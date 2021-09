El secretario general del PSOE de Andalucía pide a Moreno Bonilla que haga lo mismo y dialogue en el seno del PP, sentándose con Díaz Ayuso con urgencia

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y el president de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, han destacado hoy la capacidad del Partido Socialista para alcanzar un “gran acuerdo político sobre un nuevo modelo de financiación autonómica más justo”, algo para lo que es necesario el consenso del PP. Por ello, Espadas ha pedido a Moreno Bonilla que haga lo mismo y dialogue en el seno de su partido, sentándose con Díaz Ayuso con urgencia.

Espadas ha valorado la declaración que han suscrito hoy los Gobiernos de Andalucía y la Comunitat Valenciana, “en base a una propuesta que salió del Parlamento andaluz a instancia de los socialistas, a la que en el último momento se sumó el PP”. “El PSOE de Andalucía va a estar donde estuvo, apoyando la revisión del modelo de financiación autonómica, proceso que lideramos y en el que no vamos a retroceder ni un palmo”.

El secretario general del PSOE-A ha advertido al gobierno andaluz que “la solución no es la enésima confrontación con el Gobierno de España, ya que no habrá acuerdo si no lo hay entre los dos principales partidos del país, PSOE y PP”.

Juan Espadas ha apostado porque el trabajo en el plano institucional entre comunidades autónomas “debe ir acompañado del trabajo político”, para lograr “un gran acuerdo de Estado que solo se entiende si PP y PSOE somos capaces de aparcar diferencias”. “El trabajo entre gobiernos autonómicos no exime del trabajo entre partidos”, ha añadido, “por lo que el presidente de la Junta tiene que tener también interés en encontrar acuerdo con los presidentes de Madrid o de Galicia, ya que si no hay acuerdo en el Congreso no habrá nuevo modelo de financiación”.

En este sentido, el secretario general de los socialistas andaluces ha reiterado que va a “trabajar por ese acuerdo” y que espera que el trabajo del Gobierno de España sobre el nuevo modelo de financiación autonómica culmine en noviembre, y ha señalado a los fondos Covid “como un buen punto de partida, una experiencia muy positiva de reparto con criterio de población ajustado, unánimamente aceptado”.

Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha destacado “el talante y la actitud encomiable del PSOE de Andalucía, haciendo una oposición útil y sensata”, ya que “estar en la oposición no es berrear y romper todos los puentes, sino también generar estabilidad institucional, confianza en la ciudadanía y esperanza en el futuro”.

Puig ha puesto en valor la respuesta “absolutamente histórica” que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a la crisis del Covid-19, distribuyendo fondos extraordinarios mientras en la anterior crisis el gobierno del PP “se desentendió”.