excelentes materias primas, donde las protagonistas han de ser las verduras, legumbres, pescados y frutas junto con el aceite de oliva virgen.Este patrón dietético es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010 y son numerosos los estudios científicos, como el de PREDIMED, que lo han señalado como modelo de alimentación con múltiples beneficios para la salud.[2]

La bebida de elección, como siempre, debe ser el agua, aunque en las celebraciones y fiestas podemos tomar otras bebidas. Por ello, señalamos que los adultos sanos, si desean acompañar comidas o cenas con bebidas con contenido alcohólico, especialmente fermentadas, deben hacerlo con moderación y dentro del denominado contexto mediterráneo saludable: acompañarlas siempre con alimentos, en compañía, absteniéndose si se va a conducir después o si se trata de una mujer embarazada, etc.

Dentro de estas bebidas una buena alternativa es la cerveza. Un consumo moderado de la misma consiste en no superar una ingesta de 400-600 ml al día para los varones y entre 200 y 300 ml para las mujeres.

Recordando que el patrón mediterráneo va más allá de la alimentación, sino que es un estilo de vida, el Dr. Jesús Román Martínez señala que “debemos implementar todos sus parámetros, una correcta alimentación e hidratación así como realizar ejercicio físico y disfrutar de los momentos sociales dentro de las limitaciones actuales”.

De esta manera, no hace falta esperar a tener como propósito de año nuevo cuidarse más y alimentarse mejor, sino que podemos empezar desde hoy mismo y seguir disfrutando de la misma forma de la Navidad.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

[1]Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

[2]Estruch, R., Ros, E., Salas-Salvadó, J., Covas, M. I., Corella, D., Arós, F., … & Lamuela-Raventos, R. M. (2018). Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. New England journal of medicine, 378(25), e34.