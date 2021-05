Durante el XII Congreso de UGT Andalucía, celebrado en Antequera,

ha incidido en que Andalucía está preparada para poner un millón de

vacunas a la semana que permitirá volver antes a la normalidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles

el papel de los agentes económicos y sociales. Así, ha considerado que una pandemia

con la actual, con tres crisis por delante: sanitaria, social y económica, no podría

superarse sin la implicación y la colaboración de empresarios, sindicatos y demás

fuerzas vivas. Por ese motivo, ha puesto énfasis en el gran ejercicio de

responsabilidad y altura de miras demostrado por los sindicatos y la patronal a lo largo

de la historia y, especialmente, en los últimos catorce meses.

De este modo, ha reivindicado el sindicalismo moderno, transversal, del siglo XXI, con

responsabilidad constitucional que hoy juega un papel esencial en Andalucía a través

del diálogo social, y que tiene que seguir en esa senda para la recuperación y

reactivación económica. “Gracias a vosotros, a los sindicatos, y al diálogo social,

hemos podido avanzar en derechos, progreso y bienestar”, ha declarado.

Durante su intervención en el XII Congreso de UGT Andalucía, celebrado en

Antequera, en el que han participado el secretario general de la organización, Pepe

Álvarez, y la secretaria general en Andalucía, Carmen Castilla, Moreno ha hecho

hincapié en que las negociaciones con los agentes en plena crisis no han sido fáciles,

al tener visiones diferentes. Sin embargo, ha puesto en valor que, dentro de esa

diversidad, siempre estuvo por encima el interés de los andaluces.

Este valioso entendimiento entre el Gobierno de Andalucía y los agentes económicos

y sociales dio como frutos, por un lado, la firma del Acuerdo para la Reactivación

Económica y Social el 30 de julio de 2020, donde se fijó el modo para salir de la crisis.

Y, por otro, el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el marco de la

Reactivación Económica y Social, rubricado el pasado 12 de marzo. En este último se

inyectó 732,44 millones de euros, el mayor montante dispuesto por una comunidad

autónoma, para ayudar a salvar en estos meses críticos a empresas y trabajadores.

De las 20 medidas contempladas, catorce de ellas ya están en marcha. En concreto,

11 líneas de ayudas con un montante de 527 millones de euros, a los que se van a sumar las cantidades asignadas por el Gobierno de la Nación “para conseguir entre

todos multiplicar la reactivación que tanto necesitamos en Andalucía”, ha agregado.

Asimismo, ha reseñado que, gracias a ese diálogo social, se incluye por primera vez

una partida de 1,3 millones de euros para formar a los propios agentes económicos y

sociales. Además, están en marcha 1.500 acciones en 500 especialidades, que

beneficiarán a más de 23.500 andaluces, con una dotación de 41,1 millones.

“Debemos hacer un esfuerzo histórico, en un momento histórico. Tenéis la mano

tendida del Gobierno de Andalucía para sumar, que es lo que nos están pidiendo los

andaluces”, ha dicho a las organizaciones sindicales y agentes económicos, al tiempo

que ha hecho un llamamiento para “concentrar toda la energía” con el fin de que esa

recuperación social y económica llegue lo antes posible.

Una recuperación obra de toda la sociedad andaluza

En este punto, ha transmitido optimismo ante los síntomas de recuperación que la

economía ya está dando muestras. “Empezamos a recuperar el pulso, pero queda

mucho por hacer. Ahora es cuando tenemos que demostrar que todos estamos

dispuestos a poner nuestro grano de arena para sacar a los andaluces de esta

situación”. Y es que, para Moreno, de un contexto tan complejo como el actual, el

Gobierno andaluz no puede actuar sólo, sino que la recuperación debe ser una obra

del conjunto de la sociedad andaluza.

Por otro lado, ha insistido en que no será posible recuperar la normalidad hasta que

no se consiga la inmunización colectiva mediante las vacunas. “Las vacunas

funcionan. En las residencias sólo hay un caso después de vacunar al cien por cien

de los usuarios y trabajadores, y las bajas en el sistema público de salud han

disminuido un 86%, toda vez que han sido vacunados los profesionales”, ha apuntado.

En relación con esto, ha informado de que en Andalucía se han puesto hasta la fecha

3,5 millones de vacunas, “y vamos a poner todas las que nos lleguen”. Así, Moreno

ha aseverado que la comunidad está capacitada y preparada para poner un millón de

vacunas a la semana. “A principios de julio podríamos estar en condiciones óptimas

de recuperar espacios cedidos a la lucha contra el Covid”, ha seguido.

“Ahora que estamos viendo la luz al final del túnel, no tenemos ni un minuto que

perder. Con el horizonte más despejado, nos toca recuperar la economía, el empleo,

el progreso y el bienestar que hemos perdido en estos catorce meses”, ha concluido.

También han acudido al acto el consejero de Presidencia, Administración Pública e

Interior, Elías Bendodo; la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,

Rocío Blanco; el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y

Universidades, Rogelio Velasco; el alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón; el

presidente de la CEA, Javier González de Lara; la secretaria general de CC.OO.

Andalucía, Nuria López, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández,

entre otras autoridades.