La comunidad ha ganado 24.439 nuevos trabajadores por cuenta propia en

un año. El presidente ha anunciado una prórroga de la ‘tarifa plana’ a partir

del 30 de septiembre, cuando concluye la actual convocatoria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha refrendado este miércoles el firme compromiso de su Gobierno con los autónomos y las entidades representativas de este colectivo, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo. Lo ha hecho, precisamente, coincidiendo con los últimos datos que sitúan a Andalucía como la comunidad española líder en emprendimiento, superando a Cataluña.

«Hoy me siento orgulloso, porque tradicionalmente Andalucía, sobre todo vinculado al mundo productivo, siempre ocupaba el último o penúltimo lugar. Algo que nos apenaba y frustraba. Cuando en alguno de estos ránking, después de tres años de duro trabajo, nos llega la cifra de que Andalucía es la comunidad donde más trabajadores autónomos hay de toda España, nos llena de orgullo».

Un “hito” que, tal y como ha expresado, cobra aun más relevancia en el contexto en el que se ha producido:

en plena pandemia y con una dura recesión económica. En este sentido, ha puesto en valor las políticas reformistas de su Ejecutivo en apoyo a los trabajadores por cuenta propia, en las que, según ha dicho, seguirán avanzando.

Andalucía funciona, ha asegurado. Una afirmación, a su juicio, avalada por las recientes cifras. Y es que, además de que Andalucía se haya situado como la comunidad con más autónomos (557.615) afiliados a la Seguridad Social el pasado mayo –frente a los 556.945 de Cataluña–, entre mayo de 2020 y mayo de 2021 la región ha ganado 24.439 nuevos trabajadores por cuenta propia, Esto es, más de 2.000 cada mes y casi 70 nuevos al día, suponiendo un crecimiento medio del 4,6%, cuando a nivel nacional está en el 2,7%, y con seis de las diez provincias españolas entre las que más autónomos han creado en un año.

Para Moreno, estos datos son un “síntoma” que acreditan la capacidad de los andaluces para asumir el reto de emprender un proyecto empresarial en solitario. «Cada vez que eso ocurre, estamos hablando de un pequeño milagro económico. Que tiene ver con esa cultura emprendedora que tenemos que segui desarrollando y con el entorno favorable en el que está trabajando el Gobierno de Andalucía, que estamos generando y está funcionando», ha añadido.

En este punto, ha recordado que Andalucía “funcionó bastante bien” el primer año de gestión, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria. “Este Gobierno sólo tiene una obsesión: trabajar para los andaluces, primero vacunando y controlando la pandemia y, segundo, reactivando nuestra economía. Y nada nos va a distraer de ese gran objetivo”, ha añadido. En este contexto, ha aseverado que al sector de los trabajadores por cuenta propia no se debe sobrecargar con impuestos ni con trabas administrativas.

Por eso, ha insistido en que su Gobierno continuará la bajada de la presión fiscal y la supresión de trabas en Andalucía.

Entre las medidas activadas para la protección de los autónomos, también ha remarcado una de las primeras decisiones de calado de su Gobierno: la ‘tarifa plana’, con un presupuesto de 28,6 millones para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Con la convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre, ha indicado que ya se han superado las previsiones iniciales en 24.000 solicitudes, llegando el pasado diciembre a las 28.295. Un recurso, el de la ‘tarifa plana’ que, ante los buenos resultados, se va a prorrogar más allá del próximo 30 de septiembre.

El Gobierno de Andalucía, el mejor aliado de los emprendedores

Moreno ha recordado que durante la pandemia su Ejecutivo ha reforzado el apoyo a este colectivo, por ejemplo, con la ayuda extraordinaria de 300 euros para sufragar los gastos, principalmente, de la cuota de Seguridad Social de abril de 2020. De esta forma, más de 44.000 autónomos y mutualistas que no pudieron acceder a la prestación por cese de actividad han recibido la ayuda, con un presupuesto total de 13,2 millones de euros.

Asimismo, el 16 de noviembre de 2020 tuvo lugar la firma del Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos, que incluía medidas y ayudas por un valor de 667 millones para 2020 y 2021. En los primeros doce meses de pandemia, la Consejería de Empleo incrementó notablemente sus ayudas a los autónomos hasta los 120,4 millones de euros, alcanzando a más de 125.000 beneficiarios. “No tengo palabras para reconocer el esfuerzo e implicación del personal de la Consejería que, auxiliado por una serie de robots, han diseñado

un proceso automatizado que está imprimiendo la máxima celeridad a unos procesos de por sí complejos”.

Por otro lado, ha reseñado que el pasado abril se abrió una nueva convocatoria de ayudas para respaldar el inicio de actividad de los nuevos autónomos con incentivos de hasta 5.000 euros por beneficiario. En total, 9 millones de euros para unos 2.000 nuevos trabajadores por cuenta propia. “Ya hay más de 6.900 solicitudes”, ha apostillado.

Además, se ha incluido a los autónomos en las medidas para apoyar el mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE. Se trata, ha concretado, de ayudas directas dentro del segundo Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, suscrito el pasado 22 de marzo, y dotado con 732 millones, el mayor emprendido por una comunidad en España, para apoyar a los sectores más perjudicados, entre ellos, el de los autónomos. Aquí, ha subrayado el gran trabajo de diálogo social, sintonía, responsabilidad y compromiso.

El plazo de admisión de solicitudes se cerró este 19 de mayo con 37.857 peticiones que contemplan a 154.101 trabajadores. Ese mismo día, ya estaban resueltas favorablemente y notificadas a sus beneficiarios 11.795 solicitudes, casi un tercio. Los autónomos van a tener también un papel protagonista en el reparto de las ayudas de 1.109 millones de euros transferidas desde el Estado a Andalucía.

“No era el modelo que queríamos y se nos ha transferido el recurso a mediados de año. Sólo tenemos seis meses para ejecutarlo, pero estoy convencido de que entre todos conseguiremos que esas ayudas lleguen a los máximos beneficiarios posibles”. De otra parte, ha señalado que el pasado día 1 el Gobierno andaluz autorizó 13 millones de euros en ayudas directas de la Junta a los feriantes: 2.400 euros para más de 5.400

autónomos de este tipo.

“Aunque se ha avanzado mucho, gracias a las entidades representativas del sector, nos quedan grandes

retos por delante, como seguir creando un clima favorable para que el emprendimiento surja en Andalucía.

Estoy convencido de que muchos de estos nuevos autónomos que han situado a la comunidad líder en

España, serán futuros empleadores y empresarios de pymes y grandes empresas. Esa es la esencia de

una sociedad que progresa y ese tiene que ser nuestro gran objetivo”, ha concluido.

Estuvieron también presentes en el acto el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo,

Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de Presidencia, Administración

Pública e Interior, Elías Bendodo; la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco;

el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de la CEA, Javier González

de Lara; el presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor, entre otras autoridades.