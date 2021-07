El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía destaca el “apoyo y espaldarazo” de Pedro Sánchez con un acto mañana en Sevilla en reconocimiento al “trabajo de la militancia, para que el PSOE de Andalucía reme con fuerza y esté a la altura de lo que la política debe dar a los ciudadanos y ciudadanas”

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía y precandidato a la Secretaría General del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha apremiado al Gobierno de la Junta a que “asuma su responsabilidad como autoridad sanitaria, y tome decisiones por el bien de la salud pública” para poder controlar cuanto antes el incremento de contagios por Covid en Andalucía, en vez dedicarse simplemente a “mirar a los ayuntamientos” en la defensa de la salud pública ante el virus.

Espadas ha señalado que “las normas de la autoridad sanitaria son más laxas que hace meses pero con niveles de contagios similares, aunque estamos en una situación distinta por la vacunación” y ha resaltado que el preocupante incremento de contagios requiere “una respuesta de mayor grado de prevención”, por lo que ha reclamado a la Junta que, “si tiene que tomar medidas, las tome, por el bien de la salud pública, y deje de pedir a las demás administraciones. Gobernar es decidir”, apuntó.

El líder socialista ha lamentado que, cada vez que se pregunta a la Junta sobre medidas, sólo “mira a los ayuntamientos, al Gobierno de España o al Parlamento, a todos, menos asumir su responsabilidad y tomar las decisiones que requiere el volumen de contagios de Andalucía”.

“La situación es preocupante -ha insistido Juan Espadas-, por el incremento diario de la incidencia acumulada, que no acaba de cesar”, por lo que ya no es suficiente con los llamamientos a la responsabilidad individual, “hay que cambiar algunos de nuestros hábitos, cuestiones de nuestra vida social y de nuestra convivencia que el virus no permite que se lleven a cabo sin riesgos”. Ha llamado a la “reflexión de todos y todas”, ya que no basta solo con las “medidas de refuerzo policial para hacer cumplir las normas”.

Espaldarazo y apoyo de Sánchez al PSOE de Andalucía

Por otra parte, el dirigente socialista ha puesto en valor el acto del PSOE en el que participa mañana sábado en Sevilla, con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también junto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz: “Un acto de reconocimiento de las primarias y del proceso de elección a la Secretaría General que culmina el 23 de julio”. Se trata, ha detallado, de un “reconocimiento y espaldarazo al trabajo de la militancia del PSOE andaluz en este inicio de una nueva etapa”, por lo que ha agradecido que venga a “darnos energía y fuerza, para que en esta coyuntura tan compleja que atraviesa el país, el PSOE de Andalucía reme con fuerza para estar a la altura de lo que la política debe dar a los ciudadanos y ciudadanas”.

Espadas ha destacado que “el PSOE tiene que ser un ejemplo de política con mayúsculas. Recuperar la confianza ciudadana, supone recuperar la capacidad de hacer política para progresar”, como la que lleva a cabo el Gobierno de España, con una agenda política social y en la que la recuperación económica y social se plantea desde la perspectiva de que “nadie se quede atrás”. “Es lo que necesita Andalucía, y los y las socialistas debemos hacer piña por lo que nos estamos jugando en nuestro país y en Andalucía”, ha concluido.