El presidente ha defendido que los Fondos Europeos de Recuperación

se repartan bajo los criterios que avala la CE de población, desempleo

y PIB, para que lleguen a Andalucía 23.000 millones de euros

También ha pedido a Sánchez durante la videoconferencia de

presidentes con Von der Leyen que se prolonguen los ERTE durante

el tiempo que dure el estado de alerta

“Esta semana es clave”, ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma

Moreno, en relación con las decisiones que tomará su Ejecutivo el próximo miércoles

para frenar el avance del virus en la comunidad. Dicha resolución, tal y como ha

recalcado, se tomará en torno a tres circunstancias concretas: atendiendo a las

recomendaciones del comité de expertos, con el objetivo de evitar que aumenten las

víctimas por la Covid-19 y de mantener el equilibrio económico para no dañar la

economía andaluza. La ronda de consultas comenzará este mismo lunes, cuando se

reunirá con el Gabinete de Crisis –constituido nuevamente– para evaluar los datos de

esta semana.

Cuestión que ha comunicado en la comparecencia posterior a la videoconferencia con

los presidentes autonómicos; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la

presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Vamos a ser ágiles en las

decisiones, pero no impulsivos. A lo largo de los próximos días –ha añadido–,

mantendremos un estrecho control de la evolución de la pandemia en este nuevo

periodo. Con la máxima transparencia y siempre con el respaldo de los expertos de la

Sanidad andaluza”.

Respecto a la comparecencia, Moreno ha valorado la presencia de Von der Leyen y

su disposición a escuchar de primera mano a las comunidades autónomas, lo que, en

su opinión, pone de manifiesto el protagonismo de las regiones en el proceso de

recuperación de Europa frente a la pandemia y la importancia que otorga la Comisión

Europea a las administraciones regionales. En este punto, ha señalado que la

contribución de los fondos europeos a lo largo de las últimas décadas ha ayudado a

transformar Andalucía y otras muchas regiones. Así, ha manifestado que mantienen una deuda de gratitud con Europa, “y en estos momentos de calamidad, esa ayuda

es más necesaria que nunca y también el rigor en su gestión”.

El presidente andaluz, tal y como se acordó en el Parlamento de Andalucía durante el

Debate sobre el Estado de la Comunidad, ha reclamado que los Fondos Europeos de

Recuperación se distribuyan con los mismos criterios establecidos por la Comisión

Europea para los países miembros, bajo los criterios de población, desempleo y PIB.

“Esos criterios definen los principios de solidaridad sobre los que se sustenta la acción

de la Comisión Europea y que garantiza nuestra Constitución. Son los más justos y

los que con mayor eficacia contribuirían a impulsar la inversión y el empleo allí donde

más falta hace”, ha aseverado.

De este modo, ha trasladado tanto a Sánchez como a Von der Leyen que, aplicando

estos criterios, Andalucía podría impulsar proyectos de inversión por valor de más de

23.000 millones de euros de financiación europea con el objetivo de la recuperación.

“No hablo de 23.000 millones para la Junta, sino para Andalucía”, ha concretado. Unos

proyectos que, según ha declarado, estarían impulsados por la Administración

autonómica, la Administración General del Estado, ayuntamientos y diputaciones y

por la iniciativa privada.

Anticipación ante la llegada de fondos

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz ya ha hecho sus

deberes con la creación de un Banco de Proyectos susceptibles de acogerse al nuevo

mecanismo financiero de la Unión Europea, con el objetivo de facilitar el acceso a

estos fondos, siempre en colaboración con el sector privado. “Ya estamos trabajando

en esos proyectos para que en el momento que se dé luz verde, los tengamos

preparados con las mayores garantías de éxito”, ha aclarado. Moreno ha asegurado

que su Gobierno está “cumpliendo con su parte” e insta a los responsables del reparto

de esos fondos europeos a que lo hagan “sin partidismo ni ventajismo” y renunciado

a cualquier posibilidad “de sacar tajada política” en beneficio propio.

Asimismo, durante su intervención ha lamentado que en la videoconferencia

celebrada en el día de hoy no se haya aportado información sobre la distribución de

los fondos europeos, por lo que espera obtener información este lunes tras la reunión

monográfica de la comisión técnica entre representantes del Estado, las comunidades

y la Comisión Europea.

Por otro lado, Moreno le ha propuesto a Sánchez prolongar de manera excepcional

los expedientes de regulación temporales de empleo el tiempo que dure el estado de

alerta, como medida eficaz “para evitar que el desastre en nuestro mercado laboral

alcance proporciones aún mayores que las que ya se vaticinan”. Una prolongación

que, según ha especificado, se hace imprescindible en sectores como el ocio, la

hostelería, el turismo o la cultura, ya muy perjudicados y a los que el Estado de Alarma “conduce a un nuevo desastre como consecuencia de la prohibición de traslados entre

comunidades autónomas”.

En último lugar, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad

individual y colectiva. “Estamos atravesando una dura prueba y debemos ser

conscientes de que el tiempo que tardemos en superarla y las condiciones en las que

salgamos de ella dependerán, en gran medida, de nuestra actitud”. Y ha concluido:

“Trabajamos para encontrar alternativas que garanticen la salud de los andaluces sin

condenar nuestra economía. Y no vamos a dejar de hacerlo”.