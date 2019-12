El último golpe que transformará completamente el sistema financiero fiduciario será la condonación mundial de todas las deudas, según el informe de hoy de “Operación Revelación”. La condonación, remisión o perdón de la deuda es el acto jurídico mediante el cual un acreedor expresa su voluntad de extinguir total o parcialmente su derecho de crédito, sin recibir nada a cambio. Supone la extinción de todas las obligaciones que tiene un deudor hacia su acreedor.

El acuerdo internacional de Gesara cancela en todos los países del mundo todas las deudas de tarjetas de crédito, hipotecas y otras deudas debidas a actividades bancarias y gubernamentales que se consideran ilegales e ilegítimas. Este proceso mundial de redención se puede considerar como un jubileo financiero o como un perdón completo de la deuda personal y nacional generada por un sistema financiero injusto.

Además, el plan de Gesara permite la liberación de más de seis mil patentes de energías suprimidas que se ocultan al público con la excusa de la “seguridad nacional” incluidos dispositivos de energía libre, generadores de antigravedad y máquinas de curación sónica.

Pero esto no es un “plan malévolo del anticristo” como algunos temen, sino que forma parte del proceso de ascensión planetaria que comienza elevando la frecuencia espiritual de toda la humanidad mediante el alivio de su carga económica, que es el medio principal para esclavizar a la especie humana mediante la emoción negativa del miedo, y de bajar la frecuencia espiritual del planeta para que no nos liberemos nunca. El anticristo es lo malo que teníamos antes, no lo bueno que viene ahora.

DEFINICIONES

Una deuda es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Las deudas juegan un papel central en la organización de las actividades humanas, sobre todo económicas. Generalmente, una deuda permite una inversión que transforma el tejido productivo, generando mejoras para la producción.

La condonación es la acción y el efecto de condonar, es decir, perdonar o remitir una deuda. La condonación, remisión o quita es el acto jurídico mediante el cual una persona, que es acreedora de otra, decide renunciar a su derecho liberando del pago a la persona deudora. Su forma puede ser expresa o presunta, siempre que sea en escritura pública, ambas sometidas a las reglas que rigen en las donaciones.

Se utiliza muchas veces el término quita de la deuda para definir el mismo concepto. Aunque significan prácticamente lo mismo, la diferencia es que la condonación de la deuda es el perdón oficial y jurídico de la deuda, mientras que la quita es el cese del pago de esa deuda.

La quita de la deuda es la suspensión del pago de unas obligaciones, tras la renuncia por parte de un acreedor a los derechos que posee sobre las obligaciones financieras de un deudor. Esto supone que la parte deudora se verá liberada del pago de la deuda. Dicho de otro modo, supone la liberación de la deuda que el deudor tiene pendiente con el acreedor.

DESCLASIFICACIÓN

Mientras tanto estamos asistiendo a un proceso de desclasificación de secretos de Estado que anuncia cambios masivos en el horizonte. El 7 de diciembre, la secretaria de la Fuerza Aérea, Barbara Barrett, y el congresista estadounidense Mike Rogers, dijeron a los asistentes al Foro de Defensa Nacional Reagan, celebrado en la Biblioteca Presidencial Reagan, que están a favor de desclasificar la información sobre el programa espacial secreto de la Fuerza Aérea para lograr que el público apoye a una Fuerza Espacial estadounidense, según el doctor Michael Salla.

Su colega el representante Mike Rogers, republicano de Alabama, dijo que se reunió con la secretaria a principios de semana para discutir ese mismo tema, llamando a la información sobre los programas espaciales «abrumadoramente clasificada».

Sus comentarios confirman que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está a punto de revelar la verdad detrás de los rumores de un programa espacial secreto, y que la Fuerza Espacial es una parte vital de una serie de asombrosas revelaciones que se avecinan.

La Agencia de Inteligencia de Defensa se ha esforzado por poner más información no clasificada a disposición del público a través de una serie de informes sobre las capacidades militares de otras naciones. A principios de este año, la agencia publicó un informe sobre las amenazas al espacio que estaba totalmente desclasificado, aunque ese enfoque limitaba la información que la agencia podía revelar.

ENERGÍA LIBRE

Además, la Marina de los EE.UU. patentó el pasado mes un reactor de fusión nuclear compacto por compresión de plasma inventado por Salvatore Pais, descrito por la revista “Mecánica Popular” como un dispositivo que parece estirar los límites de la ciencia.

La fusión nuclear ha sido promocionada como la fuente de energía definitiva, ya que genera una enorme cantidad de energía con pocos o ningún subproducto dañino. Hasta ahora, nadie había sido capaz de producirla en masa ni controlar gran cantidad de energía de fusión.

Los científicos han anhelado crear la fuente de energía perfecta. Idealmente, esa fuente sustituirá al final a los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, los automóviles, los barcos y los aviones, y enviaría naves espaciales a partes remotas del universo. Hasta ahora, la energía de fusión nuclear ha parecido la opción más probable para ayudarnos a alcanzar esos objetivos.

ANTI-GRAVEDAD

Salvatore Pais es conocido por otros inventos como el Dispositivo de Reducción de Masa de Inercia, también conocido como Anti-Gravedad. Se trata de una nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial, una de cuyas características le permitiría convertirse en una nave híbrida aeroespacial y submarina de alta velocidad.

También ha inventado un generador de ondas gravitatorias de alta frecuencia, que se puede utilizar para propulsión avanzada, interrupción o deflexión de asteroides y comunicaciones a través de objetos sólidos.

INFORME

Alerta de inteligencia de “Operación Revelación” correspondiente al lunes 12 de diciembre de 2019 titulado ‘Rápidamente’:

Los cambios masivos están en el horizonte. La secretaria de la Fuerza Aérea Barbara Barrett, y el congresista Mike Rogers están considerando desclasificar los programas espaciales militares secretos. Además, la Marina de los EE.UU. acaba de patentar recientemente un dispositivo de energía de fusión que es una invención de Salvatore Pais. Salvatore Pais es conocido por otros inventos como el Dispositivo de Reducción de Masa de Inercia, también conocido como Anti-Gravedad. La patente de la Marina de los EE.UU. de uno de los inventos de Salvatore Pais sugiere que sus inventos son posibles y operables. En otras noticias, Boris Johnson ganó las elecciones del Reino Unido, y ahora es libre de cerrar un nuevo acuerdo comercial con Trump después de Brexit. Esta fue una gran victoria para la Alianza Terrestre, y un gran paso hacia la transición. El informe FISA es la clave para confirmar las investigaciones realizadas por Durham y Huber, así como para identificar a todos los actores criminales. “Nada es aleatorio. Todo tiene sentido.” Q Los rumores sugieren que Adam Schiff tiene vínculos con el Mossad. La profundidad de la corrupción será expuesta públicamente. “Los operadores están esperando.” Q El número de teléfono de la Fundación Clinton es el 212-397-2255 Se espera que todo se reúna en torno a arrestos y acusaciones masivas. Las detenciones masivas se realizarán rápidamente para que no pueda responder el Estado Profundo. La Administración Trump, bajo la dirección de la Alianza Terrestre, está haciendo una transición discreta al mundo para implementar un nuevo sistema financiero. El último golpe que destruirá completamente el sistema financiero fiduciario será la condonación de la deuda.

