Los padres que acuden con sus hijos a estas zonas de ocio al aire libre denuncian

la falta de mantenimiento y de limpieza de los columpios y del entorno por parte del

Ayuntamiento.

Con la llegada del buen tiempo y con una bajada importante de la incidencia

acumulada de casos de coronavirus en Almería en 14 días, los parques y las zonas

infantiles de la ciudad vuelven a cobrar vida. No obstante, los padres de la capital

almeriense se encuentran muy descontentos con el «escaso» mantenimiento y

falta de limpieza de parques de ocio al aire libre por parte del consistorio, y

solicitan al Ayuntamiento que tome medidas para evitar que los daños, ya

ocasionados en algunos pequeños, se incrementen.

Los calificativos que más se repiten entre los corrillos de los adultos son «oxidados,

sucios, destrozados, insuficientes para tantos críos que visitan el parque». Las quejas

coinciden con la asociación juvenil de la ciudad, AJUDAL.

Ese problema no afecta sólo al parque más grande de la capital almeriense, Parque de

las familias, frecuentado por generaciones de bebés, niños, adolescentes y no tan

pequeños para divertirse, sino que también son los vecinos de barrios como Loma

Cabrera que denuncian la falta de mantenimiento en los parques. Algunos de los

columpios se encuentran oxidados y también hay mobiliario en un estado impropio

para ser utilizado por niños. Por no hablar de la porquería que acumula el exterior del

parque de las familias y en sus alrededores.

AJUDAL pide al equipo de gobierno que tome cartas en el asunto, que cumpla con

sus obligaciones y que se preocupe por cuidar y mantener los parques de nuestra

ciudad.

Pedimos medidas urgentes de limpieza, vigilancia en la zona y mantenimiento de

los elementos deteriorados para paliar todos y cada uno de los problemas que

presenta los parques de la ciudad.