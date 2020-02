La Biblioteca Municipal de Adra celebra San Valentín con la iniciativa ‘Cita a ciegas con un libro’

La Biblioteca Municipal de Adra celebra el día de San Valentín ofreciéndoles a los usuarios y usuarias una ‘Cita a ciegas con un libro’, con la actividad ‘Enamórate de un romántic@’. Esta iniciativa está disponible toda la semana, hasta el viernes 14 de febrero, jornada en la que se celebra, como cada año, el ‘Día de los Enamorados’.

Este centro ha realizado una selección de novela romántica, tanto juvenil como para adultos, acorde con la festividad que se celebra. Los libros están envueltos y adornados, de ahí el término ‘cita a ciegas’. Pero para quien no quiera ir ‘a ciegas’, se le ha pegado al envoltorio una reseña sobre la temática del libro. El usuario o usuaria que decida participar en esta actividad, con la que podrá elegir uno o más libros para llevar en préstamo, disfrutará de esta sorprendente experiencia, en la que no desvelará el misterio del ‘romamántic@’ que ha elegido hasta que quite el envoltorio.