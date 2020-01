La Cabalgata de Almería pasea alegría, emociones y una lluvia de caramelos

Los almerienses han salido al encuentro de los Reyes Magos para disfrutar con la espectacularidad, colorido, emociones y alegría de la Cabalgata. Desde su salida, esta tarde, en la Alcazaba, el saludo desde el balcón del Ayuntamiento y posterior recorrido por el centro de la ciudad, Melchor, Gaspar y Baltasar han estado arropados por miles de niños y niñas que reflejaban en sus caras la ilusión por la presencia en la ciudad de Sus Majestades, que esta noche dejarán en cada casa los regalos que han pedido en sus cartas.

Una lluvia de caramelos, dulces blanditos y aptos para celiacos, ha rodeado el recorrido de los Reyes Magos, que estaban acompañados en todo momento por sus emisarios, el abogado almeriense Francisco Torres, el periodista de Interalmería Televisión Rafael López, y uno de los representantes más activos de la comunidad senegalesa en Almería, Samba Dieye.

Cuando el reloj indicaba que quedaban quince minutos para las 18 horas, los Reyes Magos han descendido desde las escalinatas de la Alcazaba, para dar los primeros pasos en cabello. Bella estampa, junto al monumento más importante de la ciudad, y la proximidad de los más pequeños, en este viaje por la emoción de Almería. El trayecto les ha llevado a la Plaza Vieja, donde han sido recibidos por el alcalde de Almería, alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, y el concejal de Cultura, Diego Cruz. El alcalde les ha asegurado a Sus Majestades de Oriente que “los niños de Almería han sido buenos y muchos se han reunido aquí para recibiros y mostraros la gran hospitalidad de nuestra tierra”, a la vez que les ha pedido que “este 2020, Majestades, sea un año de alegrías, concordia, esperanza y trabajo para todos”. Y, por último, se ha acordado de “todos aquellos niños que no se han podido dar cita esta tarde aquí. Para los que están hospitalizados o no han tenido la suerte de poder acercarse. Un abrazo lleno de magia para todos ellos. Para que os recuperéis y el año próximo no falte ninguno”. Por su parte, el obispo de Almería se ha sumado a la petición de que “los Reyes Magos traigan todos los regalos solicitados y que los más pequeños de la casa también sepan compartir sus juguetes con los demás niños”.

En nombre de Sus Majestades, el Rey Gaspar ha hablado, desde el balcón del Ayuntamiento, afirmando que “una vez más os llevamos un mensaje lleno de paz, amor e ilusión. Venimos de sitios muy lejanos y la estrella que nos guía nos ha traído hasta esta preciosa ciudad. Estamos muy agradecidos por la acogida. Os queremos aportar alegría, generosidad, esperanza y muchísimos regalos”. Y ha confirmado que “todos los niños os habéis portado muy bien, y por eso vamos a ser muy generosos con vosotros”. Un discurso muy aplaudido por los ilusionados pequeños.

Cabalgata

La Cabalgata, propiamente dicha, ha comenzado a las 19 horas, desde Obispo Orberá para recorrer Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez, Avenida Federico García Lorca y finalizar en el Anfiteatro de la Rambla. Ha sido un paseo accesible, con dos pasarelas para personas con movilidad reducida y diversidad funcional, inclusiva, con un precioso pasacalles realizado entre la asociación ANDA y la Duda Teatro, y la colaboración de la asociación Almería Acoge dentro del séquito de 500 personas.

La espectacularidad ha llegado de la mano de dos pasacalles internacionales, ‘Le Bal’, que es estreno mundial, y ‘L’Envol, ambos de la compañía francesa ‘Remue Menage’. El primero, el baile, ha paseado un carruaje mágico tirado por un caballo colosal, iluminado, acompañado por acróbatas que dan vida a bailarinas, zanqueros y faroleros. Son viajeros del pasado que se han despertado en la Cabalgata de Almería para bailar en sus calles, personajes que parecen que se han escapado de las pinturas de Renoir, Degas y Mucha. Ha sido un pasacalles que se desliza y vuela, intangible e irreal, una locura de baile, que ha hecho las delicias de niños y mayores. Una suerte haber disfrutado su estreno mundial en Almería.

El segundo pasacalles, también maravilloso, ha transportado a los almerienses a una experiencia diferente, un vuelo con personajes, pájaros preciosos, que vuelan al ritmo de una banda de pop-rock. Visualmente ha participado una máquina inflada luminosa conducida por un actor, un escenario musical con batería, guitarra y teclado en vivo, tres bailarinas con abanicos, otras tres con zancos y vestidos luminosos, y garzas, pavos reales y golondrinas mágicas, que sobrevolaban ante la cara de sorpresa del público. Un homenaje a las aves que conviven y viajan alrededor del mundo.

Lógicamente, las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar han sido las más jaleadas por el bullicioso público, que ha recibido una lluvia con dos millones de caramelos. Los tres Reyes Magos han expresado en su cara la alegría con la que eran recibidos en el cortejo que se ha paseado por el centro de la ciudad. A pesar del excelente clima que hoy ha hecho en Almería, durante la Cabalgata, en el Paseo ha nevado, creando una estampa preciosa de la Cabalgata.

Junto a los Reyes Magos, en esta pasarela doce carrozas con recreaciones de cuentos mágicos, con bailarinas, soldados de plomo, hadas, y un sinfín de personajes que han hecho las delicias. Y la música ha llegado de la mano de la Banda Sinfónica Municipal de Música y la Agrupación Musical San Indalecio.

Tras la Cabalgata, los niños y niñas se han ido a casa, a prepararle leche y un trozo de roscón para cada Rey Mago, y agua para los camellos, e inmediatamente irse a la cama, para el día 6 levantarse pronto y abrir los regalos que les han dejado sus Majestades de Oriente. Una noche mágica que continuará mañana con un día muy especial. ¡Felices Reyes Magos!