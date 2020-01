Kárate a muerte en Melilla

«Discuten cosas que no comprenden, y sufren por batatelas». Ibn Hazm al Kurtubí, genio andalusí autor de El collar de la paloma y de la enciclopédica Historia crítica de las ideas religiosas, escrita ocho siglos antes de la Revolución Francesa.

Crisis de gobierno en Melilla por la invitación de la P$OE a una intelectual de Alhucemas que critica en público el uso del hiyab. La presidenta de la Comunidad de Madrid, ‘Caraheidi’ Ayuso, de ‘feminista liberal’ como Arrimadas, sin pañuelo en testa junto a sauditas en la petromonarquía por la final del fútbol. Y por último, el candidato del KKK Donald Trump difundiendo montajes de Nancy Pelosi con un atuendo a la usanza musulmana. No sabemos si serán signos claros del Fin de los Tiempos… del inicio de la tontería universal seguro que sí.

Aunque nuestro partido, Liberación Andaluza, propugna desde hace años la laicidad institucional y administrativa – con respeto a las creencias personales de todos o a la ausencia de ellas -, queremos dejar constancia como ciudadanos no de origen árabe del punto de vista que suscribimos.

A nosotros que la P$OE quiera hacerse gratis publicidad animando estériles debates nos da igual, pero debemos denunciar la doble moral de promover un pseudofeminismo por cuenta del ‘moro’, mientras no tienen ningún problema con que las novicias se cubran la cabeza incluso en las aulas, las monjas se entierren en vida en clausuras y se financien ‘conciertos’ educativos que segregan por sexos, donde niñas y niños son adoctrinados. Tranquilos, no hay por qué preocuparse, no hay duda de que la flamante ‘republicana comunista’ ministra de ‘igualdaz’, Irene Montero, tras prometer lealtad al rey sin atragantarse solucionará estos atropellos sexistas confesionales, adversos a la ‘carta magna’.

Lo que nos parece deplorable es que desde la Comisión Islámica de España, su presidente Ryad Tatari, que se pasea por los ministerios de Justicia e Interior como un dócil funcionario más, tercie en este ridículo bochinche cual si se tratase de Jean Paul Gautier, en esperpéntica versión de rancio alfaquí sirio de opereta rojigualda, dictando los cánones de la moda porque si no está servido el ‘scandale’.

Verás, carcamal zarzuelero del Eúfrates, tus colegas pepero-sociatas podrán darte cancha, pero a los andalusíes no nos representas. Tus camaradas de los partidos de la Gürtel y de los EREs tal vez te vean como una marioneta útil, pero nosotros provenimos de la tierra de la poeta cordobesa Wallada, pionera feminista en Europa que por vez primera y jugándose el tipo protestó en la calle contra la intransigencia almorávide, justo antes de abolir la Dinastía Omeya en Córdoba, ¡con transparencias en el vestir hace mil años!, tapando sus zonas más erógenas con versículos del Corán al-Karim refractarios a los que invisibilizaban a las mujeres.

Los especialistas mantienen discrepancias en la relación del atuendo femenino con lo manifestado en el Libro – ‘como debe ser leído’ que dijera Ahmed ‘Blas’ Infante -, pero en lo que sí están todos de acuerdo es que la imposición, no sólo machista, es enemiga del Islam. Y aquí vas a respetar sí o sí al maltratado Pueblo andalusí, discriminado y depauperizado durante siglos, a no ser que quieras que te declaremos persona non grata por comportarte como un barato obispillo integristón más, lo cual a alguien originario de la noble Nación del gran bardo cantor del vino y los placeres del amor, Abu Nuwas, te pega menos que a un santo dos pistolas.

Así que, Savonarola de vodevil, las lecciones de moralina por cuenta de las féminas sin respetar su Libertad de Conciencia y Expresión, te las reservas para cuando estés con tus amigos opusino-loyolistas en vuestros ecuménicos sainetes, celebrando a los postres la financiación que os otorga el Estado por cuenta de los impuestos de todos, creyentes o no.

A nosotros quien sí nos representa, y del que estamos tan orgullosos que daríamos la propia vida en su defensa sin dudarlo un instante, es un musulmán tunecino de Elche y su mujer sevillana que han creado un comedor privado para ochenta necesitados, en su mayoría Sin Hogar de origen no islámico, y a los que alimentan con su propio esfuerzo y pecunio cada día.

A la familia andalusí-amasigh Zarrouk las palmeras mecidas por el viento les alaban cada día, el titilar de las estrellas en la noche son lágrimas de emoción desde lo alto, inmortal aliento de nuestra Esperanza…