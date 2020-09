“Debéis saber que los sindicatos que se han dirigido a todos vosotros en la Escuela Policial de Ávila, vienen actuando en varias plantillas impidiendo que ARP sea visible en la totalidad de las Jefaturas, Comisarías y Unidades policiales, donde vais a ser adscritos para continuar vuestra formación.

Nos denunciaron e hicieron una causa común, para continuar con el estatus que mantienen, apoyándose en una ley conservadora aprobada en el 2015 por el Partido Popular, Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, evitando que podamos tener tablones informativos en los centros de trabajo. Os han ofrecido información, regalos de cursos y excepciones de servicio parciales y totales cuando juréis el cargo, Y muchos de vosotros estaréis ya preafiliados.

Una vez captado, es muy difícil que cambies de sindicato, entre otras cosas porque en vuestros comienzos profesionales solo veréis la parte emocional de ser policías, y no seréis conscientes del mundo laboral que os espera. Debéis saber que estos mismos sindicatos y la propia DGP favorecen la concesión y obtención de sedes sindicales en comisarías de menos de 250 funcionarios (algo ilegal por la misma citada norma), lo que unido a lo anterior impedirá que muchos de vosotros conozcáis la siglas ARP, documentos y propuestas de trabajo, sentencias obtenidas como consecuencia de irregularidades administrativas o concesiones arbitrarias que se dan en el CPN. A esta organización, no la veréis, no la conoceréis, no sabréis de nuestra existencia presencial (aunque tengamos compañeros ejerciendo) porque de forma interesada son muchas partes contrarias a que tengamos un tablón informativo.

Es gracias a determinados medios y agencias informativas de comunicación, como única vía de expresión en un estado de derecho, que publican nuestras denuncias o comunicados como el presente, que tenemos medio de existencia y podemos llegar a los nuevos funcionarios que, sin lugar a dudas, tenéis que jugar un papel esencial en la democracia de este país.

Los sindicatos que habéis conocido firmaron un acuerdo salarial, y otro, que no firmó pero utiliza estos mismos argumentos, y siendo todos ellos subvencionados, son vigilantes para que nadie les adelante por la izquierda, o por la derecha, evitando que una masa social apoye otro modelo policial y sindical, y nos desviemos de las consignas establecidas en la Ley de Personal, anteriormente citada, que ha supuesto un serio retroceso en los derechos sindicales de todos los policías nacionales.

Os invitamos compañeros-as que al margen de vuestros inicios en la formación policial en las distintas plantillas, tengáis visión de futuro, que sepáis defender el derecho a la neutralidad política, a practicar la defensa de los derechos humanos de las personas, ciudadanos y detenidos a quienes vais a tratar, en definitiva, a tener vuestra propia personalidad alejada del corporativismo o iniciativas de excesos en cualquier actuación profesional, y también en la sindical.

Nuestros afiliados, nuestros representantes, también en actos oficiales, corean el Viva España, Viva la Policía Nacional, como en estos días tendréis que hacerlo vosotros, por imperativo de protocolos que así lo imponen, lo que no impedirá nuestra existencia como progresistas y reformistas en el campo sindical policial.”