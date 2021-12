El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha alertado de los “retrocesos incontestables” que sufre Andalucía ante la “incapacidad” de Moreno Bonilla de abordar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente ante una sanidad que se encuentra “colapsada” por su gestión. “El gobierno del cambio a peor, del cambiazo, no está dispuesto a acometer las reformas que necesita Andalucía y las vergüenzas de Moreno Bonilla, escondidas tras la pandemia, han empezado a mostrarse con mucha dureza para la ciudadanía desde septiembre por su falta de capacidad de gobernar y de buscar soluciones”, ha advertido.

En una rueda de prensa en la sede socialista, Espadas ha tendido su mano a Moreno Bonilla para poner en marcha de forma inmediata un plan de choque “con todos los fondos que puedan ponerse” y que suponga una importante contratación de personal. “No acepto bajo ningún concepto que Moreno Bonilla no responda y si no tendrá en el primer pleno del Parlamento en enero una petición de dimisión de su consejero de Salud por tener dinero que no ejecuta”, ha recalcado.

Espadas ha dejado claro que “esto no va de elecciones”, que es donde Moreno Bonilla está “centrado”. “Los andaluces y las andaluzas no necesitan esperar a unas elecciones, necesitan ver a su médico ya, a sus especialistas y que el dinero que está en los cajones de su sanidad se gaste”, ha apostillado.

De hecho, ha recordado que Moreno Bonilla cuenta con 3.000 millones de euros sin ejecutar después de que Andalucía haya recibido “la mayor cantidad de recursos de la historia” por parte del Gobierno central ante la pandemia. “Ahora pide al Estado militares para la vacunación después de haber echado a 8.000 sanitarios y otros 12.000 que cumplen en marzo. No puede decir que el primo de Zumosol no le ayuda”, ha subrayado, apuntando que el problema de Moreno Bonilla es su “falta de planificación y de seriedad”.

“En Andalucía los que menos tienen y los que más necesitan se encuentran con un gobierno andaluz de espaldas Moreno Bonilla ha perdido el crédito ante su incapacidad de hacer frente a sus competencias. Se pasa todo el día quejándose y pidiendo al Gobierno, que no hace más que transferirle un dinero que no ejecuta”, ha insistido, recordando que tampoco ha ejecutado el 40% de las ayudas transferidas para pymes y autónomos por parte del Gobierno o que ha dado informe negativo para empresas en crisis que podrían haber recibido ayudas estatales.

CONFRONTACIÓN Y DIRECTRICES DE GÉNOVA

La explicación, para Espadas, se encuentra en un Moreno Bonilla que apuesta por la “confrontación, ante las directrices de Génova”. “Está centrado claramente en las elecciones, en cómo digerir a Cs y en cómo no molestar mucho a la extrema derecha. Este es el escenario”, ha incidido.

Mientras tanto, Andalucía tiene una sanidad con las lista de espera “disparadas un 20%, donde se tarda semanas para una cita médica o más de un año para un especialista y donde hay personas sin tratamiento por el colapso, centros de salud rurales cerrados y consultorios sin atención por la tarde”. En educación, Espadas también constata un retroceso, con más de 2.018 unidades de centros públicos cerradas y unos 3.000 docentes menos. “En Andalucía no sobran docente”, recalca Espadas, que avisa además de que se camina hacia la “inexorable privatización del servicio de atención en los centros escolares a los menores con necesidades especiales” pese al compromiso de creación de plazas.

También, ha criticado la “incapacidad” de Moreno Bonilla de marcar los proyectos estratégicos de los fondos europeos, constituyendo un “absoluto agujero negro”, y el “año de retroceso” en proyectos industriales y generación de empleo ante la “falta de implicación” de Moreno Bonilla. “En la Bahía de Cádiz o en Sevilla, con Abengoa, no queda ninguna duda. Mientras, Andalucía registra por primera vez un PIB industrial por debajo del 10%”, ha aseverado.

UN PSOE “ÚTIL” FRENTE A DECRETAZOS “SIN GARANTÍAS”

Espadas ha reivindicado un PSOE “útil, serio, dialogante y con propuestas” frente a una gestión de Moreno Bonilla que tiene como ejemplo en las últimas semanas del año el “decretazo” de simplificación administrativa, “un atentado a los andaluces al desprotegerlos en sanidad o medio ambiente, una auténtica barbaridad, que modifica 80 normas sin garantías, con el apoyo de la extrema derecha y con una gran campaña de márketing”.

Por último, Espadas también ha hecho referencia a la investigación de una veintena de personas relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP de Almería, entre las que se encontraría Carmen Crespo. Por ello, ha pedido a Moreno Bonilla que explique qué hay detrás de esta “Gürtel andaluza”, de “tantos casos durante tantos años en la financiación irregular de PP almeriense”, algo “similar” a lo que ya ha ocurrido con este partido en Valencia y en Murcia.

“Moreno Bonilla tiene que dar la cara ante algo en lo que no sólo estaría presuntamente su consejera, sino que tendría conexiones en distintos ayuntamientos gobernados por el PP y en la Diputación de Almería. No es algo puntual porque hay muchos cargos públicos y muchos contratistas durante muchos años, ha sentenciado Espadas, que ha dejado claro que el PSOE tratará el asunto con “seriedad, rigor y teniendo en cuenta la presunción de inocencia”.