El presidente andaluz subraya que Sanidad, Educación y Políticas

Sociales concentran casi el 56% del gasto y que destinarán un 7,4%

más que en 2020 al empleo y al emprendimiento

En cuanto a la visita de Sánchez a las comunidades autónomas para

hablar de los Fondos Europeos, ha asegurado que lo recibirá con

dignidad y responsabilidad, pero también con exigencia

Asimismo, comunica que el próximo domingo se reunirá con el Comité

de Alertas de Salud Pública para analizar la evolución de la pandemia

en la comunidad y adoptar medidas en el caso de que fuese necesario

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ido desgranando en el

día de hoy los capítulos clave de los Presupuestos de 2021, que se caracterizan por

su marcado carácter social y su apuesta “clara y decidida” por el empleo. En cada una

de las respuestas a los distintos grupos parlamentarios, ha subrayado que el Proyecto

de las Cuentas para el próximo año tiene como prioridad reforzar los recursos

sanitarios, educativos y sociales con el fin de hacer frente a la pandemia, así como de

sentar bases sólidas para la recuperación económica, una vez superada la crisis

sanitaria. Por todo ello, ha solicitado la implicación de todos los partidos y ha

asegurado que los Presupuestos estarán abiertos hasta el último minuto para aceptar

y debatir las propuestas de los grupos.

Unas Cuentas que no son una más, tal y como ha expresado, sino que cobran una

dimensión especial “porque estamos en una situación excepcional que supera las

costuras de cualquier formación política y cualquier ideología”. De acuerdo con esto,

ha declarado que hay muchos andaluces esperando que los Presupuestos sean el

conjunto de medidas más importante que se ponga en marcha para dar seguridad en

el ámbito sanitario, social y económico.

Así, ha recalcado que estas Cuentas nunca han sido tan importantes como las de

ahora y que contienen todas las políticas para luchar contra la pandemia. “A pesar de

tratarse de un momento de recesión, hacemos el máximo esfuerzo económico”, ha

dicho, al tiempo que ha justificado que sea el presupuesto más expansionista de la

historia en que “es el momento de poner dinero público y de que el Gobierno

autonómico se muestre cercano a los ciudadanos y los ayude”. Por todo esto, ha insistido en que los Presupuestos para 2021 son excepcionales, necesarios y

oportunos para Andalucía. “Ahora más que nunca tenemos que poner todo de nuestra

parte para ayudar a los andaluces”, ha seguido.

En la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Parlamento andaluz, ha señalado

que los Presupuestos de 2021, cuyo Anteproyecto fue aprobado ayer en el Consejo

de Gobierno, tiene dos objetivos “muy claros”. El primero es la Sanidad, la Educación

y las Políticas Sociales, a las que se destina casi el 56% del gasto y que concentran

el 63% del incremento del gasto no financiero (1.353 millones de euros). “Gasto que

va a las políticas reales que desarrolla este Gobierno para mejorar la vida de los

andaluces”, ha agregado.

El otro eje prioritario es la recuperación económica, que el Ejecutivo andaluz la

afrontará aumentando la inversión en políticas claves para el desarrollo de los

sectores productivos andaluces, como las dirigidas a la dinamización económica e

industrial, con un incremento del 14%, hasta los casi 600 millones de euros, o al

empleo y el trabajo autónomo, con una subida del 7,4%, hasta los 1.173,6 millones.

Asimismo, ha destacado el aumento del 17,3%, hasta los 753 millones, en los recursos

para Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo. “Es un presupuesto

extraordinario para hacer frente a una situación extraordinaria”, ha apostillado.

Una coyuntura sanitaria, social y económica insólita que está arrojando datos

preocupantes en todo el territorio nacional y en Andalucía. Sin embargo, Moreno, en

lo que al terreno sanitario se refiere, ha resaltado que la comunidad está por dejado

de la media española tanto en porcentaje de hospitalizaciones como en UCI. En este

contexto, ha expuesto que en las pandemias nadie debe sacar pecho “porque el

enemigo es cambiante”. A pesar de todo, ha afirmado que dentro de las posibilidades

y recursos de su Ejecutivo, “en Andalucía se está haciendo un trabajo preventivo y

positivo” avalado por profesionales.

En el ámbito socioeconómico, ha subrayado que, según el centro de Predicción

Económica, la caída del PIB andaluz será del 9,9%, ocho décimas menos que la media

nacional. También la AIReF recoge una tasa interanual de bajada del PIB de un 8,1%,

cuando la media nacional es del 8,7%. “Son datos que, a pesar de presentar una

situación ligeramente mejor que España, no deja de ser complicada para Andalucía”,

ha añadido.

Un reparto de los Fondos Europeos inclusivo y profesional

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de que los Fondos Europeos de

Recuperación se inviertan en las distintas comunidades autónomas con los mismos

criterios establecidos por la Unión Europea para los países miembros: población,

desempleo y PIB. De este modo, corresponderían a Andalucía proyectos por valor de

23.000 millones de euros, ya sean ejecutados por ayuntamientos, diputaciones,

mancomunidades o por la iniciativa privada.

En su intervención, también ha hecho alusión a las palabras de la presidenta de la

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la conferencia de presidentes

donde pidió que el reparto de los fondos se hiciera con criterios inclusivos y

profesionales, sin trato de favor o privilegio hacia unas comunidades en detrimento de

otras. En este punto, ha puesto de relieve que el Gobierno de la Nación haya

anunciado una visita del presidente Pedro Sánchez por las comunidades para informar

de los fondos cuando todavía no ha fijado ni los mecanismos de coordinación ni los

criterios de reparto, ni tampoco se ha convocado la conferencia sectorial prometida.

“Recibiremos al presidente de nuestro país con la dignidad y responsabilidad que

corresponde, pero también con el nivel de exigencia sobre los recursos que son para

nuestra tierra. Tenemos muchas esperanzas puestas en estos fondos, porque son una

oportunidad para que Andalucía no se quede atrás y porque solos no vamos a salir de

esta crisis. Queremos que haya claridad y transparencia”, ha continuado.

En esta línea, ha considerado que Andalucía tiene capacidad para presentar y ejecutar

proyectos solventes. Y es que, además de disponer de un Banco de Proyectos, con

muchas iniciativas vinculadas a la lucha contra el cambio climático y la transición

energética, cuenta con una estrategia de gobernanza para la selección de proyectos

de inversión y una oficina gestora, dependiente del vicepresidente de la Junta, Juan

Marín, para la recepción y evaluación de proyectos que posteriormente se aprobarán

por el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, el presidente andaluz ha manifestado que el Gobierno de Andalucía, al

amparo del Real Decreto por el que se declara el Estado de alarma, ha adoptado una

serie de medidas con el fin de contener la propagación del Covid-19, actuando con

determinación y de manera proporcional para proteger la salud y dañar lo menos

posible la economía. En relación con esto, ha comunicado que el próximo domingo se

reunirá con el Comité de Alertas de Salud Pública para analizar la evolución de la

pandemia en la comunidad y adoptar nuevas medidas en el caso de que fuese

necesario.