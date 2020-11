El Festival Almerijazz encadenará un intenso programa con artistas de la talla de Paco Rivas, Daniel García y Pedro Ruy Blas

La cantera del jazz mostró anoche su talento en el concierto enmarcado dentro del Festival Almerijazz. Por el escenario del Auditorio Maestro Padilla fueron desfilando los valores en ciernes, que demostraron su calidad y pasión por esta música que surge del alma y que da rienda suelta a la creatividad e improvisación.

Solistas, cantantes, jóvenes y niños que sorprendieron a todo el público, acompañados por la Big Band Clasijazz Swing & Funk, de donde han salido tantos músicos profesionales desde muy jóvenes y que ya han hecho que la salud musical del jazz en Almería sea excelente.

El programa del concierto comenzó con ‘The Chicken’, que sirvió de presentación Big Band Swing & Funk, y tuvo la sorpresa de la participación como solista el saxo alto Víctor Jiménez, y continuaron con ‘Birks works’ (solistas Antonio Abad, Manolo Abad y Pablo Mazuecos), ‘Moonlight Serenade’ (solista Miguel González), ‘Humanism’ (solistas Pablo Ronda, Nico Clark, Manolo Abad y Álvaro Garrido), ‘Cry me a River’ (Cantante Maravillas Sánchez y solista David), ‘Stolen moments’ (Solistas Belén Sarycevas, José Diego y Florencio), ‘Route 66’ (Cantante Belén Sarycevas y solista David), ‘Work Song’ (Solistas Álvaro Garrido y Antonio Abad), ‘Georgia on my mind’ (Cantante Antonio Jiménez + cuarteto). Concluyeron con ‘Hallelujah, I love her so’, cantada por Antonio Jiménez y Maravillas, con la participación de todos los invitados.

El elenco de músicos que se subió al escenario estuvo formado por Pablo Davidenko (piano), Álvaro Garrido (saxo), Manolo Abad (saxo), Antonio Abad (trompeta), Miguel González (clarinete), Tito González (batería), Antonio Jiménez (voz), Maravillas Sánchez (voz), Belén Sarycevas (voz), Ana Parra (voz), Nico Clark (guitarra). De la plantilla de la Big Band participaron Juande Marín, Joaquín Romero, Florencio Juan, Diego Pecharromán, Manolo Abad y Aurelio Muñoz en los saxos; José Diego Sarabia, Sergio Torres, Corina Martínez y Liberto Amate en los trombones. Trompetas: José Carlos Hernández, David Galera, José Jiménez, Manuel Recio y Antonio Abad. Piano: Pablo Mazuecos. Guitarra: Arturo Palenzuela. Contrabajo: Bori Albero. Batería: José Carlos “Tito” González.

Más jazz, de jueves a domingo

Almerijazz supone la vigesimoctava edición por herencia del antecesor festival internacional. Esta nueva imagen va acompañada de una web dedicada exclusivamente al festival, www.almerijazz.com, que será la página donde se podrá acceder a toda la información de una manera directa y sencilla. Las entradas tienen un precio de diez euros para cada concierto, disponibles en www.almeriaculturaentradas.es y en la taquilla municipal del Teatro Apolo.

Para los amantes del Rhythm and Blues el pianista, vocalista y compositor Mike Sanchez es un nombre más que familiar que no necesita presentación. Este músico británico con orígenes españoles cuenta con una extraordinaria carrera de más de 30 anos que le ha llevado a ofrecer su electrizante combinación de Booguie-wooguie, Rhythm and Bues y Rock and Roll en los cinco continentes. Será hoy, jueves, 5 de noviembre, en el Auditorio, a partir de las 20.00 horas.

El viernes 6, desde las 20.00 horas, se vivirá otra noche muy especial dentro del festival. En el escenario del Teatro Apolo, se contará con la presencia del guitarrista almeriense Paco Rivas, considerado uno de los más destacados guitarristas de jazz del panorama nacional, que junto al organista Julián Maeso, proporcionarán en formato de trío, junto al baterista Dani García, una sesión de jazz/funk/boogaloo profundo y enérgico.

El sábado 7, en el mismo Teatro Apolo, pero a las 19.30 horas, actuará el trío del pianista español Daniel García Diego, compuesto por el batería cubano Michael Olivera y el también cubano Reynier Elizarde “El Negrón” al contrabajo, se unirán a la virtuosa violinista americana de origen coreano Maureen Choi. En esta actuación de marcado carácter internacional, Daniel García nos presentará parte de los temas que componen su más reciente trabajo discográfico “Travesuras” editado por el prestigioso sello discográfico alemán “ACT” en 2019.

Como gran cierre final: el domingo 8 en el Auditorio, a las 19.30 horas, se recibirá la destacada actuación de la Big Band Clasijazz con un vocalista invitado de auténtica excepción, “el mejor cantante de Jazz de España: Pedro Ruy Blas, con más de 50 años de trayectoria profesional, un auténtico lujo para nuestro Almerijazz”, asegura el concejal de Cultura, Diego Cruz. Un concierto que, además, será en homenaje a Toni Belenguer, primer músico invitado e integrante de la Clasijazz Big Band desde los inicios y recientemente fallecido.