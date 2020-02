La actuación del Ayuntamiento en la Plaza Vieja, merecedora del ‘Chumbo Verde’ de la Asociación Amigos de la Alcazaba

Por duodécima ocasión, Amigos de la Alcazaba entregará el próximo 25 de febrero, a las 19.30 horas en el Teatro Cervantes, los premios con los que reconocen a personas y entidades que durante el año han destacado por la protección, defensa y difusión del patrimonio almeriense del lado positivo, y dan un toque de atención a las que han perjudicado o contribuido al deterioro del patrimonio de la provincia, en el caso del negativo ‘Chumbo Verde’.

La presidenta de la asociación, María Teresa Pérez, acompañada de varios miembros de la junta directiva, ha dado a conocer las distinciones correspondientes a 2019 y que han recaído en el fotógrafo Carlos Pérez Siquier, el historiador Valeriano Sánchez Ramos, la empresa Grupo Regente y la Diputación Provincial como reconocimientos positivos y en el Ayuntamiento de Almería y su alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, por su proyecto de remodelación de la Plaza Vieja, en el espinoso y negativo ‘Chumbo Verde’. Todos ellos aprobados en la última asamblea general celebrada hace pocas semanas.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba ha recordado que “queremos señalar que estamos enamorados de nuestro Patrimonio, y le dedicamos nuestro cariño y esfuerzo altruista, sin subvenciones de ninguna institución, de nadie, porque merece la pena y porque el Patrimonio nos hace disfrutar a todos”. Por eso, ha añadido “nos congratulamos de que la sociedad almeriense cada día lo valore más, aunque todavía hay quien no entiende lo que significa el patrimonio: un legado común, algo que nos pertenece a todos y por tanto no puede ser “patrimonializado” por nadie”.

En este sentido, desde la Asociación recuerdan que “el patrimonio es de todos los ciudadanos, son los ciudadanos quienes otorgan el valor a su patrimonio, y por todo ello tienen el derecho a opinar y a que sea tenida su opinión en cuenta. Por otra parte, lamentamos que en muchas ocasiones todavía las instituciones, a las que le hemos encomendado la salvaguarda del patrimonio y los recursos para ello, no estén a la altura de que significa, de lo que ofrece a nuestra sociedad y de lo que exige el patrimonio”.

El Chumbo Verde, al proyecto de la Plaza Vieja

Amigos de la Alcazaba ha concedido por unanimidad el ‘Chumbo Verde’ al alcalde de Almería y al Ayuntamiento. “Es la primera vez que concedemos un premio por una acción aún no realizada, con el deseo de conseguir que esta agresión a nuestro Patrimonio no se consume finalmente”, han dicho esperanzados.

Desde la Asociación lamentan que “increíblemente, el Monumento a los Mártires de la Libertad no está protegido jurídicamente por Catálogo de Bienes Protegidos, como no lo están cientos de bienes patrimoniales almerienses. Increíblemente la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía tampoco lo incluyó como BIC, quizás o a pesar de encontrarse en un espacio que sí está protegido, la Plaza Vieja, en el corazón del Conjunto Histórico de Almería y en el entorno del Convento de las Claras, también declarado BIC”.

Por otro lado, el arbolado que se pretende eliminar está constituido por 15 ejemplares de ficus de 117 años de antigüedad y 6 ejemplares de 32 años. En este caso sí está protegida la Plaza Vieja como zona verde y “además consideramos que este arbolado constituye un valor patrimonial natural que reivindicamos como propio de la idiosincrasia e identidad de la ciudad de Almería y que por tanto debe conservarse”.

Sobre la asistencia o no del alcalde a la gala de premios, María Teresa Pérez ha apuntado que “ya se le ha comunicado, aunque todavía no hemos podido hablar personalmente porque estamos esperando que nos devuelva la llamada. Igual que se aceptan los premios positivos, creemos que también debe escuchar a la ciudadanía cuando esta opinión no coincida con la suya”.

Cuatro premios positivos, para toda la sociedad

En cuanto a los premios que ponen en valor la labor realizado en pro del Patrimonio, la Asociación, como en las últimas ediciones, ha querido otorgar varios reconocimientos en distintos ámbitos: a la obra artística de Carlos Pérez Siquier, la investigación y difusión del historiador Valeriano Sánchez Ramos, la iniciativa privada de Grupo Regente y la labor institucional de Diputación Provincial.

Carlos Pérez Siquier “es en sí mismo un valioso patrimonio y uno de los principales emblemas culturales de Almería”, señala Amigos de la Alcazaba. Fundador e impulsor de AFAL (Agrupación Fotográfica Almeriense) y de la revista del mismo nombre junto con José María Artero, siempre ha estado en la Vanguardia de la fotografía nacional. Cuenta con Museo propio en el Centro Museo Ibáñez y posee obra en la colección permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, además de otros importantes museos.

Premio Nacional de fotografía 2003, Medalla de Oro 2018 al Merito en las Artes del Ministerio de Cultura y supernumerario de la Academia de Bellas Artes de Granada, “es un honor para Amigos de la Alcazaba ofrecerle este modesto premio a nuestro querido Carlos Pérez Siquier, que este año cumple 90 en plena actividad creativa”, argumentan.

El premio a Valeriano Sánchez Ramos es un reconocimiento a su labor en pro de la investigación, difusión y defensa del Patrimonio Cultural almeriense. Especialista en Historia Moderna y de América, autor de numerosísimas publicaciones y centenares de artículos, conferencias y participación en congresos científicos. “Destacamos sus estudios relacionados con la religiosidad popular en Almería, con Berja y la Alpujarra y con la historia de los moriscos, tema en el que está reconocido como uno de los mayores especialistas. También la Academia Andaluza de la Historia ha reconocido su labor investigadora y por ello lo ha nombrado miembro, Valeriano Sánchez Ramos asimismo asesor histórico y motor importante de la recreación histórica de la Paz de las Alpujarras de Padules, que este año celebrará su VIII edición y recibió el Premio Alcazaba 2018”, ha recordado María Teresa Pérez.

El premio ‘Alcazaba’ para Grupo Regente es un reconocimiento a su labor empresarial de difusión del Patrimonio Cultural almeriense a través de su iniciativa de diseño y comercialización de piezas inspiradas en objetos emblemáticos de nuestra arqueología. “Premiamos su original iniciativa con relación al diseño y comercialización de piezas inspiradas hallazgos arqueológicos de la prehistoria almeriense y de la época fenicia en piezas famosas de nuestra arqueología, tan olvidada, en sus proyectos “Sociedad de Millares” y “Almería Fenicia”. Como son el tema de los Ojos-Soles e ídolos de Millares, la “Dama de Millares” o la Palmera Fenicia de Villaricos. A destacar la colaboración en este proyecto de la Universidad de Almería, la Escuela de Arte y Amigos de la Alcazaba”, detallan.

El último de los premios ‘Alcazaba’ es para la Diputación Provincial por su labor en 2019, desde su proyecto de recuperación del Hospital Provincial de Almería y su decidido apoyo a la propuesta de Millares como Patrimonio Mundial de la Humanidad, “así como su labor en pro del Patrimonio histórico y cultural de los municipios de la provincia almeriense, destacando en este año la conservación del patrimonio religioso a través de un convenio con el Obispado de Almería, con la realización de 115 proyectos desde 2012; restauración de la casa-palacio de los Moya en Laujar; Molino del Perrillo de Berja; Palacio del Rey Chico de Fuente Victoria (D. Juan de Austria); Torre de Alcudia; o Museos de Terque y Olula del Río (Convenio de colaboración con la Fundación Ibáñez Cosentino para culminar las obras del proyecto museístico de la ciudad de la Cultura).

Gran gala el 25 de febrero

Los premios ‘Alcazaba’, en su concepción positiva y negativa, se entregarán en una gran gala, que cumplirá su duodécimo aniversario, que se celebrará el martes, 25 de febrero, en el Teatro Cervantes, a partir de las 19.30 horas. Contará como siempre con actuaciones que acompañarán a la propia entrega de los premios que, tal y como ha explicado el vicepresidente de Amigos de la Alcazaba, Francisco Verdegay, serán entregados por Andrés García Ibáñez, Andrés Sánchez Picón, Curro Verdegay y la propia presidenta, María Teresa Pérez.

La gala será presentada por los periodistas Marta Rodríguez y Alfredo Casas y contará con las actuaciones de la bailaora de flamenco Tania Santiago y su grupo, el baile oriental de Cristina Samaniego y el espectáculo de straps y telas aéreas de Aribaldi.