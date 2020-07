La gente se vuelve a poner nerviosa por si vuelven a cerrar. Se han abierto fronteras y muchos vienen de países donde el bicho está en auge. No estamos preparados, me parece que ningún gobierno está preparado. No se han hecho test masivos y esto hace que es imposible controlar al bicho. El Mundo ha demostrado no estar preparado pare esto, para pelearse todo el mundo vale, pero para tomar decisiones importantes …

Ahora lo que hay que ver si el sistema sanitario esta preparado para una segunda oleada, si los gobiernos han preparado a sus hospitales. No se si estoy diciendo algo fuera de lugar, están los expertos, yo no soy experto, pero creo que hay cosas de sentido común.

Los gobiernos han quedado retratados y la OMS debería coger el chiringuito y cerrarlo. Es difícil encontrar en el mundo un gobernante, experto o cargo de nivel que hayan dicho dos verdades seguidas.

Ni siquiera todavía nos hemos aclarado con las estadísticas de los fallecidos.

Este artículo es de los mas sencillos que he hecho porque habla de la crónica de un fracaso anunciado.

Hay muchas vidas rotas, en el paro, comercios cerrados, gente arruinada y de eso no se habla tanto.

Se le hecha la culpa a la gente y sus comportamientos y la gente bueno, quizás hace lo que puede.

Si son expertos demuéstralo y no saques tanto pecho. Es muy sencillo.

Al menos debería haber un espíritu de crítica, nos hemos equivocado en esto, esto lo hemos hecho mal, no estábamos preparados, pero parece que no.

No creo que muchos lugares o países puedan aguantar otro nuevo confinamiento, deberíamos ponernos serios, es grave.

De quitar gastos innecesarios ni uno, de subir impuestos en muchos lugares se va a hacer.

Otros países por lo menos han bajado impuestos.

Los políticos son reflejo de la sociedad.

Somos una sociedad egocéntrica y egoísta y tenemos lo que tenemos como resultado.

A mucha gente hoy con el bicho se le ha visto demasiado el plumero.

El ambiente es de neuronas derretidas y de quemadera general. Ha dejado el bicho encima de la mesa de que no estamos preparados.

Tendremos que seguir adelante con ciertos rigores y medidas para evitar el contagio.

