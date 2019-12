La Deuda Mundial es Impagable

La deuda mundial es imposible de pagar, pero está prohibido decirlo. Existe una imposibilidad material absoluta de mantener este sistema económico de deuda inflada durante mucho tiempo, y no queda más remedio que cambiar el sistema financiero. Para mantenernos en línea con un sistema financiero fiduciario de banca fraccionaria hemos ideado un procedimiento que nunca podremos cumplir para salir de él dentro de sus propias reglas.

La deuda mundial equivale al 286% del producto interior bruto (PIB) mundial. Esto es absolutamente impagable. Por lo tanto, lo que deberíamos intentar evitar es que se generase una burbuja de deuda; el problema es que ya se ha generado. Hasta ahora la deuda se ha pagado en el mundo pidiendo más deuda, con lo cual la bola se iba haciendo cada vez más grande. Si el impago fuera muy importante, se podría llegar a colapsar la economía mundial.

DEUDA ODIOSA

Deuda odiosa, deuda execrable, deuda ilegítima o deuda injusta, en Derecho internacional, es la doctrina jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada, y por tanto no es exigible su devolución, ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos bonos o contratos comerciales son nulos legalmente.

En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales, debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal, sea el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes, y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

DOCTRINA

La doctrina de la deuda odiosa la formalizó Alexander Nahum Sack, un jurista ruso especializado en finanzas públicas que ejerció desde 1917 como profesor de Derecho Internacional en universidades de Europa y más tarde de Estados Unidos.

A su juicio, si un poder despótico incurre en una deuda, no por las necesidades o los intereses del Estado, sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población a la que se le enfrenta, etc., esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esta deuda no es una obligación para la nación; es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha tomado; por lo tanto ésta cae con la caída del poder que la tomó.

A partir de los años noventa creció a escala internacional un importante movimiento a favor de la abolición de la deuda externa, ligado al ascenso del movimiento antiglobalización. Uno de sus momentos álgidos fue durante la cumbre del G-8 de Birmingham en 1998.

ESPAÑA

Por las mismas razones que Portugal, Grecia e Irlanda, diversos colectivos reclaman en España desde 2011 una auditoría de la deuda externa española para poder establecer qué parte de ella puede considerarse deuda ilegítima. Asociaciones y movimientos sociales abogan en España por una auditoría pública sobre la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables de la depresión económica.

En España la organización Red por la Abolición de la Deuda Externa y la restitución de la Deuda Ecológica, constituida en 2006, lanzó la campaña titulada ¿Quién debe a quién? para la abolición de la deuda externa. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) es una asociación española nacida a partir de miembros que participaron en el 15-M.

Ha llegado la hora de plantearse seriamente una quita de la deuda que impide el funcionamiento de la economía española, ya que España podría acabar rescatada como Grecia si siguen las políticas de austeridad.

CONDONACIÓN

Durante la crisis griega surgieron voces pidiendo que se condonara toda la deuda, pero los acreedores se negaron. Condonar la deuda no es tan sencillo como firmar y desaparece el problema. Hablamos de Gobiernos, de fondos de pensiones, y de banca privada que pierde dinero. Por eso cuando alguien me pregunta ¿cuándo? yo siempre respondo que el procedimiento es lento y muy complicado.

Esta verdad la conocen hasta los oscuros, porque son malos pero no tontos. La diferencia es que ellos quieren hacer el cambio para esclavizar a la humanidad, con la excusa del cambio climático, y no en beneficio de toda la población. Una persona se convierte en esclava cuando se ve obligada a ocupar el espacio y el tiempo de otra persona para sobrevivir.

Esclavitud es la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. ¿Cuántas veces hemos estado atrapados en el espacio, energía, materia y tiempo de otra persona para poder ganarnos la vida, aunque no nos interese en absoluto? ¡Eso es esclavitud!

ESCLAVITUD

Yo no me siento esclavo porque hago lo que me gusta, pero aún así mi trabajo exige disciplina y sujección, como todos los trabajos normales, porque a veces me apetece hacer otras cosas y no puedo hacerlas hasta que termine. El problema es que no todos los trabajos son normales, porque a veces nos exigen trabajar a destajo y producir a lo bestia. Yo también pasé por la experiencia de la explotación laboral.

Como dice la mitología hindú, el sacrificio es la base de la creación del universo. El Creador tuvo que sacrificar su alta frecuencia para poder experimentar la dualidad en forma de los seres sintientes que somos nosotros. Esto duele, pero también enseña muchas lecciones.

La mayoría de los políticos occidentales de hoy en día ya no son como los criadores de ganado para las masas durmientes que, como ovejas dispuestas, las siguen y llevan a cabo sus tareas. Mentiras climáticas, migración, expropiación, represión, desahucios por parte de los globalistas del viejo orden mundial, de su propia política que nos han traicionado, gente sin alma y con muchos intereses egoístas.

¿Se han dado cuenta de que ya no lo llaman “calentamiento global” sino “cambio climático”? Eso se debe a que durante el invierno anterior se batió un récord de frío en todo el mundo, el calentamiento se volvió demasiado glacial, y se les notaba demasiado la mentira. Por eso le cambiaron el nombre, pero el objetivo sigue siendo el mismo, manipular los ideales ambientalistas de la juventud con el fin de recaudar dinero para la camarilla oscura de la ONU en la que también está metido el Estado Profundo.

SISTEMA FINANCIERO

Se entiende por sistema financiero a un conjunto de instituciones, mercados, medios e instrumentos. Su objetivo teórico es el de canalizar el flujo de fondos ya sea en forma de ahorro o de excedente, producido por las instituciones, compañías, Estados y economías domésticas.

Por lo tanto, el sistema financiero sirve teóricamente para intermediar entre los que tienen exceso de dinero y lo quieren prestar, y los que necesitan financiación. Es decir, lo que genera el sistema financiero son créditos, es decir, deudas y más deudas difíciles de pagar.

Un actor muy importante dentro del sistema financiero son los bancos, que supuestamente hacen de intermediarios entre los que tienen exceso de dinero y los que lo necesitan, pero el que parte y reparte se lleva la mejor parte.

DINERO FIDUCIARIO

El dinero llamado fiduciario es el que se basa en la fe o en la confianza de la comunidad, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Por lo tanto no es dinero sino pagaré.

Este sistema monetario se utilizó en el siglo XI en China, siendo responsable de la expansión de las dinastías Yuan y Ming. La era contemporánea del dinero fiduciario, empezó con el sistema de respaldo en metales preciosos del dólar estadounidense, según los acuerdos de Bretton Woods, y terminó con el choque de Nixon de 1971

Con ello se inició también la fluctuación de las divisas, que basan su valor en relación al valor de las demás, y con ello el altamente voluble y lucrativo mercado de divisas llamado Fórex, que mueve alrededor de tres mil millones de dólares al día.

El dinero mercancía basa su valor en la existencia de una contrapartida en oro, plata o cualquier otro metal noble o valores activos reales. En cambio, las monedas y billetes fiduciarios tienen valor debido a su declaración como dinero por el Estado, y también por el crédito y la confianza, es decir, la fe que se inspira en su futura aceptación. Sin esta declaración, la moneda no tendría ningún valor. El dinero fiduciario sería entonces tan poco valioso como el trozo de papel en el que está impreso.

Un billete actual es una clara representación de dinero fiduciario, por cuanto objetivamente considerado carece de valor. Su valoración viene dada por la autoridad monetaria que lo emitió, que goza de confianza entre los sujetos que la aceptan.

R EDENCIÓN DE LA DEUDA

Debido a la imposibilidad de mantener este sistema de deuda durante mucho más tiempo, es imprescindible la redención de la esclavitud de la deuda forzada mediante la sustitución del sistema financiero cuántico QFS realizada por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura a través del protocolo del sistema internacional de pagos de China.

La libertad que nos dará esto para desarrollarnos espiritualmente será de proporciones astronómicas, ya que el materialismo y la codicia será sustituido por la fuerza espiritual de toda la humanidad que abrirá el camino hacia la unidad para la supervivencia material y espiritual de nuestra especie. La empatía y la compasión cambiarán el mundo, permitiendo que nuestro planeta se cure del daño causado por la codicia y el deseo de poder total.

A medida que el ego dé paso al Amor, nuestro Alma crecerá más en su poder verdadero, de modo que ya no tendrá efecto sobre nosotros la ‘matrix’, un programa de realidad virtual que fue creado para convertirnos en esclavos. El programa para mantenernos alejados de la verdad es la ‘matrix’ que también nos pone en contra de los demás, en un intento de destruirnos a nosotros mismos.

La maldad surge de una educación manipulada y por la convicción forzada de una falsa autoridad para reprimirnos y ponernos unos contra otros. Los fondos de prosperidad que se pondrán a disposición de toda la humanidad serán una herramienta contra la maldad para nuestra liberación, de la que todos nos beneficiaremos como población mundial.

Cada ciudadano del mundo deberá utilizar su talento para convertir a nuestro planeta en un paraíso para todos, como el Creador había previsto para nosotros. Denle a su Alma la oportunidad de experimentar esta conciencia, para detener a la camarilla oscura de una vez por todas, a favor de nuestra libertad para prosperar como ciudadanos soberanos.

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.