A raíz de las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación sobre la oferta educativa del Colegio La Salle-Virgen del Mar de Almería, que recogen también declaraciones del sindicato Ustea al respecto, esta Delegación quiere aclarar lo siguiente:

La Delegación Territorial de Educación de Almería no ha autorizado nuevas unidades de Infantil en el Colegio La Salle-Virgen del Mar. Este centro cuenta con una modificación administrativa que les permite llevar a cabo obras de ampliación de sus instalaciones, lo que no supone, en ningún caso, la ampliación del concierto de unidades.

Tal y como se publicó esta semana en el BOJA, la Orden de 19 de abril de 2021 concede la autorización administrativa a la ampliación de infraestructuras de La Salle-Virgen del Mar de Almería. Esto significa que la obra de ampliación llevada a cabo por el centro cuenta con el visto bueno de la Inspección Educativa y de la Agencia Pública Andaluza de Educación al cumplir con la normativa vigente y, por tanto, administrativamente estas nuevas instalaciones son aptas para el fin con el que se han diseñado.

Según el Decreto 140/2011 de 26 de abril, sobre autorizaciones de enseñanzas a centros docentes privados, que elaboró el Gobierno socialista, la Administración está obligada a conceder siempre la autorización administrativa a todos los centros que cumplan los requisitos.

Artículo 1: «3.- La autorización para la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados se otorgará siempre que reúnan los requisitos mínimos establecidos, en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias».

Son por tanto procedimientos administrativos sin capacidad discrecional, es decir, como apunta el decreto regulador, toda empresa que cumpla los requisitos recibe resolución favorable tras las pertinentes comprobaciones llevadas a cabo por funcionarios de varios departamentos.

El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez Rosales, aclara que “esta autorización administrativa no implica la concesión de nuevas unidades escolares”. “Educación no ha autorizado el concierto de nuevas unidades en La Salle Virgen del Mar porque la comisión creada a tal efecto estimó que no había necesidades de nuevos conciertos educativos en la etapa de infantil en esta zona de escolarización”, aclara Jiménez.

Asimismo, el delegado subraya que “tal y como aparece publicado en la citada Orden, el centro no podrá tener en funcionamiento simultáneamente unidades concertadas y no concertadas”. Así se lo hicieron saber al director de La Salle Virgen del Mar el delegado y la jefa de Planificación y Escolarización en una reunión mantenida el pasado 4 de mayo en la Delegación Territorial de Educación.

Por otra parte, Antonio Jiménez ha aclarado que “seguimos en pleno proceso de escolarización y, por tanto, Educación está estudiando todas las solicitudes presentadas con el objetivo de ofrecer la mejor planificación de unidades escolares atendiendo a las peticiones de las familias”. El delegado señala como ejemplo la zona de escolarización formada por los colegios Virgen del Mar, Los Almendros, Safa, Francisco de Goya, Virgen de la Paz, Ángel Suquía, Luis Siret, Santa Isabel, Colonia Araceli e Indalo, “una zona de escolarización con 48 vacantes actualmente, por ello se está analizando la planificación de las unidades con el objetivo de hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos públicos con los que contamos”, ha concluido el delegado.