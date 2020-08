LA CONJURA DE LOS NECIOS

T odos creen saber lo que suced e en el mundo

No se puede conocer algo con certeza absoluta

El engaño produce confusión y caos masivo en el mundo

La noticia del Reseteo es “parece que sí, pero no todavía”

La fecha que predicen las fuentes, falla más que acierta

Este juego es lo que se llama en España “marear la perdiz”

Hay dos modelos de Reseteo, el original y el de los inicuos

El segundo modelo es el tema del Foro Económico Mundial

Refrán: “Si quieres conocer a fulanito, dale un carguito”

Es difícil tener poder político sin que se te suba a la cabeza

Hay personas que se transforman cuando tienen un cargo

Santicos humildes se convierten en altaneros y arrogantes

Las personas sabias suelen ser muy humildes por naturaleza

La Era Dorada cumplirá el ideal platónico del sabio al poder

La miseria de la humanidad se debe a la estupidez generalizada

El tirano es un demagogo poseído por sueños de grandeza absurdos

El Síndrome de Hubris es la enfermedad de los que creen saberlo todo

Los individuos incompetentes tienden a sobrestimar su propia habilidad

Cuando tenemos un cargo, se evidencian nuestros valores e inseguridades

Lo puede padecer cualquier persona que esté en el poder político ejecutivo

La nueva humanidad estará regida por consejos de ancianos sabios y santos

Todos creen saber lo que sucede, cuando en realidad no tenemos ni puñetera idea de lo que está pasando detrás del gran teatro del mundo. Aquí todo el mundo cree saber lo que pasa, pero la verdad es que no sabemos de la misa la mitad, y yo me incluyo en ello porque “sólo sé que no sé nada” aunque trato de descubrir la verdad que se esconde tras los acontecimientos mundiales. Seguro que más de uno va a malinterpretar mis palabras, y por ello sugiero que lo lea dos veces si no lo ha entendido bien, porque trato de hilar muy fino.

Lo único que sabemos es que existe un Plan Divino, del que se nos escapan muchos detalles, y una estrategia que, por ser tan secreta y discreta, se vuelve inescrutable. Sólo vemos señales, muchas señales, que tratamos de interpretar lo mejor que podemos, pero se nos escapa la verdad mayor del plan a largo plazo porque está por encima de la inteligencia humana.

La única cosa que parece correr desenfrenada y ha infestado el mundo entero es la confusión y el caos masivo propagado por las mentiras y el engaño de los medios oficiales de comunicación. Cualquiera que sea el tema o el esfuerzo que elijas, la confusión y el caos lo envuelven todo. La política, el comercio mundial, el sistema financiero, las leyes, los impuestos, el racismo, la energía, el género, la institución del matrimonio, la familia, lo que sea, es caótico y confuso.

NO HAY FECHAS

Estoy cansado de decir que no existen fechas para el reinicio financiero sino únicamente predicciones, pronósticos y vaticinios personales que pueden fallar o acertar. El único problema es que fallan más que aciertan como una escopeta de feria. También he repetido que no hay un solo modelo de reseteo, sino dos modelos opuestos, y también informé del modelo negativo de los globalistas, no para desanimarnos, sino para conocer mejor al enemigo. Estoy seguro que cuando suceda esto, no nos vamos a enterar realmente, porque lo que vemos ahora son fuegos artificiales.

Los que afirman que el reinicio financiero no existe, y que los que hemos descubierto lo contrario a lo largo de los años somos unos ‘estafadores’ (porque a mi me han llamado de todo) es sencillamente porque no se han enterado de que precisamente el reinicio financiero va a ser el tema oficial del próximo Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que se celebrará el próximo mes de enero, aunque éste no sea el modelo de reseteo que todos esperamos.

Hay que exponer a la luz los planes secretos del enemigo para que se debiliten y para poder defendernos de ellos, aunque no sea agradable. El conocimiento es poder y la ignorancia es debilidad. Nunca es agradable defenderse, ni conocer los planes del lado oscuro, pero si no lo hacemos, nos comerían con patatas fritas. La buena noticia es que no ganarán si nos defendemos.

MAREANDO LA PERDIZ

Me fío más de Q que de Judy Byington, Nick Fleming o Mark Zerfos, pero como no hay muchas más fuentes que hablen del reinicio financiero, tengo que leer a todos con cautela y precaución. De todos modos Q también falló en algunas predicciones, pero yo lo explico por cambio de estrategia de los Sombreros Blancos para adaptarse a las jugadas del enemigo. Otro defecto de Q es que habla en clave, y uno se vuelve loco para interpretar lo que quiere decir. Nunca me ha gustado el juego de las adivinanzas.

La nota de Judy Byington de hoy jueves 5 de agosto, que se supone iba a ser un día clave, vuelve a ser más de lo mismo a lo que nos tienen acostumbrados, que “parece que sí, pero todavía no por culpa de los malos”. Este juego diario se llama en España “marear la perdiz”. Se resume en este párrafo de hoy:

“Dos fuentes diferentes indicaron que el reinicio financiero podría ocurrir el jueves 6 de agosto o el viernes 7 de agosto. Otra fuente afirmó que fue liberado el miércoles 5 de agosto. (Confusión) Evidentemente, algunos políticos encabezados por Nancy Pelosi pagan a los piratas informáticos para bloquear la liberación y la revaluación de las divisas no podía ocurrir hasta que se solucionara el problema.”

EL MAYOR TONTO

El mayor tonto no es la persona que ha sido engañada por las mentiras de otros, a pesar de lo astutas e ingeniosas que puedan haber sido esas mentiras. Más bien, es el tonto que ha mentido con tal asombrosa delicadeza que ellos mismos creen en su propia mentira. Esta es la persona más peligrosa que se pueda imaginar. Mentir se puede hacer con palabras, pero también con silencio. Cuando se trate de fraudes y mentirosos, escucha más lo que hagan que lo que digan, porque “por sus obras los conoceréis”.

El verdadero mal no es probable que reciba una invitación de nosotros, así que se envuelve en la verdad lo suficiente como para parecer atractivo para nosotros. Cualquier demonio medio inteligente decoraría la carretera al infierno tan bella como fuera posible. Todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad está cubierto de mentiras y engaños generalmente, pero el Plan Divino sí es verdad y la futura liberación del planeta también lo es.

Los periodistas podemos pecar de pedantes para informar con la mayor asepsia posible, y no mojarnos el culo demasiado, pero los políticos nos ganan la partida a los periodistas en cuanto a pedantería, ignorancia y prepotencia. Es difícil tener poder sin que se te suba a la cabeza, y cuanto más necios, más arrogantes se vuelven. El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. En cambio el político dice lo que piensa, que a menudo suelen ser tonterías.

REFRANERO

“Si quieres conocer a fulanito, dale un carguito.” Es una frase que encierra una gran sabiduría y que procede del refranero español, aunque en un momento fue popularizada por Joaquín Balaguer. Hay personas que se transforman cuando tienen un pequeño cargo; la inseguridad y el poder actúan como un cóctel molotov poco recomendable.

Originalmente esta frase fue utilizada en España, como una manera de evidenciar a aquellas personas que actuaban de una manera y luego de otra diametralmente opuesta cuando estaban en una posición gubernamental. Santicos humildes, y luego endemoniados altaneros y arrogantes.

El inefable caballero oscuro Henry Kissinger, secretario de Estado durante los setenta, no era un Adonis precisamente, pero tenía fama de seductor. Un día le preguntaron cómo conseguía alcanzar tanto éxito y él respondió con una frase lapidaria: “el poder es el mayor afrodisíaco que existe”. Y es cierto. El poder atrae y llega a convertirse en una droga para más de uno, independientemente de su posición. Poder y sexo van de la mano.

El problema es que el poder revela también cómo somos. Podríamos decir que actúa como la “prueba del algodón” del mayordomo o como un contraste médico. Es una oportunidad para ver lo que hay detrás. Cuando tenemos un cargo, se nos ve el plumero de nuestros valores y de nuestras inseguridades. Y no hace falta tener un gran puesto para que ocurra esto.

LA CONJURA DE LOS NECIOS

“La conjura de los necios” es una novela de John Kennedy Toole, publicada póstumamente en 1980 y ganadora del Pulitzer en 1981. Conjurar significa aliarse con alguien mediante juramento para algún fin, y un necio es un ignorante, que no sabe lo que podía o debería saber. Desde su publicación en 1980, esta novela se convirtió en un clásico por su historia original, repleta de sentido del humor, y con una carga de crítica social.

Ignatius J. Reilly es un ser inadaptado y anacrónico que sueña con que el modo de vida medieval reine de nuevo en el mundo. Para ello, y con la intención de ser escuchado en un mundo en el que es un incomprendido, rellena de su puño y letra cientos de cuadernos en los que plasma su visión del mundo.

Mientras tanto, la diosa Fortuna, en contra de su voluntad, lo sume en ese mundo capitalista que él mismo tanto odia, y se ve obligado a someterse a lo que él considera una forma de esclavitud: el trabajo. Resignado, se compara a sí mismo con Boecio (el cual aceptó sin queja su propia ejecución) y sale a buscar un empleo.

La novela es un despiadado retrato del género humano y de sus miserias, dotada de un realismo extremo. Plagada de piedad y comprensión, a la vez que de amargura y resignación, la obra esconde una dura crítica a la sociedad en la que vivimos: egoísta y cruel, en muchas ocasiones.

ESTUPIDEZ

Si la humanidad se halla en un estado deplorable, repleto de penurias, miseria y desdichas es a causa de la estupidez generalizada, que conspira contra el bienestar, la felicidad y la prosperidad. La estupidez es la forma de ser más dañina. Es peor aún que la maldad, porque al menos el malvado obtiene algún beneficio para sí mismo, aunque sea a costa del perjuicio ajeno. Sin embargo, una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio.

El estúpido padece de egoísmo intelectual. El estúpido es tosco y aun así fanfarrón. Niega la complejidad y difunde su simplicidad de forma dogmática. Opina sobre todo, como si estuviera en posesión de la verdad absoluta. Es un ciego que se cree clarividente.

Se intenta atenuar la estupidez al ejercitar la duda y la autocrítica. Al dejar de enfrascarnos en nuestra propia imagen, como ocurría en el mito de Narciso. Por eso abunda tanto el narcisismo en la sociedad. El estúpido está enamorado de sí mismo e ignora todo lo demás. Hay personas que se pasan toda la vida coleccionando fotos de sí mismas.

LA ENFERMEDAD DEL PODER

El síndrome de Hubris es la enfermedad de los que creen saberlo todo. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad del sujeto para reconocer su propia ineptitud.

Conocida como “la enfermedad del poder”, la patología lleva a perder la perspectiva de la realidad. La ‘hibris’ es un concepto griego que puede traducirse como desmesura y que en la actualidad alude a un orgullo o confianza en sí mismo muy exagerado, especialmente cuando se ostenta el poder.

Se basa en dos principios.- Primero, los individuos incompetentes tienden a sobrestimar su propia habilidad. Segundo, los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los demás. El soberbio, orgulloso, prepotente o arrogante no suele reconocer ni sus defectos, ni sus errores, ni acepta que le contradigan. En el fondo, su ignorancia se debe a su falta de humildad.

HUMILDAD

La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes, y de reconocer sus defectos y errores.

Miguel de Cervantes opina que “la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea”. La modestia y la discreción mejoran las demás virtudes y enriquece la personalidad.

“Solo sé que no sé nada” es un conocido dicho que se deriva de lo relatado por el filósofo griego Platón, sobre Sócrates. Esta confesión de ignorancia nos vuelve humildes cuando somos conscientes de que se nos escapa mucha información y de que no podemos saberlo todo.

EL SABIO AL PODER

Como se dijo en la República de Platón, hasta que los filósofos gobiernen como reyes o, aquellos que ahora son llamados reyes y los dirigentes o líderes, puedan filosofar debidamente, es decir, hasta que coincidan el poder político y el filosófico, las ciudades no tendrán paz, ni tampoco la especie humana en general.

Platón describe a estos reyes filósofos como aquellos que aman la Verdad, esté donde esté, con los medios disponibles, y apoya su idea con la analogía de un capitán y su navío, o un médico y su medicina. Navegar y curar no son prácticas que todo el mundo esté cualificado para hacerlas por naturaleza, sin importar su riqueza, belleza o incluso su sexo. Suelen ser un don, además de unos estudios.

CINCO FORMAS DE GOBIERNO

En las escrituras de Platón se pueden ver conceptos sobre las formas de gobierno, como la timocracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía y la aristocracia de los sabios.

La timocracia entrega el gobierno a los militares, y además es un ‘timo’. En ella impera, por tanto, la parte irascible, y las consecuencias para el resto de la sociedad son funestas, pues queda reducido a la esclavitud. Sería el caso de las dictaduras militares. La oligarquía es el gobierno de los ricos que empobrece a todos cuantos no participan del mismo, y en ella domina la parte concupiscible, la de los apetitos materiales. Según Platón, la democracia es el poder de la masa ignorante del pueblo que no tiene capacidad para distinguir entre deseos necesarios y superfluos, de modo que el exceso de apetitos y la ausencia de criba provoca la anarquía. De todos modos es mejor que los dos primeros modelos mencionados. Para remediar los desastres que provoca la democracia se suele recurrir a la tiranía, es decir, el gobierno de un solo individuo, basado en la simple coacción, e igualmente incapacitado para discernir entre el bien y el mal. En este caso el remedio suele ser peor que la enfermedad. El tirano es un demagogo, poseído por absurdos sueños de grandeza; un individuo estúpido, esclavizado por sus deseos y sin sentido de la realidad. El único régimen aceptable para Platón sería el filósofo al poder, la República de los Sabios, con personas ilustradas que organizan la vida en común. Yo lo interpreto como una sociedad dorada gobernada por consejos de ancianos sabios, santos e iluminados, que tienen la sabiduría suficiente para no cometer errores humanos. Ello no sería incompatible con la participación de asambleas democráticas de ciudadanos en cada comunidad.

Sería un régimen perfecto que promueve la felicidad personal a partir de la dedicación de cada cual a sus capacidades naturales, así como el equilibrio provechoso entre todas las almas. Sería la materialización de la idea de la Justicia. Esto no se debe confundir con el sistema de castas que hay en la India, que es de origen reptiloide.

